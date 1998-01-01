Полеты между Россией и Грузией прекращены

Несмотря на прекращение с сегодняшнего дня авиарейсов, в Грузии остаются еще около 4,5 тысяч российских туристов

С сегодняшнего дня российские и грузинское авиакомпании прекратили перевозки с территории России в Грузию.

Как сообщили в Тбилисском международном аэропорту, грузинский авиаперевозчик Georgian Airways выполнил свой последний рейс из Москвы в Тбилиси в 22:55. Самолет "Аэрофлота", который вылетел из российской столицы в воскресенье вечером, приземлится в аэропорту грузинской столицы в 2:00 часов понедельника, 8 июля, по местному времени (1:00 мск).

Напомним, что 21 июня Владимир Путин «в целях обеспечения безопасности российских граждан» подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам было также рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

На следующий день Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ также будут приостановлены с 8 июля. Причиной была названа "необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

До 8 июля в Грузию из России летали авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, Utair и "Победа". В направлении России рейсы выполняли грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.

Отметим также, что вчера министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что решение о запрете полетов в Грузию с 8 июля обойдется российским авиакомпаниям примерно в три млрд убытков. В эту сумму, по его словам, входят прямые убытки и часть упущенной выгоды.

Министр также сообщил, что из 54 тыс. туристов в Грузии остается порядка 4,5 тыс. россиян, которые не сдали авиабилеты и не обменяли их на более ранние даты. Г-н Дитрих уточнил, что вывозить туристов теперь предполагается через близлежащие авиаузлы других стран.

Отметим также, что как сообщили нам в пресс-службе онлайн-сервиса Туту.ру, среди всех билетов по направлению «Москва – Тбилиси» прямые билеты составляли большинство. В июне этого года доля билетов с пересадками на маршруте «Москва-Тбилиси» составляла примерно 1.5%. Такая же картина наблюдалась и в 2018 году. В июле 2019 года билеты с пересадками составляли уже около 8-9%, тогда как в прошлом году этот показатель не превышал 2%.

На сегодняшний момент спрос на Грузию из городов России низкий: на даты с вылетом после 8 июля билеты практически не покупают, даже несмотря на то, что Georgian Airways не сняли продажи перелетов через Ереван, а цены билетов с пересадками вполне приемлемы.

Доля билетов в Грузию от всех перелетов в страны ближнего зарубежья и в июне, и в июле меньше, чем в прошлом году. Однако пока резкое негативное влияние на позиции Грузии еще незаметно в общей статистикеТуту.ру. Грузия на начало июля остается в лидерах рейтинга и занимает пятую позицию в списке самых востребованных маршрутов ближнего зарубежья.

В последние дни июня (после 22 июня) уровень продаж в Грузию снился в два раза при том, что покупали билеты в основном на даты с вылетом до 8 июля.

Беседуя с нашим корреспондентом, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», отметил: «К счастью, ни для одного туроператора на нашем рынке Грузия не является приоритетным направлением и нам не нужно говорить о серьезном материальном уроне для компаний. У большинства она даже не входит в топ направлений.

Но если мы будем смотреть на ситуацию под другим углом, все окажется не так радужно. Эта ситуация лишний раз подтверждает, что туризм очень хрупок и его легко можно разрушить неосторожным словом.

Туристы очень остро, что вполне естественно, реагируют на подобные вещи и начинают фокусировать свой интерес на альтернативных и безопасных направлениях. Какое-то время назад в Армении был острый внутренний конфликт, и это направление до сих пор не восстановилось до показателей 2017 года».

«Нашим туристам, желающим отдохнуть в странах ближнего зарубежья, доступно не так много вариантов. Грузия - направление с адекватным ценником, близкое, идеальное место для туров выходного дня и сити-туров. Конечно, нам будет ее не хватать и мы будем ждать возобновления полетов», - заключил наш эксперт.

/TOURBUS.RU