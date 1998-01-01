Новости Осенняя серия Workshop «Турбизнес» - позади 25 крупнейших городов России и СНГ! Крупнейшее отечественное профессиональное роуд-шоу вновь объединило профессионалов туризма от Калининграда до Владивостока

Закончилось очередное масштабное всероссийское роуд-шоу профессионалов туризма - осенняя серия Workshop «Турбизнес», которая проходила с 16 сентября по 30 октября в 25 крупнейших городах России и ближнего зарубежья. Напомним, что мероприятия в рамках Workshop «Турбизнес» проводятся начиная с 1998 года и за 21 год уже было проведено почти восемьсот деловых встреч в семи десятках городов России, стран СНГ и Европы. По мнению участников деловых встреч, региональные воркшопы «Турбизнес» - это самый удачный способ налаживания партнерских отношений и развития агентской сети. Участники встреч (туроператоры, национальные офисы по туризму, страховые фирмы, системы бронирования, авиакомпании, гостиничные цепочки, сети отелей, санатории, пансионаты, музеи) и посетители мероприятий (директора и топ-менеджеры агентств) также отмечают, что именно формат прямого общения и непосредственного диалога особенно важен и полезен сегодня, когда «нецифровые» форматы деловых мероприятий переживают «второе рождение», вновь обретая былую популярность. На этот раз залогом успеха состоявшихся мероприятий были тщательная подготовка воркшопов, широкая география представленных городов, высокая явка профессиональных посетителей и отличный состав участников. Основной упор в деловой программе на этот раз был сделан на тренды наступающего зимнего сезона и в первую очередь — на новогодние праздники. В этом сезоне мероприятия вновь радовали повышенным интересом профессиональных посетителей. В каждом из крупных городов мероприятия в рамках воркшопов посещали от 100 до 200 агентов, в небольших – от 50 до 80. В рамках workshop прошло 198 семинаров, на которых присутствовало более двух тысяч профессионалов регионального туризма. Максимальное количество заинтересованных гостей, как всегда, собрали такие крупные города, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Казань, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Нур-Султан и Алма-Ата. Активно прошли мероприятия и в Воронеже, Омске, Оренбурге, Волгограде, Пензе и других городах. При этом наибольшим спросом пользовались мастер-классы и презентации таких ведущих компаний, как «Туртранс-Вояж», PEGAS Touristik, Mouzenidis Travel, BSI Group, «Амиго-С», «Роза Ветров», «Профкурорт», Горно-туристический центр ПАО «Газпром», ГК «Гранд-Отель поляна», а также семинары Национального агентства по туризму Италии (ENIT). Среди наиболее популярных тем мастер-классов можно отметить такие, как «Уверенный оффлайн. Сможет ли онлайн выдавить агентов с рынка?», «12 шагов для запуска email-маркетинга в туризме», «Современные IT-решения для реализации электронных билетов», «Рецепты для новогодних праздников», «Авторские туры от Oblaka Travel», «Все дороги ведут в Италию», «Зима на Роза Хутор 2019-2020», «Эстония - страна приятных сюрпризов», «Программа «Открытый Юг» - как заработать в межсезонье» и другие. В этом году в программе региональных воркшопов участвовали много новых компаний. Среди них — Oblaka Travel, Dasha Mail, сеть отелей ART Family Hotel, группа компаний S7 Airlines, «Инновационная мобильность», Travelata.ru, cанаторий «Юбилейный», дом отдыха «Абзаково», «Летучий корабль», сеть «Магазин Горящих Путевок» и многие другие. В каждом городе проводился розыгрыш подарков и призов от участников. Особый успех имела викторина с призами от оздоровительного комплекса «Дагомыс». Отдел workshop «Турбизнес» начинает подготовку к весенней сессии 2020 года, которая пройдет в 31 городе России и СНГ с 11 марта по 30 апреля и приглашает принять участие в главном весеннем туристическом роуд-шоу страны! Все подробности — на сайте tb-workshop.ru. Участники осенней серии workshop «Турбизнес» - о прошедшем роуд-шоу: Анна Паньшина, представитель Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь: - Одной из основных задач офиса представительства Министерства туризма Доминиканской Республики является продвижение Доминиканской Республики как туристического направления по всей территории Российской Федерации. Для нас одной из оптимальных форм выполнения этой задачи является участие в региональных воркшопах «Турбизнес», в которых мы участвуем уже более 10 лет. Участие в весенней и осенней серии воркшопов позволяют нам охватить все регионы Российской Федерации, турагентства которых работают с туристическим продуктом Доминиканской Республики. Во время презентации мы стараемся рассказать им как можно больше о стране, о возможностях отдыха, о природных особенностях и об отельной базе всех туристических регионов Доминиканской Республики. Стараемся также озвучить детали полётной программы основных туроператоров, рассказать о нашем сайте, наладить обратную связь и ответить на все вопросы слушателей в процессе воркшопа. Нас всегда привлекают высококлассная организация мероприятий, комфортные трансферы и прекрасные организаторские способности сопровождающих группы представителей отдела Workshop “Турбизнес». Ольга Будаева, директор ГАУ ПК «Центр развития туризма», г. Пермь: - Для нас, Центра развития туризма, главная цель – увеличить туристический поток в наш Пермский край, и рабочие встречи «Турбизнес» – тот инструмент, который позволяет привлечь внимание коллег из других регионов и даже стран к нашему региону. Нам важно завести новые знакомства с туроператорами и турагентствами, которые могли бы предложить туры в Прикамье или начать сотрудничество с нашими пермскими турфирмами. Воркшоп позволяет «навести мосты», ведь каждую сессию в цепочке данных встреч посещает около ста различных компаний. Залы презентаций неизменно полны заинтересованными «игроками» турбизнеса. И многие из них потом подходят, чтобы пообщаться лично и задать дополнительные вопросы. Мы всегда основательно готовимся к презентациям и предоставляем как можно более полную информацию о туристских маршрутах Пермского края, о наших туроператорах. Важно, что после проведения воркшопов работа не заканчивается и мы можем взаимодействовать с коллегами через новостную рассылку. И они тоже не забывают о нашем центре. Часто бывает, что мы помогаем турфирмам из соседних областей с организацией экскурсий, даём нужные контакты. И узнали о нас именно на воркшопах «Турбизнес». Поэтому на вопрос: «Есть ли отдача от этих встреч?», – полагаю, можно ответить утвердительно. Евгения Куликова, сотрудник отдела франчайзинга компании Travelata.ru: - Компания Travelata.ru не так давно вышла на рынок со своим уникальным франчайзинговым продуктом. Для проведения презентаций с большим охватом целевой аудитории была необходима помощь такого известного и надежного партнера, как ИД "Турбизнес". Этой осенью мы приняли участие в трех цепочках мероприятий по городам Поволжья, Юга и Урала. Формат данных мероприятий позволяет рассказать о своей компании большому количеству потенциальных партнеров, познакомиться и пообщаться лично с каждым агентом. Нам очень понравилась четкая организация данных мероприятий и высокий профессионализм сотрудников отдела Workshop. Надеемся, что наше сотрудничество только начинается и мы посетим еще не один город вместе! Татьяна Бондаренко, руководитель отдела по работе с агентствами компании «ТурТранс-Вояж»: - Хотим выразить благодарность всей команде «Турбизнес» за отличную организацию региональных воркшопов. Компания «ТурТранс-Вояж» на протяжении многих лет пользуется услугами организаторов, в этом году хотим отметить особенно несколько факторов:

-хороший количественный и качественный состав посетителей воркшопов;

-продуманная организация воркшопов со стороны организаторов: все отели в центре города, удобные залы;

-выдерживался график семинаров, никаких сбоев оборудования при презентации, всё четко и организованно;

-отдельное спасибо за студентов-помощников, которые помогают с оформлением рабочего места;

-организаторы – не только специалисты в своем деле, но и отличная компания для общения.

Желаем процветания и развития вашей компании!

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