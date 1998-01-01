Новости Запрет на регулярные полеты из России в Каир снят Туроператоры комментируют последствия для туротрасли разрешения на продажу туров в Египет с перелетом в Каир

В минувший четверг на официальном интернет-портале правовой информации был опубкован указ главы государства от 2 января 2018 года, в соответствии с которым на Каир больше не распространяются введенный ноября 2015 года временный запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ на территорию Египта. При этом, как сообщает АТОР, что касается сроков начала чартерных рейсов на египетские курорты Шарм Эль-Шейх и Хургаду, то рабочая группа по этому вопросу, по данным министерства гражданской авиации Египта, соберется в апреле наступившего года. Сразу же после опубликования указа президента Ростуризм заявил и о снятии ограничений для туроператоров на продажу туров в Египет через Каир. "Президент Владимир Путин подписал указ от 2 января 2018 года «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2015 г. № 553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите ее граждан от преступных и иных противоправных действий". Документ вступил в силу в день его подписания. В связи с этим туроператоры могут формировать турпродукт в Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром", — говорится в сообщении на сайте ведомства. На следующий день египетская авиакомпания Egypt Air сообщила, что планирует выполнять три еженедельных рейса между Каиром и Москвой. «Три регулярных рейса будут выполняться из международного аэропорта Каира в Москву еженедельно, начиная с 1 февраля 2018 года. Предварительно согласованные дни – вторник, четверг и воскресенье", — говорится в сообщении перевозчика. По данным портала «Египет Сегодня», дополнительно около 20 рейсов будут зарезервированы туристическими агентствами для полетов египетских болельщиков в Россию во время Чемпионата мира по футболу. До прекращения авиасообщения между РФ и Египтом EgyptAir выполняла рейсы в московский аэропорт Домодедово. Кроме того, полеты из Москвы в Каир из Шереметьево выполнял "Аэрофлот". Отвечая в конце минувшего месяца на вопрос нашего портала о перспективах открытия египетского направления, генеральный директор компании «TUI Россия» Тарас Демура отметил, что «начало полетов в Каир мы можем рассматривать как промежуточный шаг к «открытию» курортов Красного моря. Конечно, полеты в Каир будут востребованы в какой-то степени туристами, интересующимися круизами по Нилу и экскурсионными турами. Кто-то, возможно, захочет полететь через Каир также и в Хургаду или Шарм-эль-Шейх. Но при этом спрос на туры с перелетом в Каир в любом случае будет примерно в 10 раз ниже, чем интерес к программам на основе чартерных рейсов непосредственно до египетских курортов. Поэтому на этом первом этапе «открытия» Египта мы собираемся предлагать лишь индивидуальные туры в эту страну». В свою очередь, Дмитрий Мазаников, руководитель представительства компании "РоссТур" в СЗФО, в интервью нашему порталу отметил, что "открытие" Египта было бы для российского туристического бизнеса большим и очень приятным подарком. Если оценивать объективно, этого направления крайне не хватает как туристам, так и предпринимателям. Для первых его появление на рынке означало бы возможность недорого и с комфортом отдохнуть на теплом море, а для вторых - возможность хорошо зарабатывать не только летом, когда есть Турция. Что ни говори, но имеющиеся сейчас зимние "пляжные" направления многим потенциальным клиентам не по карману, а объемы продаж по ним невелики". «В Каир будет летать только «Аэрофлот» и EgyptAir. Далее будет необходимо организовывать трансфер до курортов, который займет продолжительное время. Стоимость такого тура будет непривлекательной. Нас такой турпродукт не интересует. Египет в нашем ассортименте не появится до тех пор, пока не будет открыто прямое авиасообщение с курортами», - говорит гендиректор компании «Пегас Туристик» Анна Подгорная, которую цитирует АТОР. «Мы прогнозировали ранее, что Каир откроется для полетов в феврале, это очень хорошо для рынка, поскольку означает оживление направления в целом», — отметил генеральный директор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев, которого цитирует «Интерфакс». «Нет сомнений, что благодаря ценовой политике Египет будет конкурировать с Турцией», — добавил он. PR-директор TEZ Tour Лариса Аханова, в свою очередь, отмечает, что «запустить продажи туров на основе регулярных рейсов не составит труда, и это можно будет сделать практически сразу после официального распоряжения. Мы можем сформировать комбинированный тур с размещением в Каире и осмотром пирамид, где есть отличная отельная база мировых цепочек по доступным ценам, стоимость ночи варьируется от $30 до $50 за отель 4-5*». По словам Ларисы Ахановой, желающие смогут отправиться на курорты Красного моря на местных авиалиниях или воспользоваться организованным трансфером. Однако надо учитывать, что он будет продолжительным, минимум четыре часа до Хургады и шесть до Шарм-эль-Шейха, и не дешевым. «Несколько еженедельных рейсов национальных перевозчиков «Аэрофлот» и Egypt Air в Каир для туроператоров, которые работали по этому направлению, – это, конечно, не объем. Эти рейсы, прежде всего, будут востребованы с деловыми целями и для индивидуальных поездок к родственникам. Для туристов практически не останется мест на рейсах, и стоимость билета не будет низкой», — заключила эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Египет, Каир, Запрет на полеты, Ростуризм, Красное море, Хургада, Шарм-Эль-Шейх Назад к списку новостей

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