Новости «Пегас Туристик» прекращает продажу туров в Египет Эксперты обсуждают причины прекращения продаж туров в Египет, предусматривавших перелет на Красное море через Анталью

Туроператор «Пегас Туристик» прекратил продажи турпакетов в Египет с вылетом после 10 июня, забронировавшие поездки на более поздние даты туристы смогут вернуть деньги, сообщила генеральный директор компании Анна Подгорная, которую цитирует «Интерфакс». При этом г-жа Подгорная отказалась называть причину остановки продаж организованных туров в Египет. Однако ранее оно заявлял о невысоком спросе на программу в низкий сезон, не упоминая настойчивые требования Ростуризма прекратить «незаконную» по мнению турведомствапрограмму. Напомним, что что «Пегас Туристик» объявил о старте продаж туров в Египет с 5 декабря 2018 года. При этом полеты осуществлялись из Москвы в израильский аэропорт Овда, откуда туристы могли добраться на египетские курорты Шарм-аль-Шейх, Табу и Дахаб на автобусах. При этом дорога от аэропорта до курортов могла занимать до восьми часов. Затем в январе туроператор предложил вариант перелета в Египет через Акабу (Иордания), но вскоре отказался от него, так и не начав программу. В итоге в конце января года туроператор предложил перелет в Египет через Анталью рейсами турецких авиакомпаний. Вместе с тем, уже в январе в профессиональных СМИ появилась информация со ссылкой на «источник в Ростуризме», что специалисты правового отдела Ростуризма предварительно придерживаются мнения о том, что подобное предложение противоречат указам президента: «Нельзя использовать авиаперелеты до курортов Египта. Самолеты могут доставлять российских туристов только в Каир. И неважно, что сначала пассажиры летят в Турцию, а там уже пересаживаются на другой борт. С таким же успехом туроператоры могли бы с 2015 года возить туристов в Египет через Анталью». После этого АТОР обнародовал информацию о том, что, согласно официальному разъяснению юридической службы «Пегас Туристик»», туроператор, формируя турпродукты, включающие отдых на египетских курортах Красного моря, опирается на действующее законодательство Российской Федерации. «В соответствии с заключениями наших юристов, так как туроператор в своих пакетных продуктах не организует перелет граждан Российской Федерации в аэропорты курортов Египта (такой перелет организуется в Турцию), а кроме того, действующее законодательство не содержит прямого запрета на формирование турпродукта в Египет, наша компания действует в рамках правового поля и в соответствии с законодательством России», - заявила тогда Анна Подгорная. Схожее мнение высказал в беседе с нами и Георгий Мохов, генеральный директор юридической компании «Персона Грата». По словам эксперта, «указом президента туроператорам и турагентам было рекомендовано на время действия запрета воздерживаться от продажи гражданам турпродуктов, предусматривающих воздушные перевозки (в том числе коммерческие) с территории Российской Федерации на территорию Египта. Позже было внесено дополнение и снято ограничение на перелеты в Каир. Если прямого перелета нет, а рейс летит в Стамбул, то формально требования указа не нарушены. Однако туроператорам следует понимать, что они принимают на себя риски, связанные с безопасностью туристов». Между тем в минувшем месяце тема «незаконности» маршрута в Египет через Анталью вновь появилась после трагической гибели в отеле Aladdin Beach Resort (Хургада) пятилетнего мальчика, который приехавший на отдых с родителями из России. После этого случая Ростуризм вновь напомнил о категорическом запрете отправки туристов на курорты Египта, поскольку продажа таких туров нарушает указ президента РФ о защите граждан России. Комментируя на нынешнюю ситуацию. Алексан Мкртчян, генеральный директор «Розовый слон», отметил: «Сейчас представителям «Пегаса» нужно грамотно пересадить туристов, которые застряли в дороге, а всем другим предложить возврат денежных средств. Я уже не раз говорил в интервью, что эту программу нужно было закрывать в конце мая. Летом спрос на Египет падает, потому что появляется Турция. Также Ростуризм заявил, что отрицательно относится к продаже туров в Египет с перелетом через Анталью. Если нет официального разрешения на продажу Египта, значит не стоит его продавать, чтобы не было подобных ситуаций. Г-жа Подгорная -прекрасный специалист, профессионал своего дела, но здесь у нее, увы, вышел промах». В свою очередь пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина отметила, что "в указе президента прямо говорится, что туроператорам рекомендуется воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки из России в Египет (за исключением Каира). Правда, формально запрет не был нарушен, так как лететь предлагалось не напрямую, а из Антальи в Египет туристов перевозили не российские авиакомпании. Но после того, как Ростуризм в мае напомнил об указе, остановка продаж была ожидаемой", — сказала она порталу "Интерфакс-Туризм". Отметим также, что, несмотря на отсутствие чартерного авиасообщении между Россией и курортами Египта, в 2018 году эту страну посетили 145 тыс. российских туристов, на 50% больше, чем годом ранее. /TOURBUS.RU

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