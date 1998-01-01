Депутаты отложили рассмотрение законопроекта о введении электронной путевки на «неопределенный срок»

Первое чтение в Думе законопроекта, в котором устанавливался ближайший срок введения в строй системы электронных путевок, отложено на неопределенный срок.

По информации ассоциации, на сайте Госдумы обновилась информация по законопроекту об электронных путевках. Документ не будет, как планировалось, рассматриваться в первом чтении в декабре. Точная дата по рассмотрению документа пока неизвестна.

Последнее пленарное заседание зимней сессии Госдумы проходит сегодня. Учитывая необходимость доработки законопроекта, в частности, касательно сроков его вступления в силу, Дума, как ожидается, вернется к документу не раньше следующего года.

При этом, по информации АТОР, Ростуризм ждет результатов аудита системы о том, в какой доработке она нуждается. Кроме того, будут приняты во внимание и конструктивные замечания туроператорского сообщества.

Отметим также, что судьба электронной путевки в понедельник обсуждалась на конференции Legal Travel Day, организованной Центром стратегических разработок Алексея Кудрина, Министерством экономического развития и юридическим агентством «Персона Грата».

«До введения электронной путевки надо сделать ее государственной информационной системой. Мы ждем результаты технического аудита, хотим знать, какие задачи решает система и насколько она соответствует целям, поставленным руководством страны. В том, что она нужна, нет никакого сомнения. Но до того момента, как путевка станет обязательной, нам нужно проделать очень большую работу», – заявила, выступая на мероприятии, глава Ростуризма Зарина Догузова.

В то же время, по словам генерального директора «Библио Глобуса» Ирины Костенко, после того, как компания первой заключила соглашение об интеграции с системой «Электронная путевка», от участников рынка «посыпались миллионы вопросов». «Предполагается, что мы знаем о системе все, но это не так. Нас волнуют те же вопросы, что и весь рынок. Мы хотим участвовать в процессе интеграции, так как у нас высокая техническая оснащенность. Надеемся своим участием, может быть, даже защитить туроператорское сообщество от некоторых перегибов системы», – сказала г-жа Костенко.

В свою очередь заместитель министра экономического развития Сергей Галкин подчеркнул, что есть момент, который вызывает особенно много вопросов у туристического сообщества в связи с введением электронной путевки: это вопрос сохранности данных. В правилах функционирования системы написано, что данные принадлежат Российской Федерации и не могут вводиться в оборот без разрешения правительства.

«Нынешние сроки введения электронной путевки – нереальные с учетом огромного количества вопросов, которые пока остались без ответа. Мы уповаем на позицию Ростуризма, где сказали, что, пока не будут получены ответы на все вопросы, ни о какой обязательности электронной путевки не может быть речи", — отметила в свою очередь исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

/TOURBUS.RU