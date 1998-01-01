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После гибели российского ребенка в отеле Хургады Ростуризм заявляет о незаконности авиатуров на курорты Египта

Трагический случай в отеле Aladdin Beach Resort 4* стал причиной обращения Ростуризма в прокуратуру

Российским туристам не следует выбирать для отдыха отель на египетском курорте Хургада из-за смертельного случая отравления ребенка, сообщило генеральное консульство РФ в Хургаде.

"Генеральное консульство рекомендует воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (Хургада) в связи с недавно произошедшими в ней случаями острого отравления российских граждан и смерти ребенка. В настоящее время дело рассматривается органами прокуратуры провинции Красное море", — говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в сети Facebook.

Aladdin Beach Resort – четырехзвездочный отель в Хургаде, расположенный на первой береговой линии. У отеля есть собственный пляж. Номерной фонд гостиницы – 539 комнат. Отель адаптирован для семейного отдыха, предусмотрена анимация, детское меню, есть аквапарк.

Между тем, как пишут в комментариях российские туристы, которых цитирует «Интерфакс», отравление одного ребенка в отеле – это не вина гостиницы, а недосмотр родителей. Многие из пользователей сообщили, что сейчас отдыхают в Aladdin Beach Resort, в том числе и с детьми, но никаких проблем с питанием или недомоганием из-за еды ни у кого нет.

Между тем, как утверждает сегодня в своей публикации Ростуризм, «в связи со сложившейся ситуацией ни персонал отеля Alibaba Beach Resort, ни его медсостав не предприняли усилий по вызову для недомогающих россиян квалифицированных специалистов, им не был поставлен диагноз, не были взяты соответствующие анализы.

В настоящее время египетской прокуратурой ведется расследование. В этой связи и вплоть до окончания расследования генеральное консульство Российской Федерации в Хургаде просит рекомендовать туроператорам исключить направление туристов в отель Alibaba Beach Resort (г. Хургада)».

Одновременно ведомство напомнило, что «в отношении отправки отдельными туроператорами российских туристов в Египет Ростуризм неоднократно высказывал свою позицию».

«Реализация турпродукта, включающего перевозку туристов с территории Российской Федерации воздушным транспортом в города Египта, за исключением города Каир, не соответствует положениям Указа президента Российской Федерации от 8 ноября 2015 года № 553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий", — заявили в ведомстве.

Как отметили в Ростуризме, подобные действия со стороны отдельных туроператоров могут представлять собой угрозу жизни и здоровью российских туристов, поскольку не обеспечивают защиту граждан от возможных преступных и иных противоправных действий.

"Как только нам стало известно о том, что ряд туроператоров продают туры в Египет, обращения были направлены в адрес генеральной прокуратуры Российской Федерации и Роспотребнадзора", — сообщили в пресс-службе.

По словам экспертов, можно предположить, что вопросы прежде всего возникли к туроператору «Пегас Туристик», который реализует турпакеты в Хургаду и Шарм-эль-шейх с перелетом через Турцию.

Еще одни туроператор – TEZ Tour – также с апреля начал продажу групповых туров в Хургаду, но с перелетом до Каира и автобусным трансфером.

«В случае каких-либо трагических событий позиция Ростуризма очевидна: они направляют в прокуратуру информацию об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности», - отмечает Георгий Мохов, руководитель юридического агентства «Персона Грата».

/TOURBUS.RU