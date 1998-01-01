Новости "Пегас Туристик" больше не будет предлагать туры в Египет с перелетом до Израиля Начиная с этого понедельника программа отдыха в Египте будет включать перелет до иорданской Акабы с дальнейшим трансфером на морском пароме и автобусе

Сегодня генеральный директор «Пегас Туристик» Анна Подгорная подтвердила распространенную вчера рядом туристических профессиональных сообществ в Фейсбуке информацию о том, что оператор ранее намеченного срока закончил начатую лишь 5 декабря программу туров в Египет с перелетом до израильского аэропорта Овда близ Эйлата. Теперь, начиная с 21 января, оператор предлагает доступные туры в Шарм-эль-Шейх и Табу с перелетом до иорданской Акабы. Как объясняется в рассылке, которую получили партнеры оператора, по новой схеме по прилете в Акабу туристы проходят границу и направляются в морской порт (20-25 минут пути). Затем туристов ждут еще один паспортный контроль, посадка на паром (1 час), переезд до пристани Taba Heights Marina (45 мин), высадка и снова паспортный контроль (1 час) и затем автобусный трансфер до отелей (15-30 минут – до Табы и 3-3,5 часа – до Шарм-эль-Шейха). Туроператор официально не объяснил причины прекращения программы, однако ранее туристы и турагентства жаловались на сложности, связанные с прохождением погранконтроля в аэропорту Овда и при прохождении израильско-египетской границы. Комментируя эти сообщения, эксперт в области израильского туризма Олег Драгунский в беседе с нашим корреспондентом ранее заявил нашему порталу: «Это было ожидаемо. Человеку физически сложно пройти три границы только в одну сторону плюс на некоторых участках пути самим нести багаж. Естественно, усложняет эту задачу и резкая смена климата. Но еще один важный вопрос - как будет проходить путь домой. Ведь на обратном пути в Израиль из Египта туристам вновь придется проходить пограничный контроль, и есть основания полагать, что он будет не менее жестким. С безопасностью в Израиле никто шутить не будет. Организаторы, видимо, не учли, что если турист будет долго проходить контроль, то автобус может просто уехать и вряд ли будет ждать пару туристов. Замечу, что аэропорт Овда расположен посреди пустыни Негев, и выехать оттуда не так уж просто, по расписанию рядом с ним ходит всего несколько автобусов за день». В свою очередь, Анна Подгорная, генеральный директор туроператора «Пегас Туристик», в беседе с нами ранее заявила, что серьезных сбоев в связи с началом новой программы не отмечалось. По ее словам, «нам никаких жалоб и претензий от туристов не поступало. Если у кого-то возникли сложности с прохождением контроля – это недоработка агентства, которое не предупредило своих клиентов о том, что пограничная служба может долго досматривать туристов. Пограничная зона - вне нашей ответственности. Если нужно понять причины задержек, то следует связаться с компетентными органами. С нашей стороны отмечен большой спрос на данный рейс». /TOURBUS.RU



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