OneTwoTrip: Российские туристы чаще всего бронируют отели по вторникам

Сервис для организации путешествий OneTwoTrip выяснил, в какой день недели россияне обычно выбирают гостиницы и как выглядит среднестатистический заказ.

Доля гостиничных заказов для поездок по родной стране, оформленных во второй день недели, составляет 15,5%. На втором месте оказалась среда: 15,3% пользователей совершают бронирования в этот день, далее следуют четверг (15,1%), понедельник (15,0%) и пятница (14,7%).

А вот в выходные путешественники реже планируют отдых: в субботу оформляется всего 12,5% бронирований, а в воскресенье — 11,9%.

Самый популярный тип объектов размещения — апартаменты, гостевые дома и другое жильё без звёзд; его выбирают в 29,9% случаев. Почти так же часто, или в 29,1%, россияне бронируют отели категории «четыре звезды».

На трёхзвёздочные гостиницы приходится 28,5% заказов, а на пятизвёздочные — 8,5%. Наименее востребованы отели с двумя звёздами — их доля составляет 4,0%.

В российских гостиницах путешественники чаще всего останавливаются на один день: 55,2% заказов оформлено на такой срок. От 4 до 7 дней отдыхают 22,3% туристов, 2–3 дня — 21,6%. А вот долгие каникулы не слишком популярны: на 8 и более дней бронируют только 0,9% отелей.

В большинстве случаев россияне отдыхают вдвоём (в 49,0% заказов указано два гостя) и выбирают гостиницы без питания (57,0%).

Картина по дням планирования поездок за границу похожа на выбор отелей по России: зарубежные гостиницы тоже чаще всего бронируют по вторникам (15,7%) и средам (15,3%). Далее следуют понедельник (15,2%), четверг (15,0%) и пятница (14,4%). В выходные о путешествиях думают реже всего: в воскресенье отдых планируют 12,3% пользователей, в субботу — 12,1%.

Чаще всего в других странах россияне выбирают отели категории «четыре звезды»: на них приходится 32,9% заказов. Также довольно популярны трёхзвёздочные гостиницы (доля составляет 21,6%) и объекты размещения без звёзд (21,1%).

Реже выбирают пятизвёздочные отели (19,4%), а гостиницы с двумя звёздами почти не пользуются спросом, их выбирают лишь 5,0% путешественников.

Средняя продолжительность отдыха за границей составляет 4–7 дней (на такой период оформлено 38,8% отельных заказов). Чуть больше трети россиян, или 33,9%, бронируют жильё на 1 день, а 20,6% — на 2–3 дня. Больше недели останавливаются в одной гостинице 6,7% путешественников.

Отели в других странах российские туристы чаще выбирают с завтраками (52,0% заказов), а отдыхают обычно вдвоём (48,0% бронирований на двоих гостей).

/TOURBUS.RU