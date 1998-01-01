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28 декабря
2017 - ВСПОМИНАЕМ САМОЕ ГЛАВНОЕ
Самые важные события в мире туризма - как вы увидели их на страницах нашего портала
ЯНВАРЬ
Начался российско-австрийский Год туризма
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о безвизовом режиме с ЮАР
В Сочи открылось первое казино
Власти Дубая закрыли туристическое представительство в России
ФЕВРАЛЬ
В аэропортах ОАЭ россиянам начали выдавать бесплатные визы
Китай вводит сканирование отпечатков пальцев при въезде в страну
МАРТ
Европарламент и Совет ЕС согласовали отмену виз для граждан Украины
Marriott представила стратегию развития после слияния со Starwood
МГП и «РоссТур» создали ко-брендинговую сеть
АПРЕЛЬ
В весенней Москве состоялось главное событие круизного рынка России
Столичные профессионалы туризма совершили «путешествие за здоровьем»
Срок безвизового пребывания россиян в Турции увеличили до трех месяцев
Весенняя серия workshop «Турбизнес» вызвала огромный интерес профессионалов
МАЙ
Предупреждение Росавиации о возможном запрете чартеров в Турцию отозвано
Visit Sweden закрывает представительство в России
Зураб Пололикашвили избран главой Всемирной туристской организации
Сеть Sunmar перешла под управление «Корал Тревел Маркет»
ИЮНЬ
Теплоход "Князь Владимир" отправился в первый рейс по Черному морю
В Португалии – сильнейшие лесные пожары
Кубок конфедераций туристов не заинтересовал
Иран отменил визы для российских тургрупп
ИЮЛЬ
Турецкие отели начали задерживать туристов-«несунов»
Малый бизнес просит ввести льготы в связи с переходом на онлайн-кассы
Вадим Волченко сменил Сергея Стрельбицкого на посту министра курортов и туризма Крыма
Госдума приняла закон о курортном сборе
АВГУСТ
Двухэтажный поезд впервые отправился из Москвы в Кисловодск
Роспотребнадзор объявил турецкие курорты «небезопасными для российских туристов»
В центре Барселоны произошел крупный теракт
США заметно затрудняют получение визы для россиян
Туроператор TED Travel объявил о прекращении деятельности
СЕНТЯБРЬ
На Карибы обрушился сильнейший ураган «Ирма»
«ВИМ-Авиа» полностью прекратила чартерные рейсы
Mardan Palace попрощался с последними туристами
ОКТЯБРЬ
Потери туроператоров из-за остановки полетов "ВИМ-Авиа" достигли $7 млн
Британская группа компаний Monarch прекратила работу, оставив за рубежом 110 тысяч туристов
Звезды делового туризма получили заслуженные награды
Air Berlin попрощался с пассажирами
Второй фестиваль «Снежный калейдоскоп» с успехом прошел в столице
НОЯБРЬ
Новые правила перевоза авиабагажа вступили в силу
Осенняя серия workshop «Турбизнес» вновь объединила профессионалов туризма
Госдума приняла закон о введении в России системы tax free
У России появился свой туристический бренд
На Бали – извержение вулкана Агунг
ДЕКАБРЬ
В Москве открылся туристический офис Бразилии
Закон о «черных списках» авиадебоширов подписан президентом
Протокол о возобновлении авиасообщения с Египтом подписан
Ситуация с туристами компании «Матрешка тур» нормализуется
Все новогодние чартерные программы одобрены Росавиацией
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