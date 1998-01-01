Новости Первые туристы полетели в Египет через Израиль Руководство «Пегас Туристик» и наши эксперты прокомментировали жалобы на длительный погранконтроль и трансфер, поступившие от некоторых туристов

Как было объявлено еще в октябре, туроператор «Пегас Туристик» начал чартерную полетную программу в аэропорт Овда близ Эйлата из Москвы уже с 5 декабря, а не 25-го, как планировалось ранее. При этом туристы в рамках новой программы теперь могут разместиться как в отелях Эйлата, так и египетского Шарм-эль-Шейха. Первые три рейса осуществляются 5, 15 и 25 декабря. Далее рейсы будут выполняться ежедневно. Кроме того, с 25 декабря начнется полетная программа оператора в Овду еще из ряда регионов России, включая Петербург, Воронеж, Краснодар, Ростов, Самару, Екатеринбург, Минводы и Уфу. Уже в преддверии первого рейса эксперты прогнозировали, что спрос на новые программы будет высоким. Так, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс», отмечала, что «любителей Египта в России много, и они очень ждут полноценного открытия этого направления. Конечно, это тоже «кривой» вариант, как и через Каир, но все же из столицы Египта трансфер до курортов занимает 5-7 часов, а из Овды в Шарм-эль-Шейх можно доехать за 3,5-4 часа. Правда, КПП на границе Израиля и Египта в Табе совсем небольшой, а значит, процедура ее прохождения может занять немало времени». После первого рейса, состоявшегося в эту среду, в профессиональных соцсетях появилось несколько жалоб на долгий погранконтроль и трансфер из Израиля в Египет. Так, одна из туристок сообщила: «Прилетели в Израиль в 11:30. На прохождение двух границ ушло 4 часа. С египетской границы стартанули только в 5 вечера. В итоге вся дорога из Москвы до отеля заняла 13 часов – как в Таиланд». Директор одного из турагентств, в свою очередь, сообщила: «Наша туристка летела не в Египет, а планировала отдохнуть в Эйлате. При прохождении погранконтроля забрали паспорт и пригласили подождать собеседования. Ждала она его 3,5 часа. Само собеседование прошло у нее быстро и без проблем. Но уже стемнело, трансфер ее не дождался, ей пришлось сесть в случайное такси и за 85 долларов уехать в свой отель. Аэропорт там небольшой, и с транспортом проблемы большие. Если прохождение границы будет таким долгим, то, как добираться до Табы и других курортов Египта, я не знаю. Поэтому не рискую так туристов отправлять». Комментируя эти сообщения, российский консультант-представитель израильской туркомпании Israel2Go Олег Драгунский в беседе с нашим корреспондентом заявил: «Я знаю, что сейчас профессионалами индустрии активно обсуждается ситуация, с которой столкнулись некоторые пассажиры первого чартерного рейса в израильскую Овду с расчетом на туры в Египет. Это было ожидаемо. Человеку физически сложно пройти три границы только в одну сторону плюс на некоторых участках пути самим нести багаж. Естественно, усложняет эту задачу и резкая смена климата. Но еще один важный вопрос - как будет проходить путь домой. Ведь на обратном пути в Израиль из Египта туристам вновь придется проходить пограничный контроль, и есть основания полагать, что он будет не менее жестким. С безопасностью в Израиле никто шутить не будет. Организаторы, видимо, не учли, что если турист будет долго проходить контроль, то автобус может просто уехать и вряд ли будет ждать пару туристов. Замечу, что аэропорт Овда расположен посреди пустыни Негев, и выехать оттуда не так уж просто, по расписанию радом с ним ходит всего несколько автобусов за день». В свою очередь, Анна Подгорная, генеральный директор туроператора «Пегас Туристик», в беседе с нами заявила, что серьезных сбоев в связи с началом новой программы не отмечалось. По ее словам, «нам никаких жалоб и претензий от туристов не поступало. Если у кого-то возникли сложности с прохождением контроля – это недоработка агентства, которое не предупредило своих клиентов о том, что пограничная служба может долго досматривать туристов. Пограничная зона вне нашей ответственности. Если нужно понять причины задержек, то следует связаться с компетентными органами. Хотела бы также отметить, что наш рейс не «через Овду», а именно в аэропорт Овда. Просто в наших пакетных турах была возможность выбрать проживание в Овде или в Египте, что и сделали некоторые туристы. С нашей стороны отмечен большой спрос на данный рейс, загрузка на предстоящий второй чартер также хорошая». /TOURBUS.RU

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