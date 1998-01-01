Новости Авиакомпания Cobalt Air, летавшая из Москвы на Кипр, объявила о банкротстве Туроператоры, работающие на кипрском направлении, рассказали о своих действиях в сложившейся ситуации

Сегодня утром на сайте кипрской авиакомпании Cobalt Air появилось неожиданное сообщение: "Мы с сожалением сообщаем, что с 23:50 17 октября все рейсы авиакомпании отменены из-за остановки деятельности. Всем пассажирам, имеющим на руках билеты, рекомендуем не ездить в аэропорт Ларнаки и все другие аэропорты, так как никакие рейсы не будут выполняться, а весь персонал авиакомпании не выйдет на работу". Авиакомпания предлагает пассажирам обращаться за возмещением средств к тем агентствам, у которых они приобретали билеты. "Мы извиняемся за доставленные неудобства и благодарим лояльных клиентов за их поддержку в течение двух последних лет", — говорится в сообщении. По данным издания Cyprus Mail, причиной закрытия компании стала неудача в переговорах с потенциальным инвестором. Авиакомпания Cobalt, работающая в бюджетном секторе, начала полеты в 2016 году. К тому времени Кипр оставался без собственной авиакомпании больше года, после того как в начале 2015 года прекратил полеты и обанкротился национальный перевозчик Cyprus Airway. Интересно, что возглавил новую компанию Эндрю Пайн, который в свое время руководил российским лоукостером «Авианова», обанкротившимся в 2011 году. Маршрутная сеть кипрской авиакомпании насчитывала 23 направления в 12 странах — Греции, Великобритании, Ирландии, Франции, Швейцарии, Германии, России, Испании, Израиле, Дании, Ливане и ОАЭ. Парк авиакомпании насчитывал шесть самолетов Airbus. На российском направлении Cobalt Air начал летать в Москву из Пафоса в октябре 2017 года со стоимостью перелета от 179 евро. А с 26 марта этого года перевозчик открыл рейсы из Шереметьево в Ларнаку. Полеты начались с двух рейсов в неделю с постепенным увеличением до шести раз в неделю. Стоимость полета в оба конца составляла 173 евро. Опрошенные нами весной туроператоры отнеслись к приходу в Россию нового кипрского перевозчика с оптимизмом. Как отмечала Елена Налбантова, генеральный директор Beleon Tours, «мы очень ждали начало полетов Cobalt Air. У авиакомпании очень хорошая репутация на рынке, и мы планируем пользоваться ее услугами. Пока же мы слышали о них только положительные отзывы от наших греческих и кипрских коллег. Их выход на рынок может помочь увеличению турпотока на остров, главное - чтобы при этом хватило мест в отелях». Министр транспорта Кипра Василики Анастасиаду заявила сегодня, что для всех пассажиров, оказавшихся на Кипре без обратных билетов либо за границей с билетами на Кипр, будет создана "горячая линия". "Наша задача – помочь людям, которые оказались в затруднительном положении. Им нужно предоставить билеты, чтобы они смогли вернуться туда, откуда прибыли", — цитирует министра информационное агентство Cyprus News Agency. В официальном сообщении министерства на сайте аэропорта Ларнаки пассажирам Cobalt, которые должны вылетать 18 октября, предлагается купить новый обратный билет эконом-класса и сохранить все платежные документы. Стоимость их билетов будет покрыта правительством. Тем, кто должен лететь в течение ближайшей недели, информация о возвращении будет предоставлена дополнительно. В этом сезоне завершение программы полетов в Россию кипрской авиакомпании было запланировано на 21 октября. Еще три отдельных рейса были запланированы на 24, 25 и 26 октября. По информации АТОР, блоки на рейсах авиакомпании были у туроператоров «TUI Россия», Coral Travel, «Ambotis Holidays Россия» и BTA. Оценочно, ситуация с прекращением полетов кипрской авиакомпании затронула порядка 150 организованных туристов из России, которые должны были возвращаться на Родину с этим перевозчиком. Компании получили информацию о прекращении деятельности Cobalt Air только утром в четверг, поэтому сейчас в оперативном режиме занимаются поиском альтернативных вариантов вывоза пассажиров и ищут варианты отправки туристов, уже приобретших туры с Cobalt Air на Кипр. Варианты у компаний разные – от возврата средств до предоставления альтернативных рейсов. «У нас осталось на вылет на Кипр 10 человек. Они уже точно никуда не полетят. Скорее всего, им будут возвращены средства. Мы со своей стороны давно оплатили всё авиакомпании», - сообщили в BTA. Еще 60 человек, купивших авиабилеты у компании, должны были в ближайшее время вылететь с Кипра в Россию (на шести вывозных рейсах). В данный момент в компании занимаются поиском альтернативной перевозки. Полетная программа туроператора Coral Travel на Cobalt Air заканчивается через несколько дней. «Всех своих туристов мы вывезем. Туристам предоставят альтернативную перевозку», - сообщила Марина Макаркова, руководитель службы по связям с общественностью туроператора. Туроператор «TUI Россия» сообщил, что сотрудничает с Cobalt Air в зимнем сезоне. «У нас есть небольшой блок. Все наши туристы будут без рисков пересажены на нашего основного чартерного перевозчика - «Уральские авиалинии». Летом мы также с ними работали, проблем не было, объемы были тоже небольшие», - рассказали в компании. Туроператор «Ambotis Holidays Россия» обещает проинформировать об альтернативных вариантах перевозки позже. Туристы, которые приобрели билеты на рейсы Cobalt Air самостоятельно, в настоящее время вынуждены искать новые билеты, - отмечает АТОР. /TOURBUS.RU

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