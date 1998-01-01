Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
11 ноября
Опрос: Каждый пятый российский турист сталкивался с обманом при аренде жилья

В основном на то, что апартаменты не соответствуют обещанному, жалуются туристы от 18 до 25 лет


Picture background

Почти 20% российских туристов во время путешествий по России сталкивались с несоответствием арендованного жилья заявленному качеству, следует из опроса, организованного банком "Дом РФ" и Финансовым университетом при правительстве РФ.

"Более 19% опрошенных россиян заявили, что сталкивались в путешествиях с обманом при аренде жилья. Из них почти 10% отметили несущественные отклонения от обещанного, более 6% попадали в ситуации, когда качество не совпало во многом, а 3% рассказали, что квартира полностью не соответствовала заявленному уровню", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

О ситуациях, когда качество не совпало полностью, говорят в основном путешественники в возрасте 18-25 лет. Во всех остальных возрастных группах таких арендаторов вдвое меньше.
Часто есть проблемы с чистотой или качеством кроватей и постельного белья, а то и их практическое отсутствие, когда человеку высокого роста предлагается детская кушетка", – рассказал завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финуниверситета Александр Цыганов.

На значительные расхождения в качестве арендованного жилья чаще обращают внимание женщины, чем мужчины – 10% против 8% соответственно.
Во всероссийском опросе приняли участие 1600 человек из разных регионов страны.

Ранее аналитики «Суточно.ру» сообщали, что в среднем туристы бронируют посуточное жилье на курортах на восемь дней и тратят в среднем 39 700 рублей. Прошлым летом их траты были меньше на 10%.

Самая дорогая посуточная аренда прошедшим летом была зафиксирована в Зеленоградске. 

Дешевле всего арендовать посуточное жилье можно было в Ейске – 3 170 рублей, Витязево – 3 900 рублей и Новороссийске – 3 970 рублей.

 

Больше всего стоимость аренды по сравнению с прошлым летом выросла в Новороссийске – на 24%, Зеленоградске – на 23% и Витязево – на 22%.

В Геленджике прирост составил 19%, в Лазаревском – 18%, Анапе – 17%, Ейске – 14%, Ялте – 12%, Сочи – 11%, Светлогорске – 10%.

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 