«Победа» начала продажу билетов на новые рейсы в Эйлат

Эксперты комментируют выход российского лоукостера на новое ближневосточное направление

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», открыла продажу билетов на рейс Москва-Эйлат (новый аэропорт Рамон), - сообщили нам в пресс-службе перевозчика. Полеты начнутся 22 октября 2019 года и будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам.

Всего в зимнем сезоне «Победы» запланировано 85 направлений полетов, - добавили в компании.

«Средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 96%, а на большинстве рейсов достигает 100% - самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний. По итогам 2018 году «Победа» сохранила ценовое лидерство среди всех российских авиакомпаний, по данным крупнейших продавцов авиабилетов. За год перевозчик продал более 400 тысяч билетов по минимальным тарифам 499/999 рублей с учётом всех аэропортовых сборов», - добавили в компании.

По информации СМИ, стартовая цена билетов Москва-Эйлат-Москва, заявленная «Победой», – от 11,5 тыс. руб. по безбагажному тарифу и от 15,5 тыс. руб. с багажом.

«Министерство туризма Израиля вкладывает значительные средства в развитие Эйлата как туристического продукта. Помимо очевидных природных преимуществ – солнечной погоды круглый год и моря – мы фокусируемся на культурной составляющей отдыха. Мы уверены, что туристам будет интересно совместить пляжный отдых с посещением разнообразных мероприятий.

Предстоящий сезон 2019-2020 станет особенным для сотен тысяч туристов, отдыхающих в Эйлате. С ноября по апрель там пройдет 35 мероприятий, среди которых фестивали электронной и греческой музыки, дайвинга и подводной фотографии, международной моды, уличного искусства и граффити. Помимо этого, пройдут и традиционные ежегодные мероприятия: Зимний джазовый фестиваль, Эйлатский фестиваль камерной музыки, Эйлатский фестиваль уличного театра и многое другое», – рассказала нашему порталу г-жа Сара Салански, директор заграничных департаментов Министерства туризма Израиля.

Олег Драгунский, эксперт по израильскому турбизнесу, так прокомментировал нашему порталу перспективы нового направления отечественного лоукостера: «Недавно открытый близ израильского курорта международный аэропорт Рамон уже заменил городской аэропорт Эйлата и соседний международный аэропорт Овда.

Кроме того, Рамон уже может, в случае необходимости, быть дублером аэропорта им. Бен-Гуриона наряду с используемыми в этом качестве аэропортами Ларнаки и Аммана. Нельзя не отметить удобное расположение нового аэропорта на шоссе вдоль границы с Иорданией, а также его близость к Эйлату - всего 18 км.

Новый аэропорт может принимать самолеты всех видов и моделей. Кстати, от нового аэропорта Рамон всего за два часа можно добраться и до курорта Эйн-Бокек на Мертвом море.

Теперь, видимо, израильтянам важно обеспечить новому аэропорту Рамон хорошую загрузку, поэтому и была заключена, на мой взгляд, договоренность с «Победой».

Правда, возникает другой вопрос - как на безбагажных пассажиров (самый дешевый тариф будет именно для них) будут реагировать израильские пограничники. Ведь турист, прилетевший на отдых в Израиль без багажа, может выглядеть несколько подозрительно…

Так что стоит посмотреть, как будет развиваться ситуация с этими рейсами и перейдут ли в итоге новые рейсы из разряда сезонных в регулярные и постоянные».

Отметим, что «Уральские авиалинии» на зимний сезон запланировали уже две еженедельные частоты Москва – Эйлат. Консолидатором этих рейсов выступает ICS, кроме того кресла на рейсах должны взять туроператоры "TUI Россия" и "Русский Экспресс". Кроме того, три рейса в неделю для туроператора «Библио-Глобуса» будет выполнять авиакомпания «Россия». Также появилась информация, что планы начала полетов в Эйлат есть и у авиакомпании Red Wings.

/TOURBUS.RU