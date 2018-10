Новости Дочка "Натали Турс" - New Travelers начала работу на рынке Профессионалы индустрии прокомментировали возобновление туроператорской деятельности компанией, входящей в состав ГК "Натали Турс"

Несмотря на заявление Генпрокуратуры о том, что против «Натали Турс» будет возбуждено уголовное дело, одна из компаний группы возобновила продажу туристических туров. Напомним, что только одно юрлицо компании – «Центр туризма «Согласие» не было исключено из реестра туроператоров. «Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев возобновил туроператорскую деятельность на базе одного из юрлиц «Натали» – «Центра туризма «Согласие». Компания называется New Travelers, во вторник она объявила о старте продаж», - сообщила в ходе беседы с «Интерфаксом» Ирина Тюрина, пресс-секретарь РСТ. Как далее пояснила пресс-секретарь, New Travelers стала членом ассоциации «Турпомощь» в декабре 2017 года, операционную деятельность компания начала только в текущем году. Интересно отметить, что никто из семьи Владимира Воробьева в руководстве компании не значится. New Travelers реализует пакетные туры на основе регулярной перевозки, также предлагает бронирование авиаперелетов и других туристических услуг. На официальном сайте New Travelers заявлено, что компания предоставляет услуги по двенадцати направлениям в Европе, а также странам Карибского бассейна, Дальнего Востока, Азии, Африки и Индийского океана. Как сообщает «Интерфакс», в сентябре владельцем New Travelers стала Ксения Мостовая, а генеральным директором назначена Анна Пыско. В ходе общения со СМИ, г-жа Мостовая пояснила, что Владимир Воробьев будет выступать ее консультантом по вопросам ведения бизнеса. В свою очередь, Ирина Тюрина заявила: «На рынке считают, что, как бы ни дистанцировался Владимир Воробьев от New Travelers, как бы ни обозначал свою деятельность – техническим сопровождением, консультациями и т.д., можно не сомневаться, что именно он руководит бизнесом этой компании». По официальным данным Российского союза туриндустрии, финансовая гарантия New Travelers в компании «Ингосстрах» истекает 14 декабря 2018 года, то есть этой компании предстоит поиск нового страховщика, который согласится заключить договор на предоставление финансового обеспечения ответственности. Профессионалы индустрии, точнее большая их часть, восприняли новость о возобновлении деятельности «Натали» достаточно негативно. Как сообщают профильные СМИ, в одном из телеграмм-каналов был создан чат, где коллеги призывали друг друга посетить официальную страницу компании в социальных сетях и отправить жалобу на страницу. По итогам акции протеста страница была заблокирована на какой-то промежуток времени. /TOURBUS.RU

