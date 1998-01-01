Новости C сегодняшнего дня жители 53 стран могут посещать Калининград по электронной визе Эксперты комментируют долгожданный «прорыв в сфере въездного туризма в Россию»

С сегодняшнего дня у жителей 53 стран появилась возможность оформлять бесплатные электронные визы для посещения Калининградской области. В список вошли этих стран Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай (включая Тайвань), Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония. Теперь не менее чем за четыре календарных дня до намечающейся поездки иностранные граждане должны заполнить электронную форму на сайте МИД России. Полученная виза действительна 30 дней и разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда. Министр туризма и культуры Калининградской области Андрей Ермак отметил, что регион будет активно продвигать тему электронных виз не только в соседних странах, но и по всему миру. "Мы будем открывать представительство в Гданьске, который является одним из центров европейского туризма на побережье Балтийского моря. Там создадим туристско-информационный центр. Он будет активно пропагандировать возможность получения электронных виз гражданами Польши и других стран. В этом офисе иностранцы смогут заполнить анкету для её получения", — цитирует г-на Ермака сайт областного правительства. По его словам, для распространения информации об электронных визах будут также задействованы знаменитые российские барки "Крузенштерн" и "Седов", которые базируются в Калининграде. Представители турбизнеса назвали введение бесплатной электронной визы в Калининградскую область для жителей 53 стран «прорывом въездного туризма в Россию», заявила в свою очередь пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс». «Турпоток изменится качественно и структурно, в Калининградскую область поедут не только пенсионеры из Евросоюза и китайские группы, но и технически продвинутые самостоятельные туристы. Однако на увеличение числа туристов из дальневосточных стран рассчитывать не стоит», — считает г-жа Тюрина. Она подчеркнула, что МИД согласовал список стран только за четыре дня до введения в действие электронных виз, из-за чего туроператоры этот сезон вынужденно пропускают. К тому же пока непонятен механизм действия электронной визы – можно ли оформлять групповые визы или система рассчитана только на индивидуалов. Кроме того, представители турбизнеса надеются, что в будущем с электронной визой можно будет путешествовать дальше по России, в Санкт-Петербург и другие города. По словам г-жи Тюриной, калининградские власти оценили рост турпотока в область на 8% в этом году, регион рассчитывает на тех туристов, которые спонтанно могут принять решение о поездке и проведут как минимум одну ночь в Калининградской области. «Стимулом для дальнейшего роста иностранного потока в регион должно также стать завершение к 2020 году строительства морского круизного терминала в городе Пионерский. Он сможет принимать крупные круизные лайнеры и до 250 тыс. туристов в год. Всего в 2018 году в области побывало 1,5 млн туристов», — заключила пресс-секретарь РСТ. В свою очередь Михаил Дмитриев, PR-директор компании UTS Group, метил в беседе с нашим «Калининград интересен как и зарубежным туристам, так и жителям России. Ежегодно спрос на данное направление растет на несколько пунктов. Конечно, основной турпоток идет в регион из Польши, Литвы и Германии. При этом, резервы для расширения географии турпотока есть – напомню, что иИсходя из данных туристической ассоциации «Мир без границ» за 2018 год, в ТОП-5 стран по количеству въезда туристов в Россию – это, кроме Польши и Германии, также КНР, Финляндия и США. Если говорить о том, поможет ли введение электронных виз повысить туристический поток не только в Калининград, но и в страну в целом, можно ответить «Да». В перспективе этот показатель увеличится на 10% как за счет деловых путешественников, так за счет частных гостей». /TOURBUS.RU

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