Несмотря на протесты, в Турци все же введен новый налог на проживание в отелях

Как сообщает АТОР, несмотря на все просьбы отельеров Турции об отмене или переносе сроков введения налога на проживание, новый налог официально вступил в силу.

При этом плательщиками налога в Турции выступят не сами туристы, а объекты размещения. Ставка налога на проживание составляет 1% до 31 декабря 2020 года, и 2% - с 1 января 2021 года. Отельеры обязаны отнести налог к стоимости продаваемого номера.

Собирать налог с туристов отдельно – по принципу курортного сбора – в Турции нельзя. Поэтому, если отели попробуют взимать налог непосредственно с постояльцев, например, предлагая оплатить налог «постфактум» при выезде из отеля, то они нарушат закон.

Как говорят представители принимающих компаний Турции, как именно отели адаптируют новый налог под свою ценовую политику, пока не ясно.

«Контрактинг на сезон-2020 практически завершен. Отелям остается или платить налог из своего кармана, или искать варианты корректировки цен. Как это будет реализовано на практике – пока не понятно. Никто толком в ситуации еще на разобрался. Слишком все быстро произошло», - говорят турецкие эксперты.

Между тем, как отмечает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, которую цитирует «Интерфакс», турецкие отельеры считают налог нелогичным, поскольку под налогооблагаемую базу попадает не только размещение, но и все другие опции в отеле (еда, напитки, развлекательные услуги, бассейн, спа).

Также не понятно, на что пойдут средства, поскольку в других странах их обычно тратят на развитие инфраструктуры. "Налог на проживание в Европе практически всегда варьируется в зависимости от локаций и сезонности. Как правило, в низкий сезон ставка снижается на 50%. Или сумма налога в менее посещаемых регионах меньше, в то время как в популярных локациях туристы платят более высокую ставку налога.

В Турции все провинции и города уравнены, нет скидок в низкий сезон", — отметила эксперт.

В то же время в беседе с нами Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», рассказал: «Я не так давно вернулся из Антальи, где посещал выставку Antalya Tourism Fair. Я обсудил эту инициативу с местными отельерами - они все против.

Профессионалы туризма уверены, что такое решение негативно скажется на бизнесе. Она не только снизит продажи, но, что логично, вызовет спад туристического потока в страну».

Отметим, что, по данным Министерства культуры и туризма, в октябре в отелях страны было совершено суммарно 21,8 млн. ночевок (+ 8% в сравнении с октябрем 2018 года), при этом средний показатель заполняемости всех объектов размещения составил 51%. За первые 10 месяцев 2019 года было зафиксировано 191 млн. ночевок (+9% к уровню 2018 года) при средней загрузке отелей в 56%.

/TOURBUS.RU