Двадцать семь российских туристов пострадали в крупном ДТП в Доминикане

Двадцать семь российских туристов получили ранения и находятся в больницах после ДТП в Доминиканской Республике, сообщает издание Listino Diario.

ДТП произошло вчера в восточной части страны недалеко от города Игуэй. Автобус, в котором находились 39 туристов из России, гид и водитель, направлялся в аэропорт Ла Романа по шоссе, соединяющему его с основными курортами региона — Пунта Кана и Баваро. На съезде с шоссе он столкнулся с грузовиком, перевозившим продукты.

Директор больницы "Альтаграсиа" в городе Игуэй сообщил, изданию, что туда привезли 19 пострадавших россиян, и не менее 15 находились на тот момент в тяжелом состоянии. Шестерых наиболее тяжелых раненых перевезли в больницы столицы острова Санто-Доминго.

Как уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), все туристы приобрели путевки у туроператора Anex Tour. По его данным, ДТП произошло из-за неожиданного перестроения грузовика перед автобусом: чтобы избежать столкновения, водитель был вынужден резко затормозить, и автобус перевернулся.

Как сообщили позднее в пресс-службе туроператора, «Двадцать туристов находятся в больнице в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей. Ещё семеро — в тяжелом, в столичной больнице в городе Санто-Доминго, угрозы жизни нет, все находятся в безопасности. Пострадавшим была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Сотрудники принимающей компании находятся с туристами и контролируют ситуацию".

Туроператор уточнил. что на своём рейсе 26 ноября улетели семь туристов из 39. "Еще пятеро размещены в гостинице Whala Bayahibe и готовы вылетать на ближайшем рейсе. В настоящий момент страховая компания занимается приобретением билетов в Россию", — добавили в пресс-службе

МИД РФ в Telegram также сообщает, что россияне, находящиеся в тяжелом состоянии, отправлены вертолетами в медицинские центры Санто-Доминго.

"Руководитель отделения посольства в Пунта-Кане поддерживает постоянный контакт с администрациями больниц, в которых оказывается помощь пострадавшим, местными властями, а также Anex Tour", — сообщает МИД РФ.

Страховая компания ERV оплатит медицинскую помощь туристам, пострадавшим в ДТП в Доминиканской республике, каждый из них застрахован на $40 тысяч, сообщили нам сегодня в пресс-службе страховщика.

"Случай признан страховым, все расходы на оказание медицинской помощи и транспортировку взяла на себя компания ERV. Сейчас пострадавшие находятся в состоянии разной степени тяжести, обусловленной ДТП, им оказывается необходимая медицинская помощь. Некоторые туристы вылетели в Россию своим рейсом", — сообщили в компании.

В ERV уточнили, что страховая сумма по полису каждого туриста составляет $40 тысяч. В покрытие входит оплата расходов на медицинскую помощь, транспортировку с места ДТП до госпиталя, в том числе на вертолете, и медицинскую эвакуацию в Россию.

Московские следователи между тем приступили к проверке компании Anex Tour в связи с дорожной аварией в Доминиканской республике, в которой пострадали российские туристы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

"Следствием получены сведения о том, что 26 ноября на территории Доминиканской Республики автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия российские граждане получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

В сообщении отмечается, что в связи с происшествием, органами столичного главка СКР начата доследственная проверка по факту оказания туроператором услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), в рамках которой «следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления».

/TOURBUS.RU