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29 октября
Опрос: Большинство россиян на отдыхе доверяет только своей аптечке
Специалисты сервиса «Островок» и компании «Сбер Еаптека» выяснили, как российские туристы справляются с заболеваниями во время путешествий
Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок» и компании «Сбер Еаптека» опросили более 3 000 пользователей социальных сетей и выяснили, как российские туристы справляются с заболеваниями во время путешествий, а также какие недомогания они чаще всего испытывали на отдыхе.
Оказалось, что две трети туристов сталкивались с кишечными инфекциями и отравлениями в поездках. В таких случаях большинство россиян рассчитывают только на собственную аптечку.
Результаты опроса показали, что более 83% респондентов доверяют лишь привычным для себя медикаментам – туристы берут на отдых лекарства из дома и используют их в качестве основного лечения. При этом намного меньше участников (28%) отметили, что в случае необходимости приобретают препараты в местной аптеке, опираясь на рекомендации фармацевтов.
В страховую компанию в случае недомогания обращается каждый десятый турист – около 11% ответили, что ждут советов по лечению от специалистов. Почти столько же российских туристов (10%) обращаются за профессиональной медицинской помощью. Так, лишь 5% туристов идут на прием к врачу или вызывают доктора в отель, если почувствуют симптомы заболевания во время своего путешествия.
Любопытно, что 7% туристов вовсе игнорируют симптомы заболевания, не ограничивают себя в активностях и продолжают отдых в обычном формате. Около 3% предпочитают оставаться в гостиничном номере, пока не исчезнут признаки недомогания, но при этом не используют медикаменты для поддержки организма. Менее 1% опрошенных готовы на крайние меры – прервать отдых и вернуться на лечение домой.
Кроме того, основываясь на результатах опроса, специалисты составили топ самых распространенных типов недомоганий, с которыми туристы сталкиваются во время путешествий.
На первом месте по числу голосов оказались кишечные инфекции и отравления – больше половины туристов (61%) хотя бы раз подвергались им в поездках.
На втором месте – простуда и грипп: около 48% туристов испытывали их симптомы. Интересно, что из числа опрошенных 7% участников болели ковидом в период своих путешествий.
Тройку самых распространенных недугов замыкают солнечный и тепловой удары – как выяснилось, каждый четвертый турист хотя бы раз в жизни получал их на отдыхе.
Около 22% туристов признались, что замечали признаки аллергии в поездке. С переломами, ушибами и травмами сталкивались до 19% участников опроса, каждый десятый турист – с глазными инфекциями или раздражением глаз. Столько же туристов хотя бы раз страдали мигренью, бессонницей или испытывали тревожность во время путешествия.
/TOURBUS.RU
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