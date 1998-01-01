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Руководителем Комитета по туризму Москвы назначена Екатерина Проничева

Эксперты положительно оценивают назначение на пост руководителя столичной туротрасли современного управленца с юридическим и искусствоведческим образованием

Как сообщается на сайте столичной мэрии, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в рамках формирования нового городского правительства подписал указ о назначении главы новообразованного Комитета по туризма столицы.

В соответствии с указом мэра, на пост руководителя Комитета по туризму города Москвы назначена Екатерина Проничева. Служебный контракт с ней заключен до истечения полномочий действующего мэра столицы – т.е. до сентября 2022 года.

У Екатерины Проничевой два высших образования – юридическое и искусствоведческое (оба получены на профильных факультетах МГУ).

До нынешнего назначения г-жа Проничева работала в руководстве ВДНХ: с июня 2014 года в должности заместителя генерального директора АО «ВДНХ», с июня 2015 года – в должности генерального директора.

Опыт работы в профильных муниципальных и федеральных госструктурах Москвы у Екатерины Проничевой уже есть: в марте 2012 года она стала первым заместителем главы Департамента культуры города Москвы, а в декабре 2013 года заняла пост руководителя Департамента культурного наследия Министерства культуры РФ.

Отметим также, что Екатерина Проничева — дочь генерала армии Владимира Проничева, в 2003-2013 гг. руководившего Пограничной службой ФСБ России.

Эксперты положительно отнеслись к новому назначению. «Она занималась вопросами развития ВДНХ, представляет себе, каким образом нужно выстраивать взаимодействие с туристической отраслью Москвы и увеличивать турпоток», – считает учредитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Архитектор Николай Переслегин, бывший советник руководителя Департамента культурного наследия Москвы, отмечает: «Мы знакомы с Екатериной Проничевой уже довольно давно. Мы очень конструктивно и плодотворно сотрудничали, в том числе и на ВДНХ.

Я считаю, что она управленец совершенно нового типа. Это человек, который сочетает в себе уникальную творческую энергию и нестандартный, глубокий подход к делу, которым она занимается.

При этом она настоящий крепкий управленец, менеджер очень высокого уровня, который умеет работать в государственной системе и реализовывать самые неожиданные, неформальные и очень яркие проекты. Она делает очень многое для Москвы и для России — она мыслит в масштабах страны».

В ассоциации «Безопасность туризма» в свою очередь заявили, что «искренне приветствуют решение о назначении Екатерины Владимировны на столь ответственный пост.

Надеемся, что профильный комитет Правительства Москвы по туризму сможет более детально вникать в проблемы не только развития туристской инфраструктуры, туристских услуг, но и в вопросы доступности и безопасности объектов туристской инфраструктуры. Желаем Екатерине Владимировне новых достижений в деятельности по совершенствованию туротрасли".

/TOURBUS.RU