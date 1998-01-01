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21 декабря
2018 - ВСПОМИНАЕМ САМОЕ ГЛАВНОЕ
Самые важные события в мире туризма в уходящем году - как вы увидели их на страницах нашего портала
ЯНВАРЬ
Запрет на регулярные полеты из России в Каир снят
В России заработала система tax free
Новосибирская турвыставка SITT в этом году не состоится
ФЕВРАЛЬ
Ростуризм просит проверить деятельность туроператоров «Матрешка-Тур» и «Жемчужная река»
«TUI Россия» и Mouzenidis Travel создают альянс на греческом направлении
Группе компаний «Конкорд» - 25 лет
Леонид Мармер покинул пост руководителя компании «Интурист»
Фестиваль Круизов «сверил курс» накануне высокого сезона
МАРТ
Delta полностью отказалась от рейсов в Россию
Начинается весенняя серия workshop «Турбизнес»
Консульство Великобритании в Петербурге закрывается
AZUR air поменяла руководство и устранила все претензии Росавиации
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний»
АПРЕЛЬ
Воздушное сообщение между Москвой и Каиром восстановлено
В Москве открывается турофис Катара
Госдума приняла Закон о невозвратных железнодорожных билетах
МАЙ
МВД повысит пошлину за выдачу загранпаспортов
Срок безвизового пребывания россиян на Кубе увеличится до 90 дней
Hong Kong Airlines вернулись в Москву после шестилетнего перерыва
Андрей Мушкарев неожиданно уволен с поста руководителя петербургской туротрасли
ИЮНЬ
«Саратовские авиалинии» прекратили все полеты
Закон о «черных списках» авиадебоширов вступил в силу
Италия меняет правила аккредитации российских туроператоров
Туроператор Raduga Travel попытался прийти в столицу и обанкротился
Polar Tour заявил о прекращении деятельности
«Матрешка-Тур» заявила о банкротстве
ЧМ-2018 не стал «убийцей туризма»
ИЮЛЬ
«Натали Турс» отменяет все чартерные программы
DSBW-Tours cообщил о прекращении деятельности
«Турпомощь» не придет на помощь туристам «Авроры-БГ»
Россия и ОАЭ окончательно отменили визовый режим
Туроператор «Интрэвел Столешники» сообщил о прекращении деятельности
Госдума приняла закон, позволяющий въезжать в Россию до конца года по Fan-ID
Всем визовым центрам в России грозит закрытие
АВГУСТ
На индонезийском острове Ломбок и соседнем Бали – мощное землетрясение
«Победа» вводит плату за регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах
Сервис Anywayanyday продан и перешел в управление компании «Аэроклуб»
«Натали Турс» сообщила, что «приостановила свою операционную деятельность»
Цены на топливо ударили по речным круизам
СЕНТЯБРЬ
Ростуризм исключил "Натали Турс" из реестра туроператоров
Руководителем нового Комитета по туризму Москвы назначена Екатерина Проничева
Конфликт «Турово» и «Ной Травел»
Туроператор «Данко» заявил о прекращении деятельности
Руководить отечественным туризмом теперь будет Минэкономразвития
ОКТЯБРЬ
В столице с успехом прошел Первый Всероссийский День MICE
Суд требует от Дмитрия Фесика выплатить 1,75 миллиарда рублей
«РоссТур» сообщил о прекращении туроператорской деятельности
Авиакомпания Cobalt Air, летавшая из Москвы на Кипр, объявила о банкротстве
Руководители Сбербанка и ВТБ решили создать крупную региональную авиакомпанию
НОЯБРЬ
Росавиация запретила "Якутии" выполнять международные рейсы
Oman Air начал регулярные рейсы из Москвы в Маскат
СК «Якорь», оформившая фингарантии для 450 туроператоров, лишена лицензии
Крупнейший круизный оператор Татарстана объявил о невозможности выполнить свои обязательства
За развитие туризма в стране будет отвечать Сергей Галкин
«Пегас Туристик» собирается возить туристов в Египет через Израиль
ДЕКАБРЬ
Полторы тысячи клиентов "Жемчужной реки" не могут вернуться из Китая
Coral Travel окончательно отказался от Гамбии
Первый рейс из столицы Эфиопии приземлился в Домодедово
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