Новости «Пегас Туристик» в третий раз меняет схему доставки своих туристов в Египет Сегодня стало известно, что клиенты «Пегаса» смогут попасть на египетские курорты не через иорданскую Акабу, как было объявлено в пятницу, а через турецкую Анталью

Сегодня подтвердилась распространенная в минувшие выходные в соцсетях информация о том, что туроператор «Пегас Туристик» вновь меняет схему доставки своих туристов на курорты Синайского полуострова. Напомним, что с 5 декабря оператор начал продажи туров на египетские курорты Таба и Шарм-эль-Шейх с перелетом до аэропорта Овда неподалеку от израильского курорта Эйлат и дальнейшим автобусным трансфером. Между тем, после начала программы стало известно, что туристы и турагентства жалуются на сложности, связанные с прохождением погранконтроля в аэропорту Овда и при пересечении израильско-египетской границы. В свою очередь, Анна Подгорная, генеральный директор туроператора «Пегас Туристик», в беседе с нами заявила, что серьезных сбоев в связи с началом новой программы не отмечалось. По ее словам, «нам никаких жалоб и претензий от туристов не поступало. Если у кого-то возникли сложности с прохождением контроля – это недоработка агентства, которое не предупредило своих клиентов о том, что пограничная служба может долго досматривать туристов». Несмотря на это, в минувшую пятницу партнеры оператора получили информацию об изменении схемы доставки туристов на Синай. Полетная программа с перелетом в Акабу была сформирована из 22 городов России. По новой схеме по прилете в иорданскую Акабу туристы должны были проходить границу и направлялись бы в морской порт (20-25 минут пути). Затем туристов ждали еще один паспортный контроль, посадка на паром (1 час), переезд до пристани Taba Heights Marina (45 мин), высадка и снова паспортный контроль (1 час) и затем автобусный трансфер до отелей (15-30 минут – до Табы и 3-3,5 часа – до Шарм-эль-Шейха). Впрочем, уже в минувшие выходные в профессиональных соцсетях появилась информация о том, что столь сложная схема переправки туристов в Египет осуществлена не будет. «Нам сообщили, что теперь те, кто летел через Акабу, летят по маршруту Москва – Анталья - Шарм-эль-Шейх», - сообщили в одной из сетей. При этом в беседе с порталом «Профи.Тревел» генеральный директор «Пегас Туристик» Анна Подгорная не стала уточнять причины отказа от размещения туристов на Синайском полуострове, однако заявила, что полетная программа в Акабу и число городов вылета остаются без изменений. При этом топ-менеджер туроператора не назвала данные о числе проданных туров в Иорданию с размещением на территории Египта, а также не сообщила условия, которые будут предложены туристам, забронировавшим такие пакеты. Впрочем, позднее днем Анна Подгорная официально заявила об изменении программ. «Первые рейсы полетели уже сегодня. Их осуществляет авиакомпания Nordwind по маршруту Москва – Анталья и Санкт-Петербург – Анталья. Далее до Шарм-эль-Шейха туристов доставит Onur Air», – уточнила она. В компании отметили, что стыковка в Турции будет занимать два часа. Наши эксперты отмечают, что агентства встретили информацию о новом маршруте с облегчением – он явно проще и быстрее ранее предлагавшихся программ с перелетом до Овды или Акабы. Однако они воздержались от подробных комментариев, решив подождать, когда новая программа заработает в полную силу, в том числе и с перелетами из регионов. /TOURBUS.RU

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