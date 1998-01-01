Новости Протокол о возобновлении авиасообщения с Египтом подписан Представители Минтранса, Ростуризма и туроператоры обсуждают, как скажется на турбизнесе возобновление в начале февраля рейсов из Москвы в египетскую столицу

Минтранс РФ и Министерство гражданской авиации Египта в пятницу вечером подписали протокол о возобновлении авиасообщения. По информации «Интерфакса», документ подписали в Москве глава Минтранса РФ Максим Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фахти. "Протокол начнет временно применяться уже через 30 дней. В документе заложены правовые основы, необходимые для осуществления деятельности уполномоченных компаний, которые могут приступить к выполнению подготовительных процедур, необходимых для начала выполнения рейсов", — сообщил агентству представитель Минтранса. "Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами, который позволит, вполне возможно, начать осуществление полетов в Каир уже в феврале следующего года, — заявил, в свою очередь, глава Минтранса Максим Соколов, которого цитирует пресс-служба Минтранса. — Однако впереди предстоит много работы, так нам необходимо закончить внутригосударственные процедуры по возобновлению авиасообщения. Сейчас такая работа оперативно проводится". Позднее, в субботу, в кулуарах форума "Лидеры России" Максим Соколов заявил журналистам: "Да, мы должны направить проект указа президента о возобновлении авиационного сообщения с Египтом в правительство. Полагаю, что это будет до Нового года". Соглашение о возобновлении авиасообщения с Египтом не означает автоматического возобновления продаж туров в Египет, заявила между тем «Интерфаксу» советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева. «Минтранс РФ и власти Египта подписали соглашение об авиационной безопасности, но это не означает, что автоматически возобновляются перелеты в Египет. Пока не будет соответствующего указа президента о возобновлении авиасообщения между нашими странами, говорить об этом преждевременно», — сказала она. При этом г-жа Сергеева подчеркнула, что туротрасль полностью готова оперативно возобновить продажу туров, как только такой указ появится: «Египет является одним из самых популярных направлений, особенно в зимний период, поэтому все эти процессы отлажены. Как только будет соответствующий указ, в линейке туроператоров появится этот продукт. У Ростуризма информации о подписании подобного указа нет. Поэтому говорить о возобновлении продаж туров сейчас преждевременно». В то же время, отвечая на вопрос нашего портала о перспективах открытия египетского направления, генеральный директор компании «TUI Россия» Тарас Демура отметил, что «начало полетов в Каир мы можем рассматривать как промежуточный шаг к «открытию» курортов Красного моря. Конечно, полеты в Каир будут востребованы в какой-то степени туристами, интересующимися круизами по Нилу и экскурсионными турами. Кто-то, возможно, захочет полететь через Каир также и в Хургаду или Шарм-эль-Шейх. Но при этом спрос на туры с перелетом в Каир в любом случае будет примерно в 10 раз ниже, чем интерес к программам на основе чартерных рейсов непосредственно до египетских курортов. Поэтому на этом первом этапе «открытия» Египта мы собираемся предлагать лишь индивидуальные туры в эту страну». В свою очередь, Дмитрий Мазаников, руководитель представительства компании "РоссТур" в СЗФО, в интервью нашему порталу отметил, что "открытие" Египта было бы для российского туристического бизнеса большим и очень приятным подарком. Если оценивать объективно, этого направления крайне не хватает как туристам, так и предпринимателям. Для первых его появление на рынке означало бы возможность недорого и с комфортом отдохнуть на теплом море, а для вторых - возможность хорошо зарабатывать не только летом, когда есть Турция. Что ни говори, но имеющиеся сейчас зимние "пляжные" направления многим потенциальным клиентам не по карману, а объемы продаж по ним невелики". «В Каир будет летать только «Аэрофлот». Далее будет необходимо организовывать трансфер до курортов, который займет продолжительное время. Стоимость такого тура будет непривлекательной. Нас такой турпродукт не интересует. Египет в нашем ассортименте не появится до тех пор, пока не будет открыто прямое авиасообщение с курортами», - говорит гендиректор компании «Пегас Туристик» Анна Подгорная, которую цитирует АТОР. «Мы прогнозировали ранее, что Каир откроется для полетов в феврале, это очень хорошо для рынка, поскольку означает оживление направления в целом», — отметил генеральный директор туроператора «Интурист» Виктор Тополкараев, которого цитирует «Интерфакс». «Нет сомнений, что благодаря ценовой политике Египет будет конкурировать с Турцией», — добавил он. PR-директор TEZ Tour Лариса Аханова, в свою очередь, отмечает, что «запустить продажи туров на основе регулярных рейсов не составит труда, и это можно будет сделать практически сразу после официального распоряжения. Мы можем сформировать комбинированный тур с размещением в Каире и осмотром пирамид, где есть отличная отельная база мировых цепочек по доступным ценам, стоимость ночи варьируется от $30 до $50 за отель 4-5*». По словам Ларисы Ахановой, желающие смогут отправиться на курорты Красного моря на местных авиалиниях или воспользоваться организованным трансфером. Однако надо учитывать, что он будет продолжительным, минимум четыре часа до Хургады и шесть до Шарм-эль-Шейха, и не дешевым. «Два еженедельных рейса национальных перевозчиков «Аэрофлот» и EgyptAir в Каир для туроператоров, которые работали по этому направлению, – это, конечно, не объем. Эти рейсы, прежде всего, будут востребованы с деловыми целями и для индивидуальных поездок к родственникам. Для туристов практически не останется мест на рейсах, и стоимость билета не будет низкой», — заключила эксперт. /TOURBUS.RU

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