|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
11 ноября
Опрос: Каждый пятый российский турист сталкивался с обманом при аренде жилья
В основном на то, что апартаменты не соответствуют обещанному, жалуются туристы от 18 до 25 лет
Почти 20% российских туристов во время путешествий по России сталкивались с несоответствием арендованного жилья заявленному качеству, следует из опроса, организованного банком "Дом РФ" и Финансовым университетом при правительстве РФ.
"Более 19% опрошенных россиян заявили, что сталкивались в путешествиях с обманом при аренде жилья. Из них почти 10% отметили несущественные отклонения от обещанного, более 6% попадали в ситуации, когда качество не совпало во многом, а 3% рассказали, что квартира полностью не соответствовала заявленному уровню", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».
Самая дорогая посуточная аренда прошедшим летом была зафиксирована в Зеленоградске.
Дешевле всего арендовать посуточное жилье можно было в Ейске – 3 170 рублей, Витязево – 3 900 рублей и Новороссийске – 3 970 рублей.
Больше всего стоимость аренды по сравнению с прошлым летом выросла в Новороссийске – на 24%, Зеленоградске – на 23% и Витязево – на 22%.
В Геленджике прирост составил 19%, в Лазаревском – 18%, Анапе – 17%, Ейске – 14%, Ялте – 12%, Сочи – 11%, Светлогорске – 10%.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72