Новости "Горящие" и «РоссТур» создали ко-брендинговую сеть без каких-либо взносов Наши эксперты комментируют появление уже в апреле новых "красно-белых"офисов, работающих по системе «прогрессивный cashback»

Крупнейшие отечественные розничные туристические объединения «Сеть магазинов горящих путевок» (МГП) и «РоссТур» объявили о запуске всероссийской ко-брендинговой сети туристических агентств. Первая серия офисов, работающих под маркой «РоссТур + Горящие», откроет свои двери уже в апреле, сообщают пресс-службы компаний. Как говорится в сообщении, «главное преимущество новой сети — уникальная синергия брендов. С 1998 года российские путешественники ценят «Горящие» за умение предложить лучшие туры по лучшей цене. «РоссТур» работает по всем зарубежным и российским направлениям, имеет собственный операторский продукт и строит свою работу на передовых информационных технологиях. Офис, работающий под двойной красно-белой вывеской нового объединения, сможет привлечь максимально широкую аудиторию туристов с очень разными запросами». В новом франчайзинговом объединении нет ни вступительных, ни регулярных взносов. Единственные платежи участников управляющей компании — небольшая фиксированная сумма за каждого туриста при оформлении брони. Новые участники будут пользоваться инфраструктурой обеих компаний: бронировать и оплачивать туры через единую систему. Они начнут получать обращения туристов сразу с двух сайтов, а все их клиенты автоматически станут подопечными Службы поддержки туристов. При этом условия работы всех существующих франчайзи «РоссТур» и МГП останутся неизменными, включая защиту территорий: офисы нового объединения смогут открыться только в свободных городах и районах. Вместо бонусов в новом ко-брендинге будет действовать система «прогрессивный cashback», когда часть фиксированного платежа при бронировании возвращается на счет агентства. При достижении определенных объемов размер возвращаемых средств будет увеличиваться. Стать участником нового объединения могут как действующие, так и вновь открывающиеся туристические агентства: в числе его бесплатных опций — обучение менеджеров, разработка рекламных макетов, юридическая поддержка. Напомним, что компания «РоссТур» создана в 2005 году, в 2007 году стартовал проект франшизы. На сегодняшний день под брендом «РоссТур» работают более 700 агентств в 220 городах России, а также собственные офисы компании в каждом крупном городе. В свою очередь, «Сеть магазинов горящих путевок» была создана Андреем Озолинем в 1998 году. Сегодня в состав сети, работающей по схеме франчайзинга, входит более 500 офисов в России, Казахстане, Белоруссии и на Украине. В 2014 г. «Форбс» назвал «Горящие» самым выгодным туристическим франчайзинговым брендом в России. При этом это уже не первое заметное объединение турагентских сетей за последнее время - так, год назад о слиянии заявили сети «ТБГ» и «Горячие туры». "Это неплохое бизнес-решение. Потребность в кооперации однозначно есть, поскольку независимые агентства, конечно, имеют более слабые позиции, нежели сети. Создание еще одной сети турагентств – вполне рыночная, жизнеспособная идея, - прокомментировал нам новость Александр Преображенский, коммерческий директор ТА «Магазин путешествий». – Другой вопрос в том, как менеджмент новой сети будет ее развивать. Что касается отказа от ежемесячных плат в пользу взимания процента с продаж, то это мировая практика. И тут важно угадать с размером отчисления процента с продаж. Внимательно посмотреть рынок, посоветоваться с агентствами и принять верное решение. От этого во многом будет зависеть успех проекта. Я не раз говорил Сергею Агафонову, генеральному директору "Горящих", что его компании пора выйти из зоны комфорта, поскольку ее развитие стало однолинейным. И это именно тот случай, когда МГП предприняли попытку к движению вперед. При таком опыте у них должно все получиться, чего я им и желаю». «Я поддерживаю решение МГП и «РоссТур» создать ко-брендинговую сеть, - заявил нам Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». – Любая сеть, которая освободит агентов от вступительных и ежемесячных взносов, может рассчитывать на успех. Я всегда говорил о том, что агенты не должны платить ни копейки за вступление в сеть. Рад, что мои хорошие товарищи и коллеги также приняли такое решение». «Сильные франчайзинговые проекты сейчас весьма востребованы. Особенно, если франчайзинг дает агентству не только бренд, но и реальный канал получения запросов от туристов. Некоторые компании уже отказались от ежемесячных роялти и паушальных взносов. Такая модель однозначно более интересна для собственника агентства и позволяет прогнозировать ежемесячные доходы и расходы. Если новый проект будет работать по такой системе, то сможет достаточно быстро выстроить сеть. Главное - найти или разработать источник генерации заявок для офисов, работающих под франшизой», - отметила, в свою очередь, Мария Конабеева, директор по маркетингу компании TBS. Между тем, еще один наш эксперт, Светлана Кречкина, руководитель отдела работы с турагентствами компании «Ванд», заявила, что не видит большого смысла в создании еще одной сети турагентств: «Конечно, эта идея неплохая, и если компании захотели создать еще одну сеть, то мы желаем им успеха. При этом мне пока непонятно, какую цель преследуют компании, для чего создается еще одна сеть? Может быть, мы имеем дело с дальнейшей перспективой слияния двух компаний МГП и «РоссТур»? По словам эксперта, «рынок на сегодняшний день слажен, многие сети очень успешно работают, к тому же на московский рынок выходит крупная сеть юга России «Розовый слон», которые рассчитывают привлечь порядка 300 агентств. К чему нам еще одна сеть? Но в любом случае, наша компания будет работать с любой сетью, если она эффективна, качественно выполняет свою работу, уважительно относится к агентам и туроператорам». /TOURBUS.RU

Теги: «Сеть магазинов горящих путевок», «РоссТур» , Сети турагентств, Франчайзинг Назад к списку новостей

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