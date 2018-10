Новости В столице с успехом прошел Первый Всероссийский День MICE Деловые мероприятия в рамках Всероссийского Дня MICE собрали более восьмисот профессионалов индустрии бизнес-туризма

10 октября в Москве на площадке ЦМТ состоялся Всероссийский День MICE, собравший вместе ведущих игроков отрасли и представителей властных структур на одной площадке. Уникальная мультиформатная площадка, собравшая профессионалов, задействованных в MICE-индустрии, работала с утра до глубокого вечера. Обсуждение важнейших проблем и трендов рынка делового и событийного туризма, решение практических задач, чествование лидеров – все это состоялось в рамках Дня MICE-индустрии в ЦМТ, где присутствовало более 800 участников. Программа Дня включала сразу несколько мероприятий: конференцию «Индустрия MICE в России: перспективы в регионах», воркшоп «BE IN RUSSIA», MICE-баттл регионов России и IX церемонию вручения премии Russian Business Travel & MICE Award. Конференция началась с пленарного заседания «Конгрессно-выставочные мероприятия как эффективный инструмент развития экономики регионов», продолжилась тематической дискуссией «Регионы России как MICE-направления» и завершилась практической сессией «Современные креативные технологии MICE-индустрии». В ходе пленарной сессии Игорь Фомин, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, обратил внимание собравшихся на необходимость развития MICE-индустрии в субъектах РФ и призвал коллег объединить усилия, чтобы вывести российский MICE на новый уровень. В свою очередь, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности и вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин подчеркнул важность взаимодействия коллег: «MICE - это и въездной, и выездной и внутренний туризм. Важно помнить, что это отдельная, всеобъемлющая индустрия». Евгений Куделя, начальник Управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма, отметил, что «емкость MICE-рынка в России оценивается в 200 млрд евро, поэтому сейчас активно ведётся планирование развития инфраструктуры MICE на 2019-2025 годы. Государство будет оказывать поддержку сегменту делового туризма. В частности, будут подготовлены программы повышения квалификации специалистов и продвижения продукта на мировом рынке. Развитие MICE-индустрии дает серьезный толчок повышению конкурентоспособности регионального турпродукта, продвижению российских регионов на международном рынке туруслуг». Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев заявил, что повышение престижа организации и проведения мероприятий в России - одна из приоритетных задач Палаты, чья работа нацелена на улучшение и развитие деловых отношений с международными партнерами. «Конгрессный потенциал нашей страны выглядит очень перспективным. Индустрия деловых встреч способствует не только старту новых проектов и развитию деловых связей, но и генерирует рабочие места, стимулирует развитие инфраструктуры и увеличивает поступления в бюджет», - констатировал вице-президент федеральной Палаты. О событийной индустрии как эффективном инструменте развития дестинаций рассказал директор Ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Алексей Калачев. Свой взгляд на развитие MICE-индустрии в стране высказала представитель организаторов мероприятия - председатель правления ГК «Конкорд» Наталья Евневич, призвавшая участников мероприятия обратить внимание на развитие региональной логистики и инфраструктуры в сфере делового туризма, а также информационное продвижение уникальной привлекательности региона. Среди других экспертов, выступивших на пленарном заседании, были вице-президент Союза «Вятская ТПП» Андрей Усенко, председатель комитета ТПП г. Сочи по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Владислав Лосев, вице-президент ТПП Владимирской области Дмитрий Кузин и другие. Также в рамках конференции состоялась тематическая дискуссия «Регионы России как МICE направления», которую модерировали директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Игорь Коротин и генеральный директор BE IN RUSSIA Александр Мальцев. В своих выступлениях эксперты отметили значение развития MICE-индустрии для экономики страны и акцентировали внимание на опыте российских регионов, достигших определенных успехов в развитии делового туризма, в частности, Башкортостана, Татарстана, Свердловской, Калининградской, Нижегородской областей. В соседнем зале прошла практическая сессия «Современные креативные технологии MICE индустрии», модератором выступил генеральный директор IBC, Вячеслав Луговых. Участники сессии в ходе встречи обсудили следующие вопросы: Современные маркетинговые технологии продвижения территории на рынке MICE; Инструменты комплексного информационного освещения привлекательности и MICE потенциала регионов; IT-технологии для повышения эффективности деловых событий; Слагаемые успеха делового мероприятия. Также было сказано о необходимости усиления информационного освещения программ делового туризма, увеличении поддержки этого сектора туриндустрии в регионах, и помощи бизнесу в использовании господдержки. В рамках Дня MICE также с успехом прошел Workshop BE IN RUSSIA, объединивший представителей московских и региональных MICE-агентств и корпоративных заказчиков, прошел с большим успехов. На его площадке было представлено более 150 представителей из 70 компаний из разных регионтаков России. Участники Всероссийского Дня MICE смогли не только показать свой высокий профессионализм, но также проявить свое творческое начало в рамках креативного мероприятия нового формата – MICE-баттл. Покорили сердца экспертного жюри и зрителей команды из Калининграда и Нижнего Новгорода, которые и увезли статуэтки и дипломы победителей. Организаторами мероприятия выступили Торгово-промышленная палата РФ, ЦМТ и ГК «Конкорд» и медиахолдинг «Турбизнес». Официальные партнёры мероприятия компании: «Интурист», «Академсервис», TUI Corporate, проект BE IN RUSSIA, гостиничная управляющая компания Cosmos Group, транспортная компания Very Good Transfer, «Панорама 360» (смотровая площадка Москва Сити), А5000 Event Solutions, международная выставка «Интурмаркет» и другие. Завершился День MICE церемонией награждения победителей и лауреатов IX премии Russian Business Travel & MICE Award. В 15 номинациях были названы лучшие конгрессные гостиницы в Москве, Санкт-Петербурге и регионах страны, лучшие конгрессные центры, организаторы конференций и инсентив-программ в России и за рубежом, business travel агентства, онлайн-системы бронирования, авиакомпании для бизнес-путешественников, конвеншен-бюро. Russian Business Travel & MICE Award - награда для лучших компаний и предприятий сферы делового туризма и MICE, которую в 2010 году учредили Торгово-промышленная палата РФ, журнал Business Travel и портал Conference.ru. Следующий Всероссийский день MICE и юбилейная X церемония вручения Премии RBT&MICE AWARD запланированы на октябрь 2019 года. /TOURBUS.RU

