Новости Опрос: Каждый пятый российский турист сталкивался с обманом при аренде жилья В основном на то, что апартаменты не соответствуют обещанному, жалуются туристы от 18 до 25 лет

Почти 20% российских туристов во время путешествий по России сталкивались с несоответствием арендованного жилья заявленному качеству, следует из опроса, организованного банком "Дом РФ" и Финансовым университетом при правительстве РФ. "Более 19% опрошенных россиян заявили, что сталкивались в путешествиях с обманом при аренде жилья. Из них почти 10% отметили несущественные отклонения от обещанного, более 6% попадали в ситуации, когда качество не совпало во многом, а 3% рассказали, что квартира полностью не соответствовала заявленному уровню", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».



О ситуациях, когда качество не совпало полностью, говорят в основном путешественники в возрасте 18-25 лет. Во всех остальных возрастных группах таких арендаторов вдвое меньше.

“Часто есть проблемы с чистотой или качеством кроватей и постельного белья, а то и их практическое отсутствие, когда человеку высокого роста предлагается детская кушетка", – рассказал завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финуниверситета Александр Цыганов.



На значительные расхождения в качестве арендованного жилья чаще обращают внимание женщины, чем мужчины – 10% против 8% соответственно.

Во всероссийском опросе приняли участие 1600 человек из разных регионов страны.



Ранее аналитики «Суточно.ру» сообщали, что в среднем туристы бронируют посуточное жилье на курортах на восемь дней и тратят в среднем 39 700 рублей. Прошлым летом их траты были меньше на 10%. Самая дорогая посуточная аренда прошедшим летом была зафиксирована в Зеленоградске. Дешевле всего арендовать посуточное жилье можно было в Ейске – 3 170 рублей, Витязево – 3 900 рублей и Новороссийске – 3 970 рублей. Больше всего стоимость аренды по сравнению с прошлым летом выросла в Новороссийске – на 24%, Зеленоградске – на 23% и Витязево – на 22%. В Геленджике прирост составил 19%, в Лазаревском – 18%, Анапе – 17%, Ейске – 14%, Ялте – 12%, Сочи – 11%, Светлогорске – 10%. /TOURBUS.RU

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