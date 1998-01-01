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41 человек погиб в результате катастрофы лайнера Superjet-100 в аэропорту Шереметьево

В Министерстве транспорта пока что не считают необходимым приостановить полеты российского лайнера

Вчера вечером выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил аварийную посадку в 18.32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

По предварительным данным, в результате пожара на борту погиб 41 человек. У пострадавших основные травмы — ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Пресс-служба "Аэрофлота" обнародовала список из 33 пассажиров, выживших после жесткой посадки самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

В компании уточнили, что список является неполным и будет обновляться.

По словам источника "Интерфакса", по основной версии, на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.

Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки.

По данным ресурса Russianplanes, самолет Sukhoi Superjet RA-89098, который выполнял рейс Москва — Мурманск, был выпущен в 2017 году и первый полет совершил два года назад, 21 июня 2017 года.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Риски аварийного самолета были застрахованы в компаниях "АльфаСтрахование" и СОГАЗ, сообщает "Аэрофлот" на своем сайте.

Между тем оснований для приостановки эксплуатации самолетов Superjet-100 нет, заявил сегодня министр транспорта Евгений Дитрих. Он также сообщил, что специалисты начали расшифровку параметрических данных одного из "черных ящиков".

Глава Минтранса также сообщил, что в Шереметьево готова техника, чтобы отбуксировать сгоревший самолет с рулежной дорожки, однако сделано это будет после того, как свою работу завершат эксперты Межгосударственного авиационного комитета.



Также СМИ сообщают, что несколько десятков рейсов не смогли приземлиться в Шереметьево накануне вечером из-за катастрофы SSJ-100 .

Кроме того, авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене сегодня 26 внутренних и международных рейсов из аэропорта Шереметьево. Такое решение перевозчик объяснил ограничением в работе взлетно-посадочных полос воздушной гавани. На данный момент в Шереметьево функционирует только одна ВПП.

Кроме того, около 40 рейсов отправятся из Шереметьево или прибудут в него позже запланированного.

Комментируя нашему порталу произошедшую трагедию, Борис Рыбак, генеральный директор консалтинговой фирмы «Инфомост», отметил: «Все знают, что самолет этот новый и у него могут быть «детские болезни». «Аэрофлот» давно уже ругал недостатки Sukhoi Superjet. Наша страна 20 лет не выпускала самолеты, конечно, наладить процесс трудно, поскольку знания утеряны, а опыта – нет. Мы попали в «демографическую яму» в инженерном корпусе.

Запрета на полеты этих лайнеров пока нет, так как к настоящему моменту нет заключения комитета о причинах этой ужасной трагедии. Как только результаты будут оглашены, последуют меры.

Мы не можем говорить о том, что проект Sukhoi Superjet оказался сверхуспешным или полным провалом, он пока не завершен. Наше правительство намерено продолжать эту программу и вкладывать средства в ее усовершенствование».

Напомним, что ранее наш портал сообщал, что от эксплуатации российского лайнера отказались практически все зарубежные перевозчики.

/TOURBUS.RU