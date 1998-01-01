Вслед за «Интуристом» владелец ANEX Tour покупает еще трех туроператоров

Владелец ANEX Tour предпринял еще один шаг, чтобы сделать свою компанию одним из мировых лидеров на рынке массового туризма. Помимо «Интуриста», Нешет Кочкар покупает еще трех туроператоров, которые входили в немецкое подразделение Thomas Cook, - сообщает АТОР.

По сообщению турецких СМИ, после приобретения российского «Интуриста» компания ANEX Tour подписала предварительное соглашение о покупке брендов Öger Tours, Bucher Reisen и Neckermann, которые входили в немецкую структуру Thomas Cook Touristik GmbH.

«Öger Tours - очень старый турецкий бренд, и мы с гордостью вернули его. Neckhermann и Bucher входят в число крупнейших туристических брендов Германии. Сегодня мы принимаем на себя все внутренние и международные операции этих брендов», - заявил журналистам г-н Кочкар.

Президент ANEX Tour подчеркнул, что его компания стремится стать глобальным игроком. По его словам, с этой целью были приобретены акции Thomas Cook, а после банкротства этого туроператора изменилась лишь стратегия в достижении этой цели.

Как заявил г-н Кочкар, в этом году ANEX Tour привезет в Турцию 1,85 млн туристов, в том числе, 1,7 млн отдыхающих из России и стран СНГ, и не менее 150 тыс. туристов из Германии. В 2020 году, после завершения всех сделок по приобретению туроператоров в России и Германии, ранее бывших частью Thomas Cook, количество клиентов, отправленных в Турцию, вырастет на более чем 50% и превысит 3 млн человек.

По словам г-на Кочкара, после завершения сделки в Германии ANEX Tour станет вторым по величине туроператором в мире после TUI.

Суммарное количество туристов, которые будут путешествовать с туроператорами группы ANEX Turizm из Германии, России и стран СНГ увеличится до 8 млн человек, а оборот туристической компании вырастет до 10 млрд евро.

При этом глава ANEX Tour не исключил и выхода на туристический рынок Великобритании. Напомним, бренд ThomasCook и другие суббренды обанкротившегося туроператора приобрела китайская Fosun.

По словам г-на Кочкара, он готов сесть за стол переговоров с Fosun, чтобы обсудить «перезаключение» сделки по бренду Thomas Cook в Великобритании.

Любопытно, что по бренду Öger Tours, который более 40 лет специализируется на турах в Турцию и был приобретен Thomas Cook в 2014 году, Нешет Кочкар предложил турецким отелям соучастие в его капитале.

Речь идет о покупке акций Öger Tours. По словам Нешета Кочкара, такое предложение уже заинтересовало Rixos Group и Delphin Hotels. В общей сложности войти в капитал Öger могут 8 гостиничных групп Турции.

По замыслу г-на Кочкара, бренд Öger должен стать самым сильным на рынке Германии. Содействовать в этом владельцу ANEX Tour готовы на самом высоком уровне: министр туризма Турции Мехмет Эрсой обещал «старейшему турецкому бренду в Европе» специальную поддержку в продвижении.

Говоря о покупке г-ом Кочкаром компании «Интурист», Максим Приставко, генеральный директор Jet Travel, в беседе с нашим порталом отметил: «Я полагаю, что оба бренда останутся, ликвидировать любой из них было бы нелогично. Вероятнее всего, может произойти разделение по категориям туристов или направлениям.

Программы скорее всего останутся, однако корректировка неизбежна на пересекающихся направлениях. Не думаю, что при этом будет массовое сокращение сотрудников, однако наверняка произойдёт оптимизация кадров, в первую очередь в области контрактинга.

В целом я считаю, что слияние усилит оба бренда».

Со своей стороны, Алексан Мкртчян, заявил: «Нужно четко обозначить, что не Anex купил «Интурист», а один из его владельцев – Нишет Качкар. Слияние брендов никогда не произойдет. «Интурист» будет вести самостоятельную политику. У него широкая география, Нишет будет ее развивать, а не отказываться от агентств, которые привыкли работать с «Интуристом». Массового увольнения сотрудников тоже не будет».

/TOURBUS.RU