Новости Россия и ОАЭ окончательно отменили визовый режим Эксперты обсуждают, как снятие визовых ограничений не только для россиян, но и для граждан ОАЭ повлияет на развитие двустороннего туризма

В конце прошлой недели в Казани было подписано межправительственное соглашение об отмене визового режима для граждан России и Объединенных Арабских Эмиратов, - сообщает АТОР. Если для россиян въезд в ОАЭ уже был ранее упрощен, то граждане ОАЭ получали российскую визу в обычном заявительном порядке. В итоге за весь прошлый год в Россию приехало всего 3,4 тысячи граждан ОАЭ, из них лишь 1,6 тыс. указали целью своего визита туризм. «Отмена визового режима неизменно благоприятно сказывается на въездном потоке. Не исключено, что турпоток из ОАЭ может увеличиться в двузначном выражении – на 50-80%», - уверен замдиректора туроператора «Академсервис» Александр Курносов. «Сейчас с экскурсионными целями Россию посещает крайне незначительное число туристов из ОАЭ. В ближайшей перспективе ожидать лавинообразного роста турпотока не стоит, доля туристов останется такой же незначительной», - считает руководитель департамента въездного туризма «КМП групп» Александр Макляровский. Зато на рост турпотока из России в ОАЭ отмена визового режима не повлияет, считают эксперты. «Более года назад вступил в силу упрощенный визовый режим ОАЭ для российских туристов. Получение визы стало формальностью, штамп ставится непосредственно в аэропорту. Это привело к росту турпотока в ОАЭ по рынку на уровне 60-80%. Полная отмена визы фактически уже не приведет к каким-либо значительным изменениям», - говорит гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Его точку зрения разделяют в компании «Библио Глобус». «Спрос на туры в ОАЭ в зимнем сезоне 2017/18 у клиентов «Библио Глобуса» превысил показатели аналогичного периода 2016/17 гг. в 4 раза. Рост показателей спроса связан как с ценовой привлекательностью турпродукта и отсутствием прямого авиасообщения с курортами Египта, так и с упрощением процедуры оформления визы», - отмечают в компании. При этом в АТОР считают, что в нынешнем сезоне рост турпотока в ОАЭ будет более скромным. Так, авиакомпания flydubai уже сняла рейсы в Дубай из Воронежа. Сокращения могут произойти по таким направлениям, как Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар. Напомним, что крупным заказчиком мест на рейсах этой авиакомпании является туроператор «Натали Турс». В то же время авиакомпания Emirates увеличивает частоту рейсов из Москвы в Дубай с двух до трех рейсов в день. В пресс-служба туроператора ANEX Tour нам заявили, что «отмена виз поспособствовала росту туристического потока. После отмены визового режима продажи ОАЭ увеличились в 2,5 раза. Направление является одним из лидирующих в нашем ассортименте». В свою очередь Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туроператора «АРТ Тур», отметил в беседе с нашим порталом: «Визы в ОАЭ для граждан России были фактически отменены с 1 февраля, что заметно увеличило поток наших туристов. Нынешняя полная отмена визового режима - безусловно, дружественный шаг и скорее приглашение гражданам ОАЭ к активному посещению России. Вообще же я уверен, что безвизовый въезд, что еще раз доказал Чемпионат мира по футболу, - лучшая реклама любой страны, многократно увеличивающая её туристическую привлекательность. Да и на вопросы безопасности, при умелом контроле на границе, это никак не влияет. Всегда с радостью приветствую такие решения». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка