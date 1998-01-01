Новости «Натали Турс» сообщила на сайте, что «приостановила свою операционную деятельность». А потом передумала. Эксперты обсуждают, что может означать сегодняшняя страная смена информации на сайте туроператора

«Компания «Натали Турс» приостановила свою операционную деятельность», — говорилось в сообщении, появившемся сегодня утром на сайте компании на фоне «романтической» картинки. Помимо самого сообщения, на сайте был указан только телефон для справок – (495)785-37-11. При этом дозвониться по этому номеру было нельзя – он был постоянно занят. Но самое любопытное, что около полудня текст объявления изменился на другой: «Компания «Натали Турс» приостановила продажу. Все заказы/услуги аннулированы на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Компания возобновит продажи 1. 10 2018 г.». Сам Владимир Воробьев так объяснил сегодня днем ряду СМИ возникшую на сайте «чехарду»: «Появилась некорректная информация, она была подправлена. Речь идет о той же информации, что мы давали 4 июля, когда мы объявили об остановке продаж и возобновлении их с 1 октября. Ничего нового не произошло, за исключением того что по просьбам трудящихся закрыли временно сайт, чтобы не раздражать. Много было жалоб, что сайт функционирует, и мы таким образом вводим в заблуждение туристов» «У нас идут переговоры с инвесторами, у них есть интерес, и я надеюсь, что мы найдем желающих», - добавил он. В то же время Ростуризм сообщил сегодня, что «в связи с некорректностью размещенной на сайте информации, а также учитывая, что до настоящего времени в адрес Ростуризма официальных заявлений о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения обязательств по договорам о реализации туристского продукта от туроператоров не поступало, для прояснения ситуации Ростуризм готовит запрос в адрес четырех юридических лиц компании: ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «НАТАЛИ», ООО «Центр туризма «Согласие» и ООО Туроператор «Натали Турс». Как сообщает сегодня АТОР, «Участники агентского рынка, знакомые с ситуацией, не исключают, что произошедшее может быть следствием конфликта с кем-то из сотрудников из-за невыплаченной зарплатой. Одна из версий – действия администратора сайта. «На рынке уже были случаи, когда администратор блокировал сайт компании, требуя выплатить ему зарплату», - рассказал один из собеседников АТОР. При этом по сообщениям турагентов, имевших ранее доступ к личным кабинетам на сайте, вход теперь в них невозможен. Напомним, что "Натали Турс" объявила об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем еще 4 мюля. При этом туров и авиабилетов до 1 октября у компании продано на $15 млн. В реестре пострадавших, составленном самой компанией, – 12 тыс. туров. Общее число пострадавших туристов, по оценкам экспертов, может достигать 30 тыс. При этом компания реализовывала туры от имени ООО «Панорама Тур», его финансовая ответственность застрахована на 50 млн рублей. По данным Российского союза туриндустрии, по каждому несостоявшемуся туру выплаты не превысят 4,5 тыс. рублей. Вместе с тем генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов заявил сегодня «Интерфаксу» после опубликования "первого" извещения, что в любом случае оно "не имело никаких юридических последствий. Что этим сообщением хотел сказать глава компании Владимир Воробьев, не понятно, так как операционную деятельность он не осуществляет уже с июня, а она не имеет ничего общего с остановкой туроператорской деятельности». По словам Георгия Мохова, «Все станет понятно, когда «Натали Турс» напишет заявление в «Турпомощь», в Ростуризм. Юридического термина о приостановке именно операционной деятельности нет. В банковской сфере это означает, что касса закрыта, и деньги не принимают". "Но я думаю, что это сообщение ничего хорошего предвещать не может", — заключил эксперт. В свою очередь пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина сегодня заявила «Интерфаксу»: «Мы видим, что Владимир Воробьев мечется, не желая признавать поражение. Это уже фактическая смерть туроператора. Он не контролирует ситуацию в компании даже в том виде, каком она сейчас работает. Формулировка «приостановила операционную деятельность» не могла бы появиться без указания руководства. Самое печальное, что ясности для рынка и теперь не появилось – как Воробьев держал всех в подвешенном состоянии, не останавливая компанию и не возвращая деньги, так и продолжает". /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка