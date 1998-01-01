Новости Франкфурт. Новости октября Дорогие друзья, привет из Франкфурта. До тех пор пока ограничения на поездки не сняты, с нашим любимым городом можно познакомиться, как говорится, не сходя с дивана.

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hoerth@infofrankfurt.de Дорогие друзья, привет из Франкфурта. Германия пока закрыта для российских туристов, хотя по веским причинам к нам можно приехать. До тех пор пока ограничения на поездки не сняты, с нашим любимым городом можно познакомиться, как говорится, не сходя с дивана. Мы покажем вам места во Франкфурте, известные далеко не всем и которые находятся вдали от больших скоплений людей. Кроме того, мы представим вам обновленный Старый город Франкфурта, если вы еще не побывали в нем с момента открытия в сентябре 2018 года. Франкфурт ждет вас! Подробнее на немецком языке Сначала практическая информация Франкфурт ждет не дождется, когда снова сможет приветствовать гостей со всего мира. Для борьбы с коронавирусом в городе сейчас принимаются следующие меры: Соблюдение социально безопасной дистанции между людьми не менее 1,5 метра; Обязательное ношение масок в общественном транспорте, магазинах, банках и почтовых отделениях;

Рестораны и бары закрыты в период с 23.00 до 6.00. Размещение туристов в отелях вновь разрешено. Рестораны, музеи, а также другие объекты культуры также открыты для посещения при условии соблюдения определенных гигиенических требований. Экскурсии по городу, туристические речные прогулки снова проводятся. Снова по определенным дням еженедельно открываются рынки. Но количество участников и посетителей сокращено. Заседания, деловые и прочие мероприятия разрешены с числом участников до 250 человек при соблюдении определенных санитарно-гигиенических мер. Текущая информация о ситуации во Франкфурте находиться здесь: https://www.frankfurt-tourismus.de/Best-of-Frankfurt/frankfurt-coronavirus-aktuell Теперь о здоровье Франкфурт справедливо имеет статус крупного делового центра мирового уровня. Славится и местный шопинг. Но здесь также есть интересные места, посещение которых будет способствовать духовному обновлению и улучшению физического здоровья. Франкфурт – крупный европейский город, но здесь можно и спокойно отдохнуть.

Сам Франкфурт и регион Рейн-Майн (Region RheinMain) входят в число наиболее значительных промышленных, сервисных и исследовательских площадок в общемировом масштабе. Многочисленные авторитетные международные концерны, известные малые и средние предприятия, уважаемые университеты, колледжи и научно-исследовательские институты, расположенные во Франкфурте, делают этот регион важным экономическим центром. Мощная экономика, превосходная инфраструктура, первоклассные специалисты, уникальное отраслевое разнообразие, международный авторитет обусловили создание эффективной базы для формирования высокоразвитой отрасли здравоохранения. Медицина и здравоохранение занимают в федеральной земле Гессен, где расположен Франкфурт, особое место. Гессен даже называют «аптекой Германии». Диапазон возможностей медицинских учреждений в регионе Рейн-Майн с различными специальностями, современными диагностическими и лечебными процедурами и международными специалистами, наличие разнообразных оздоровительных и рекреационных предложений отвечает самым современным комплексным требованиям профилактики, диагностики и последующего ведения пациентов. Медицина острых состояний, университетские и специализированные клиники гарантируют интенсивное и всестороннее медицинское обслуживание. В регионе расположено 13 престижных курортов с разнообразными терапевтическими возможностями. В их числе Бад Хомбург, Висбаден, Бад Наухайм, Кенигштайн, олицетворяющих многовековые традиции курортологии. Представители аристократии, многие известные люди из Германии и других стран приезжали сюда и продолжают приезжать, чтобы испытать целебный эффект благотворных процедур. Франкфурт удобно расположен в центральной части Германии. Это сыграло большую роль в его формировании как крупного транспортного центра. Сюда легко добраться из любой точки Европы. Сегодня франкфуртский аэропорт является крупным международным хабом. Приятно и то, что во Франкфурте и его окрестностях медицинские и оздоровительные поездки можно сочетать с культурными и гастрономическими впечатлениями и разнообразными покупками. С обзором медицинских учреждений в области профилактики, диагностики и последующего ухода за пациентами можно познакомиться в журнале VISITE, посвященном теме здравоохранения. Он вышел в прошлом году в сотрудничестве с сетью Medical Network FrankfurtRheinMain wiV. Журнал также доступен на русском языке. Читать дальше по-английски: https://www.frankfurt-tourismus.de/en/Discover-Experience/Healthcare-Destination Читать дальше по-немецки: https://www.frankfurt-tourismus.de/Entdecken-und-Erleben/Gesundheitsstandort Читать журнал: https://ru.calameo.com/read/006465255c9993ccdcc16 А сейчас об осени Лето закончилось. В этом году оно было совсем другим, чем предыдущие. Опадающие листья в парке, темно-красные закаты за горизонтом, снаружи дует свежий ветер, а мы наслаждаемся горячим чаем в маленьком уютном кафе – это осень во Франкфурте-на-Майне. Прекрасное время для знакомства с нашим любимым город в непринужденной расслабленной манере: кулинарные лакомства, мероприятия на свежем воздухе, интересные идеи для дождливых дней - мы подготовили несколько советов, подходящих для осени. Какой была бы осень без прогулки в одном из многочисленных парков Франкфурта? Красочная яркая листва, коричневые каштаны, прекрасные виды на город и обширные зеленые зоны делают осенью парк Grüneburgpark особенно красивым. А знаете ли вы, например, что более 50% города состоит из зеленых зон, парков и лугов? Поэтому Франкфурт активно предлагает туризм на природе круглый год: от пеших прогулок и поездок на велосипеде до прогулок по франкфуртским лесам и паркам или вдоль берегов Майна. Но осень – это еще и время любования закатами солнца! А Франкфурт, как известно, предлагает в любое время года самые красивые закаты. Особенно впечатляющее вечернее зрелище можно наблюдать с одного из городских мостов или во время экскурсии на кораблике по Майну, с которого можно полюбоваться пламенеющим небом за импозантными башнями городских небоскребов. Сейчас не у всех есть возможность увидеть всё это на месте, поэтому мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что вы можете виртуально познакомиться с культурными предложениями во Франкфурте. Оставаясь дома, вы не пропустите ничего интересного. Читать дальше по-немецки: https://www.frankfurt-tourismus.de/Best-of-Frankfurt/aktuell-corona-frankfurt Читать дальше по-английски: https://www.frankfurt-tourismus.de/en/Best-of-Frankfurt/corona-frankfurt-attractions В новом Старом городе Чуть больше десяти лет назад здесь стоял бетонный кошмар реконструкции. Сегодня на этой площади между собором Кайзердом и площадью Рёмер мы видим обновленные живописные старые городские дома, три улочки, задние дворы домов и небольшую площадь Hühnermarkt (Куриный рынок). Отреставрированный и обновленный Старый город Франкфурта стал одним из самых значительных строительных проектов современности. Реконструкция старого города проводилась на площади 7 000 кв. м. в самом центре большого крупного мегаполиса – этот проект недавно был удостоен престижной премии MIPIM Award в категории «Лучший проект городской регенерации» на международной выставке недвижимости в Каннах. В центре Франкфурта когда-то находился один из самых красивых и больших единых средневековых фахверковых ансамблей в стране. Во время Второй мировой войны он был почти полностью уничтожен. В последние годы на основе исторических планов были реконструированы 15 ранее существовавших здесь домов, а также 20 современных новостроек, которые, однако, связаны с характерными элементами архитектурного стиля Старого города Франкфурта, в их числе красочные фасады разных эпох, старые знаки собственности на домах, фахверк, украшения из песчаника. Здесь древнее мастерство и исторически сложившаяся архитектура сочетаются с современным техническим оснащением и комфортом. Обновленный Старый город стал впечатляющим украшением метрополии на Майне и ярким примером развития Франкфурта. Около 60 квартир, более 30 магазинов, ресторанов, кафе и музеев предлагают много места для отдыха, наслаждения и открытий. Читать дальше по-немецки: https://www.frankfurt-tourismus.de/Entwuerfe/Frankfurt-fuer-Entdecker/Neue-Altstadt Читать дальше по-английски: https://www.frankfurt-tourismus.de/en/Conceptions/Frankfurt-fuer-Entdecker/New-Frankfurt-Old-Town Что будем есть... В гастрономическом плане Франкфурт столь же разнообразен, как наш земной шар. Здесь можно найти блюда со всего мира, инновационный Street food, традиционную сытную кухня и настоящие храмы высокой кухни для истинных гурманов. Район у главного железнодорожного вокзала славится своими разнообразными международными гастрономическими предложениями, район Freßgass’ известен магазинами деликатесов, а если отправиться в направлении района Норденд (Nordend) вдоль улицы Oeder weg или в Борнхайме можно прекрасно поесть и провести время в небольших индивидуальных местных ресторанах. Обязательно надо попробовать франкфуртский зеленый соус (Grüne Soße), франкфуртские сосиски или говяжью колбасу от традиционного франкфуртского мясника Грефа Фёльсинга (Gref Völsing). Зеленый соус, для тех, кто про него еще не знает, это подаваемый холодным соус из 7 определенных трав. Его с удовольствием едят с яйцами, картофелем, а также подают к шнитцелю. Настоящий специалитет Гессена – это так называемый «ручной сыр с музыкой» (Handkäse mit Musik) – твердый сыр, маринованный в специальном маринаде из масла тмина и лука. А посещение традиционного городского рынка Kleinmarkthalle непременно должно быть запланировано в каждой поездке во Франкфурт. К франкфуртским блюдам отлично подходит яблочное вино - франкфуртский культовый напиток. По традиции его подают налитым в бембель (фаянсовый кувшин) и пьют из специального стакана из рифленого стекла. Культура потребления яблочного вина особенная заметна в жаркие летние дни, когда его подают в так называемых Apfelweingаrten – ресторанчиках под открытым небом. Вариант горячего, пряного яблочного вина – это особое удовольствие осенью и зимой. В течение всего года вы можете попробовать франкфуртский национальный напиток в многочисленных традиционных ресторанах в районе Заксенхаузен. Любители кофе тоже получают свою немалую долю удовольствий при посещении традиционных компаний по обжарке кофе Wissmüller или Wacker, это всегда того стоит! Для вашей небольшой кофейной паузы здесь есть атмосфера особого городского образа жизни, который не имеет ничего общего с суетой Coffee-to-go. Тот, кто предпочитает наслаждаться за чашкой чая, также найдет свой особый тайм-аут после осмотра достопримечательностей города. Чайная компания Ronnefeldt имеет во Франкфурте свой чайный домик с давними традициями и высокими требованиями к продукту. Он находится в универмаге MyZeil, здесь можно выпить чаю и купить свой купаж для дома. Что бы вы ни выбрали во Франкфурте, вы обязательно должны попробовать наш города «на вкус»! Читать дальше по-немецки: https://www.frankfurt-tourismus.de/Entdecken-und-Erleben/Gastronomie Читать дальше по-английски: https://www.frankfurt-tourismus.de/en/Discover-Experience/Cuisine Франкфурт в социальных сетях Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main

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