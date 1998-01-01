Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе в Россию серверов систем бронирования авиабилетов

Российские авиакомпании должны будут использовать системы бронирования и продаж авиабилетов с серверами, размещенными на территории РФ. Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующее постановление подписал в минувшую пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как напоминает «Интерфакс», в настоящее время большинство авиакомпаний России пользуются услугами иностранных провайдеров систем бронирования: "Аэрофлот" работает с американской Sabre, S7 и "Уральские авиалинии" — с испанской Amadeus, "Победа" — с американской Navitair. Исключение — UТair, работающая с российской "Сирена-трэвел", и авиакомпания "Азимут", провайдером которой является Национальная система бронирования (разработана "Ростехом" совместно со структурами владельцев аэропорта Внуково).

Несколько лет назад президент Путин поручил подготовить изменения в законодательство таким образом, чтобы российские перевозчики могли работать только с теми провайдерами, которые хранят персональные данные пассажиров на серверах в РФ.

Ответственным за подготовку постановления был Минтранс. Ранее в ведомстве заявляли, что локализация будет происходить в три этапа. На первом этапе — в 2019 году — иностранные провайдеры должны создать СП с преимущественным правом владения российскими резидентами.

В 2019-2020 гг. нужно обеспечить перемещение и размещение на территории РФ серверов и систем передачи данных. До конца 2021 года должна быть выполнена "миграция персональных баз данных и всех технологий на территорию России".

Минтранс между тем не ожидает роста цен на авиабилеты после переноса серверов и баз данных систем бронирования в Россию. Об этом журналистам заявил сегодня глава ведомства Евгений Дитрих, передает «РИА Новости». «Мы понимаем, как это сделать, и я не думаю, что это вызовет какие-то катаклизмы или удорожание билетов. Нормальная, спокойная, рабочая история», — сказал он.



По словам министра, требования к системам бронирования обсуждались с авиакомпаниями и с разработчиками подобных систем — как с российскими, так и с зарубежными. «Был найден консенсус, который в этом документе, утвержденном правительством, сейчас и отражен», — сообщил он. Г-н Дитрих добавил, что подобные требования уже были приняты по всем остальным информационным системам.

Ранее в разговоре с газетой «Ведомости» топ-менеджер одного из иностранных провайдеров заявил, что для выполнения требования Минтранса зарубежным провайдерам придется создать полноценные вычислительные центры в России, а это «сотни миллионов долларов инвестиций». Топ-менеджер неназванного российского провайдера в свою очередь отметил, что, в частности, Sabre в такой ситуации, скорее всего, выберет вариант отказаться от работы с «Аэрофлотом».



В то же время заместитель генерального директора компании «ТАИС» (ранее возглавлявший компанию Biletix) Александр Сизинцев в беседе с нашим порталом ранее отметил: «Важно отметить, что указанные в проекте требования схожи со вступившим в силу в мае 2018 года в Европейском союзе обновленным Регламентом обработки персональных данных, который предъявляет аналогичные требования к хранению персональных данных пользователей на территории ЕС.

На рынок российских онлайн-трэвел-сервисов данный проект практически никак не повлияет, так как персональные данные пользователей большинства крупнейших игроков уже хранятся на серверах, расположенных на территории России.

Безусловно, кто-то использует облачные сервисы, однако их замена в соответствии с новым проектом не потребует серьезных инвестиций».

«Разговоры о необходимости принятия данного проекта ведутся уже более пяти лет и ни для кого не являются неожиданностью, поэтому уверен, что российские авиакомпании смогут подстроиться под новые требования в указанный срок, учитывая, что в России успешно работают собственные системы бронирования, удовлетворяющие нормам проекта», - заключил наш эксперт.

/TOURBUS.RU