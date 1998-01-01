Visit Sweden закрывает представительство в России

Visit Sweden закрывает представительство в России. В туристической организации этот шаг объясняют общей реструктуризацией международной деятельности Visit Sweden, в рамках которого прекращают свою работу представительства еще в ряде стран Европы.

Напомним, что представительство Visit Sweden в России было открыто в 2010 году, оно вело работу как в сегменте B2С, так и в сегменте B2B (в частности, здесь был менеджер по работе с туроператорами).

За 7 лет работы в России шведским турофисом было проведено «много различных мероприятий, включая ежегодные воркшопы, выставки, рекламные кампании – в том числе, совместно с ведущими туроператорами, авиакомпаниями и паромными перевозчиками. Особая гордость шведского турофиса в РФ – издание на русском языке детского путеводителя по Стокгольму.

Как отметили в Visit Sweden, закрытие представительства фактически означает прекращение продвижения шведского турпродукта в России. За информацией о Швеции российские туроператоры и журналисты теперь могут обращаться на официальные англоязычные каналы Visit Sweden.

Перемены в работе на международном туристическом рынке в Visit Sweden объясняют необходимостью усиления конкурентоспособности шведского туризма с упором на цифровые технологии. В этой связи помимо России, будут закрыты офисы в Финляндии и Италии.

Как говорится в сообщении Visit Sweden, «текущие маркетинговые мероприятия, которые организация проводит совместно с партнерами в Италии, Финляндии и России, будут завершены, или в некоторых случаях, постепенно доведены до конца». Всех партнеров, с которыми велась деятельность по продвижению, просят связаться с Visit Sweden не позднее 15 мая.

Российские туроператоры сожалеют об уходе Visit Sweden с российского рынка. Как отметили АТОР в пресс-службе туроператора «Русский Экспресс», совместные программы по продвижению позволяли поддерживать и увеличивать спрос, информировать и обучать агентов, рассказывать что-то новое и интересное о стране.

По мнению представителей туроператора, возможно, ситуация со шведским турофисом будет похожа на историю с закрытием дубайского офиса в Москве, с которым ранее участники рынка проводили совместные программы по продвижению.

«Сейчас по всем вопросам мы стали контактировать с главным офисом Дубая напрямую. Поэтому, какая-то часть активностей по продвижению Швеции в будущем может быть всё же распределена среди туроператоров», - говорят в компании.



По данным Visit Sweden, в 2016 году в Швеции зарегистрировано более 128 тыс. ночевок гостей из России. Правда, это неполные данные по российскому турпотоку: немало россиян приезжают в Швецию в рамках круизов, и эти визиты не учитываются в общей статистике посещений.

Касаясь предпочтений российских туристов в Швеции, в «Русском Экспрессе» отмечают, что многие туристы комбинируют в рамках туров Швецию с другими странами, такими как Дания, Норвегия и Финляндия. Достаточно популярны и паромные круизы с ночёвками на борту, что удешевляет стоимость тура. Новые перспективы открываются и в связи новым рейсом «Сингапурских авиалиний» из Москвы до Стокгольма: он стартует с 30 мая.

«Под этот рейс мы уже выставили новый тур «Подари любимым праздник» с гарантированными местами на борту «Сингапурских Авиалиний» и в отелях. Для нас Швеция является перспективным направлением, и мы заинтересованы в его продвижении, например, в рамках рекламных туров, один из которых мы уже анонсировали — 40 агентов отправятся в Швецию иннаугурационным рейсом Singapore Airlines», - сообщили в «Русском Экспрессе».

Юлия Корнилова, менеджер по Прибалтике и Скандинавии компании «Викинг тревел», выразила, в беседе с нашим порталом, сожаление относительно ухода Visit Sweden с российского рынка. «Это очень печальная новость , ведь работа офиса нам очень помогала в продвижении этого направления. Да, спрос несколько снизился, но не критично, поэтому говорить о причинах непросто. В любом случае, мы продолжим совместными усилиями работать над увеличением потока в эту страну».

Людмила Мельник, менеджер по направлению Швеция компании «Ванд», напротив, отметила, что «уход с российского рынка Visit Sweden на работе туроператоров глобально не отразится. Мы работаем в основном с нашими партнерами в Швеции, а не с туристическим представительством. Думаю, что их уход связан прежде всего с желанием сократить расходы. К тому же Швеция как отдельное направление практически не продается, эта страна востребована в составе комбинированных туров с Финляндией, Данией, Норвегией. Если говорить о спросе, то он, конечно, слабый. В этом году страны северной Европы не так востребованы».

/TOURBUS.RU