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25 декабря
2019 - ВСПОМИНАЕМ САМОЕ ГЛАВНОЕ
Самые важные события в мире туризма в уходящем году - как вы увидели их на страницах нашего портала
ЯНВАРЬ
Россия и Сент-Винсент и Гренадины, а также Доминика объявили о взаимной отмене виз
У «Розы Ветров» - новые владельцы и руководители
Новый международный аэропорт открылся на юге Израиля
ФЕВРАЛЬ
Евросоюз меняет правила выдачи шенгенских виз
Главой Ростуризма стала Зарина Догузова
Авиакомпания Germania объявила о банкротстве
МАРТ
«Интурист» и «Музенидис» объявили о партнерстве на греческом направлении
В структуре Минэкономразвития появился Департамент туризма
Объединенный визовый центр 24-х стран открывается в Москве
АПРЕЛЬ
Илья Клочков назначен главой Департамента туризма Минэкономразвития
Журнал Business Travel признан лучшим корпоративным медиа страны
Собор Парижской Богоматери может закрыться на шесть лет
Весенняя серия workshop «Турбизнес» вновь объединила профессионалов туризма
Ростуризм предлагает приостановить продажу туров на Шри-Ланку
МАЙ
41 человек погиб в результате катастрофы лайнера Superjet-100 в аэропорту Шереметьево
Ростуризм заявляет о незаконности авиатуров в Египет
ИЮНЬ
Аэропорты России официально получили новые имена
Наши туристы теперь смогут отдыхать на Мальдивах без визы три месяца
Последний «осколок» «Натали Турс» прекратил существование
ИЮЛЬ
Жители 53 стран могут посещать Калининград по электронной визе
Полеты между Россией и Грузией прекращены
Спорный закон о паломнической деятельности подписан президентом
Авиакомпания «Победа» перезапустила свой туроператорский проект
АВГУСТ
Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе в Россию серверов систем бронирования авиабилетов
«Победа» начала продажу билетов на новые рейсы в Эйлат
Авиакомпания «Глобус» прекращает существование
СЕНТЯБРЬ
Старейшая в мире туркомпания Thomas Cook объявила о банкротстве
В Петербурге прошла 23-я Генеральная ассамблея UNWTO
В Нижнем Новгороде спущен на воду первый за 60 лет круизный теплоход отечественного производства
ОКТЯБРЬ
Северная столица начинает прием «электронных» туристов
«Закон Хованской» вступил в силу
Авиакомпания Adria объявила о банкротстве
Названы лидеры отечественной MICE-индустрии
Гендиректором TEZ Tour cтал Воскан Арзуманов
Осенняя серия Workshop «Турбизнес» прошла в 25 крупнейших городах России и СНГ
НОЯБРЬ
Вслед за «Интуристом» владелец ANEX Tour Нешет Кочкар покупает еще трех туроператоров
Двадцать семь российских туристов пострадали в крупном ДТП в Доминикане
ДЕКАБРЬ
Москва стала лауреатом премии World Travel Awards как лучшее туристическое направление в мире
В Турции введен новый налог на проживание в отелях
Минфин согласовал создание нового реестра турагентств
Депутаты отложили рассмотрение законопроекта о введении электронной путевки на «неопределенный срок»
Первые поезда в Крым отправились из двух столиц
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