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Новости
28 декабря
2017 - ВСПОМИНАЕМ САМОЕ ГЛАВНОЕ
Самые важные события в мире туризма - как вы увидели их на страницах нашего портала

ЯНВАРЬ

Начался российско-австрийский Год туризма 

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о безвизовом режиме с ЮАР 

В Сочи открылось первое казино 

Власти Дубая закрыли туристическое представительство в России 

 

 

ФЕВРАЛЬ

В аэропортах ОАЭ россиянам начали выдавать бесплатные визы 

Китай вводит сканирование отпечатков пальцев при въезде в страну

 

МАРТ

Европарламент и Совет ЕС согласовали отмену виз для граждан Украины 

Marriott представила стратегию развития после слияния со Starwood 

МГП и «РоссТур» создали ко-брендинговую сеть 

  

АПРЕЛЬ

Теракт в петербургском метро

В весенней Москве состоялось главное событие круизного рынка России

Столичные профессионалы туризма совершили «путешествие за здоровьем»

Срок безвизового пребывания россиян в Турции увеличили до трех месяцев

Весенняя серия workshop «Турбизнес»  вызвала огромный интерес профессионалов 

 

МАЙ

Предупреждение Росавиации о возможном запрете чартеров в Турцию отозвано 

Visit Sweden закрывает представительство в России 

Зураб Пололикашвили избран главой Всемирной туристской организации

Сеть Sunmar перешла под управление «Корал Тревел Маркет»

  

ИЮНЬ

Теплоход "Князь Владимир" отправился в первый рейс по Черному морю 

В Португалии – сильнейшие лесные пожары 

Кубок конфедераций туристов не заинтересовал 

Иран отменил визы для российских тургрупп

  

ИЮЛЬ

Турецкие отели начали задерживать туристов-«несунов» 

Малый бизнес просит ввести льготы в связи с переходом на онлайн-кассы

Вадим Волченко сменил Сергея Стрельбицкого на посту министра курортов и туризма Крыма

Госдума приняла закон о курортном сборе 

  

АВГУСТ

Двухэтажный поезд впервые отправился из Москвы в Кисловодск 

Роспотребнадзор объявил турецкие курорты «небезопасными для российских туристов» 

В центре Барселоны произошел крупный теракт 

США заметно затрудняют получение визы для россиян 

Туроператор TED Travel объявил о прекращении деятельности

 

СЕНТЯБРЬ

На Карибы обрушился сильнейший ураган «Ирма»

«ВИМ-Авиа» полностью прекратила чартерные рейсы 

Mardan Palace попрощался с последними туристами  

  

ОКТЯБРЬ

Потери туроператоров из-за остановки полетов "ВИМ-Авиа" достигли $7 млн 

Британская группа компаний Monarch прекратила работу, оставив за рубежом 110 тысяч туристов

Звезды делового туризма получили заслуженные награды 

Air Berlin попрощался с пассажирами 

Второй фестиваль «Снежный калейдоскоп» с успехом прошел в столице

 

НОЯБРЬ

Новые правила перевоза авиабагажа вступили в силу 

Осенняя серия workshop «Турбизнес» вновь объединила профессионалов туризма 

Госдума приняла закон о введении в России системы tax free

У России появился свой туристический бренд

На Бали – извержение вулкана Агунг 

 

ДЕКАБРЬ

В Москве открылся туристический офис Бразилии 

Закон о «черных списках» авиадебоширов подписан президентом

Лаос отменил визы для россиян

Протокол о возобновлении авиасообщения с Египтом подписан

Ситуация с туристами компании «Матрешка тур» нормализуется

Все новогодние чартерные программы одобрены Росавиацией


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