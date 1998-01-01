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21 февраля
Кипрский лоукостер во второй раз попытается начать полеты в Россию

Наши эксперты обсуждают планы Cobalt Air начать в конце марта полеты из Шереметьево в Ларнаку


Кипрская  авиакомпания Cobalt Air планирует начать полеты из Москвы в Ларнаку с 26 марта, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Полеты начнутся с двух рейсов в неделю с постепенным увеличением до шести раз в неделю к 24 апреля. Осуществляться они будут из аэропорта Шереметьево.

 

Предварительная цена путешествия в один конец – 75 евро, в оба — 173 евро. За каждое место регистрируемого багажа весом 15 кг придется доплатить 15 евро, за выбор кресла в салоне – еще пять евро.

Предварительное расписание рейса с вылетом из Москвы и возвращением в столицу России  в ночное время нельзя назвать удобным: вылет из Ларнаки в 22:30,  приземление в Шереметьево - 02:55, отправление обратного рейса - 03:55, посадка в кипрской столице в 08:20.

 

Отметим, что авиакомпания  Cobalt, работающая в лоукост-секторе, начала полеты в 2016 году. В настоящее время ее маршрутная сеть насчитывает 20 направлений в 12 странах — Греции, Великобритании, Ирландии, Франции, Швейцарии, Германии, России, Испании, Израиле, Дании, Ливане и ОАЭ. Парк авиакомпании насчитывает шесть самолетов Airbus.

В конце минувшего октября Соbalt Air  объявлял о планах начать полеты из Москвы в Пафос дважды в неделю – по воскресеньям и четвергам со стоимостью  билета  от 179 евро. Однако первый рейс по этому маршруту, намеченный на 29 октября, так и не состоялся.

 

При этом летом в Ларнаку также планируют летать из Москвы  «Аэрофлот» (три рейса в день), S7 (дважды в день), «Уральские авиалинии» и «Победа» (по одному ежедневному рейсу). Кроме того, Cyprus Airways полетит в Ларнаку из Петербурга.

 

Комментируя новые рейсы в Ларнаку, в PR-службе "Натали Турс" отметили, что «на кипрском направлении "Натали Турс" активно сотрудничает с перевозчиками, представляемыми в России компанией TAL Aviation, и вполне довольна партнерством. Появление еще одного перевозчика на кипрском направлении накануне летнего сезона, скорее всего, приведёт к переизбытку перевозки на направлении.

Новая авиакомпания будет вынуждена предлагать минимально возможные цены и должна будет приложить большие усилия для продвижения своего бренда, чтобы получить шансы на стабильные продажи в России».

 

В свою очередь, Елена Налбантова, генеральный директор Beleon Tours, отметила в беседе с нами: «Мы очень ждем начало полетов Cobalt Air. У авиакомпании очень хорошая репутация на рынке, и мы планируем пользоваться ее услугами, при этом, конечно, многое зависит от наших клиентов: если они не будут довольны качеством услуг перевозчика, то мы рисковать не станем.

Пока же мы слышали о них только положительные отзывы от наших греческих и кипрских коллег.

Их выход на рынок может помочь увеличению турпотока на остров, главное, чтобы при этом  хватило мест в отелях.

 

У нас спрос на Кипр пошел в рост еще с осени прошлого года и сейчас имеет очень хорошую глубину, у нас уже есть запросы даже на осень. Одна из главных причин такого спроса -  упрощенное получение кипрской визы.

Приятно отметить, что кипрская сторона очень заинтересована в российском рынке».

 

Отметим, что Кипр в 2017 году посетили 824,5 тыс. российских туристов, что на 5,5% больше, чем годом ранее. Всего же Кипр в прошлом году посетило 3,65 млн туристов, что на 14,6% больше, чем в 2016 году.

В Ассоциации туроператоров России при этом отмечали, что некоторые эксперты ожидали снижения российского турпотока на Кипр в прошлом году из-за открытия Турции, однако этого не произошло. «Количество российских туристов на Кипре впервые превысило 800 тыс. человек, таким образом, турпоток 2016 года не только сохранился, но и вырос», — сообщили в АТОР.

/TOURBUS.RU


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