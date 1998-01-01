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12 декабря
Минфин согласовал создание нового реестра турагентств

Эксперты продолжают обсуждать необходимость появления и схему создания  реестра туристических агентств


 

 

Министерство финансов РФ согласовало поправки в закон о туристской деятельности и административный кодекс, предусматривающие создание реестра турагентств, сообщил порталу источник в отрасли, знакомый с документом, - которого сегодня цитирует «Интерфакс».

 

Напомним, что реестр турагентств уже создавался на базе ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" в 2016 году. Членство в нем было платным для агентств, что вызвало недовольство участников туристического рынка.

Летом этого года новый руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что бесплатный реестр турагентов будет создаваться в Ростуризме на базе уже существующего реестра туроператоров. По мнению главы ведомства, он повысит прозрачность туррынка.

 

Теперь же источник «Интерфакса» уточнил, что при согласовании учитывались положения финансово-экономического обоснования и пояснительной записки о том, что реализация законопроектов будет осуществляться в пределах штатной численности и бюджетных ассигнований, предусматриваемых на осуществление деятельности Ростуризма, и не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

 

Как следует из законопроекта, единый федеральный реестр турагентов является федеральным информационным ресурсом, содержащим сведения о лицах, осуществляющих турагентскую деятельность. Членство в нем будет обязательным для всех турагентств и бесплатным. Вести реестр будет Ростуризм, данные о турагентствах должны будут заносить туроператоры.

 

Реестр должен содержать для юридических лиц полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество руководителя турагента, адрес места нахождения юридического лица, основной государственный регистрационный номер. Для индивидуального предпринимателя – фамилию, имя и отчество, адрес места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

 

Также обязательно внесение в реестр сведений о наличии договоров между туроператором и турагентом, которому поручены продвижение и реализация туристского продукта, в том числе с указанием сферы туризма (въездной туризм, выездной туризм, внутренний туризм) и срока действия договора.

 

Для туроператоров вводится административная ответственность за невнесение сведений о турагентах, осуществляющих продвижение и реализацию их туристского продукта, в реестр либо внесение таких сведений с нарушением установленного законодательством порядка, а равно предоставление в реестр турагентов недостоверных сведений.

Размер штрафа для должностных лиц составит 10 до 30 тыс. рублей, для юрлиц – от 50 до 100 тыс. рублей. Если турагентство, сведения о котором отсутствуют в реестре, будет продавать туры, это влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на юрлиц – от 20 до 30 тыс. рублей.

 

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года. После этой даты у туроператоров будет 180 дней на внесение сведений о своих партнерах в реестр, затем турагентская деятельность без членства в реестре станет незаконной.

 

Ранее пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина отмечала, что "среди непроработанных моментов законопроекта – невозможность актуализации сведений о компаниях. Туроператор, который заносит сведения об агенте, должен получить и возможность исключения турагента из реестра. В противном случае, если какое-то турагентство прекратило работу, а в системе это не отражено, возникает лазейка для злоупотреблений", — заметила Тюрина.

 

В свою очередь Максим Приставко, генеральный директор компании Jet Travel, в интервью нашему корреспонденту заявил: «Я считаю, что реестр турагентств должен быть. Агентский бизнес необходимо регулировать.  Главная задача - вернуть доверие граждан к организованному туризму. То, что пыталась сделать «Турпомощь», не получилось по понятной причине - для этого не было правовой основы. 

К сожалению, то, как сегодня регулируется туроператорский бизнес, не вселяет оптимизма. Существующее законодательство настолько несовершенно, что изменять в нём что-то бессмысленно, его надо полностью менять.  Будем надеяться, что с регулированием агентского бизнеса у новой команды Ростуризма получится лучше».

 

В свою очередь, Георгий Мохов, руководитель юридического агентства «Персона Грата», отмечал ранее, что для того, чтобы новый реестр заработал, необходимо прописать в федеральном законе условия вступления в него и обязательную регистрацию. Без поправок в закон любые попытки установления контроля будут являться ограничением прав предпринимателей, - считает эксперт.

/TOURBUS.RU

 


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