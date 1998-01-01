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Москва впервые стала лауреатом премии World Travel Awards как лучшее туристическое направление в мире

Среди других лауреатов туристического «Оскара»-2019 — Санкт-Петербург, «Аэрофлот», «Swissotel Красные Холмы» и Mriya Resort & SPА

Москва стала победителем престижной награды World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление», - сообщает официальный сайт премии.

Итоги премии, которая считается туристическим "Оскаром", были подведены 28 ноября в городе Маскат (Оман). В своей номинации Москва обошла такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие.

Кроме того, российская столица была представлена в номинациях "Лучшее направление фестивального и событийного туризма" (World’s Leading Festival & Event Destination) и "Лучшее направление для спортивного туризма" (World’s Leading Sports Tourism Destination).

«Премия World Travel Awards — это «знак качества» и знак того, что Москва укрепляет позиции международного центра туризма. Москва — город с богатой историей и культурой, город с одной из крупнейших городских экономик мира, огромный деловой мегаполис. И туристы со всего мира, приезжая в Москву, получают положительные впечатления, приобретают уникальный опыт и чувствуют себя комфортно и безопасно. Оценка путешественников, которые наряду с профессионалами мировой туротрасли голосовали за наш город, лучшее тому подтверждение.

Для нас большая честь стать обладателями столь престижной награды. Уверена, впереди у нас много глобальных побед», —заявила, получая награду, Екатерина Проничева, председатель Комитета по туризму города Москвы.

По данным Мостуризма, в прошлом году российскую столицу посетили 23,5 млн туристов — почти вдвое больше, чем в 2010-м, доходы от туризма составили 118 млрд рублей. В новогодние праздники 2018 года в столице было забронировано 90% гостиничных номеров, загрузка 4* и 5* отелей в центре города достигла 95%.

Аналогично высокая загрузка была на День города 7 и 8 сентября 2019 года, причем 65% постояльцев были иностранцами – из Китая, Испании, США, Израиля и Аргентины.

Отметим, что премия World Travel Awards вручается с 1993 года в более чем 80 номинациях и имеет неофициальный статус "Оскара" в туристическом бизнесе. Победителями становятся лучшие отели, авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопримечательности. В голосовании принимают участие туристы и специалисты туристической индустрии. Ежегодно проводится гранд-тур World Travel Awards — серия гала-церемоний, которая охватывает весь мир. В конце года проходит гранд-финал.

Кстати, в следующем году гранд-финал премии состоится в Москве.

Среди победителей этого года также оказалась российская авиакомпания "Аэрофлот" – в номинациях "Лучший авиационный бренд" и "Лучший бизнес-класс".

Кроме того, Санкт-Петербург был признан лучшим городом для культурного туризма, а бар City Space на 34-м этаже отеля «Swissotel Красные Холмы» – лучшим баром на крыше гостиницы.

Наконец, крымский отель Mriya Resort & SPА взял сразу четыре награды World Travel Awards 2019. Принадлежащий «Сбербанку» комплекс победил в номинациях «ведущий мировой оздоровительный курорт 2019»; «ведущий мировой семейный курорт с виллами класса люкс 2019»; «ведущий мировой курорт для отдыха 2019» и «ведущая мировая управляющая компания в сфере туризма и индустрии гостеприимства 2019».

«Мы стремимся создавать качественный туристический продукт, который будет конкурентоспособным на мировом рынке, тем самым формируя новые традиции гостеприимства в нашей стране», – отметил, получая награду, Грант Бабасян, генеральный директор Mriya Resort & SPА.

Напомним, что в 2020 году гранд-финал World Travel Awards впервые пройдет в Москве.

/TOURBUS.RU