Новости Очередное банкротство туроператора. Теперь - «Интрэвел Столешники» Эксперты комментируют заявление о прекращении работы одного из старейших туроператоров, в последние годы в основном реализовывавшего туры других компаний

Сегодня днем туроператор «Интрэвел Столешники» сообщил о прекращении туроператорской деятельности. В размещенном на сайте оператора письме за подписью гендиректора компании Евгения Юрьева, в частности, говорится: «Мы вынуждены принять самое сложное решение за долгое время нашей работы и, в соответствии с требованиями Федерального закона №132 и руководствуясь интересами туристов, публично заявляем о прекращении туроператорской деятельности компании Intravel Stoleshniki. Вместе с вами мы преодолели и прошли много кризисов, мы всегда боролись до конца, меняя стратегию и форматы работы компании, что всегда приводило нас к успеху. На данный момент, в жестких условиях негативного информационного поля на нашем рынке, мы уже почти два месяца старались привлекать инвестиции, договариваться с партнерами, но найти выход из сложившейся ситуации, увы, мы не смогли. На протяжении долгих лет мы честно исполняли свои обязательства и отправили огромное количество туристов, поэтому нам очень больно от того, что мы будем причиной того, что чьи-то туры не смогут состояться. Благодарим всех, кто сможет нас понять, у всех остальных мы просим прощения и уверяем, что будем всячески содействовать возмещению ваших финансовых потерь. На данный момент все туристы, которые находятся на отдыхе, имеют обратные билеты, их проживание полностью оплачено, более того, многие туристы смогут улететь на отдых в ближайшие дни, все остальные смогут воспользоваться нашими страховыми суммами на основании статьи 17.4 Федерального закона «Об основах туристской деятельности». Как сообщает также глава компании, «все оформленные туристы застрахованы в четырех страховых компаниях: САО «Якорь» на 20 млн рублей, СК «Инвестстрах» на 30 млн рублей, АО СК «Армеец» на 20 млн рублей, ООО СК «Экип» на 10 млн рублей. Полагаю, что страхового покрытия будет достаточно для полной выплаты по тем турам, которые не состоятся. Мы начинаем заниматься подготовкой документов по всем оформленным турам для подачи реестров в страховые компании. По вопросам получения страхового возмещения туристам следует обращаться в страховые компании. Наш офис будет работать и, если у вас будут вопросы по документам для страховых компаний, мы сможем предоставить полную информацию. Также вы можете отправлять запросы на адрес: agent@intravel.ru. Время работы нашего офиса с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00».

По данным реестра туроператоров, в 2017 году «Интрэвел» обслужил 3019 туристов на общую сумму более 66,4 млн рублей. Как сообщается на сайте компании, «Intravel Stoleshniki - многофункциональная туристическая компания, и мы гордимся тем, что за долгие годы нашей продуктивной деятельности мы смогли отправить на отдых более миллиона туристов. Компания имеет множество наград, дипломов, как от российских, так и от зарубежных партнеров, представительств по туризму и консульств разных стран. Являясь туроператором, мы входим в единый реестр туроператоров и объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». Компания обладает всеми необходимыми инструментами, исключающими финансовые риски для туристов, у нас есть фингарантии, а также мы платим взносы в резервный и компенсационный фонды, которыми управляет «Турпомощь». На нашем сайте вы сможете найти туры в более чем 20 стран мира и, конечно, на самые популярные курорты России». Вместе с тем, в профессиональной среде указывают, что в последние годы "Интрэвел Столешники", когда-то бывший одним из сильнейших игроков на направлении ОАЭ, занимался в основном реализацией туров других, более крупных туроператоров, которые в последние дни начали массово аннулировать заявки туркомпании. Как сообщает АТОР, "несмотря на присутствие во всех необходимых реестрах, по ряду экспертных оценок, от 70 до 90% проданных туров «Интрэвел Столешники» могли быть реализованы компанией в качестве так называемого "центра бронирования" своим субагентам (туристическим агентствам)". Комментируя информацию о банкротстве компании, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон», заявил нашему корреспонденту: «После инцидента с Polar Tour я говорил, что это не последнее банкротство на рынке. Вот и «Интрэвел Столешники» пополнили ряды банкротов. По сути, деятельность «Интрэвел» аналогична той, что была у Polar. Поэтому единственное, что я могу сказать – нельзя продавать тур дешевле, чем это делает туроператор. Если он продает тур за сто тысяч, мы тоже должны это делать». Как заявила в свою очередь пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс», "на отдыхе в России, Турции, Болгарии, Вьетнаме, Греции, Доминиканке, Испании, Кипре, ОАЭ, Тунисе и Черногории находится 731 клиент компании "Интрэвел Столешники". У всех оплачено проживание и обратные билеты, так что подключать "Турпомощь" не придется. Глубина продаж достигает ноября 2018 года, до этого времени продано около 900 путевок. Общая стоимость проданных туров устанавливается — туроператор приступил к созданию реестра для страховых компаний". По словам Ирины Тюриной, туры с вылетом до 23 июля включительно полностью оплачены, поэтому вплоть до понедельника туристы будут отправляться на отдых. "Компания "Интрэвел Столешники" работает более 20 лет. Туроператор довольно тяжело пережил кризисный 2014 год, когда обанкротились многие туристические фирмы, и тогда же резко подскочил курс валюты, что крайне негативно повлияло на продажу туров. С тех пор у компании начались проблемы. Четыре года продержались, но на фоне сложной экономической ситуации туроператору так и не удалось сохранить бизнес", — добавила эксперт. Наш портал следит за развитием событий. /TOURBUS.RU

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