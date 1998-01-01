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Ожидание и реальность: 30% остаются недовольны отдыхом

Сервисы «Авиасейлс» и «Дзен» выяснили, почему россияне разочаровываются в путешествиях

Большинство респондентов (91%) перед поездкой ищут информацию о новом месте в интернете. Самым распространённым способом стал прямой поиск по названию локации: так собирают информацию перед путешествием 53% опрошенных. Почти половина опрошенных использует сайты или приложения с авиабилетами (42%). Также во множественных ответах респонденты указывали и авторские каналы о путешествиях в YouTube (39%), в Telegram (25%), социальные сети блогеров (23%) и каналы в «Дзене» (12%).

Аналитики «Дзена» отмечают, что интерес к путешествиям на платформе растёт. В 2025 году аудитория тревел-каналов достигла 7 млн человек, а объём публикуемых материалов увеличился более чем в 2 раза (на 62%). Самым популярным форматом контента про тревел остаются статьи — 70%, на длинные видео приходится 25% публикаций, и ещё 5% — на вертикальные ролики.

Большинство респондентов (91%) перед поездкой ищут информацию о новом месте в интернете. Самым распространённым способом стал прямой поиск по названию локации: так собирают информацию перед путешествием 53% опрошенных.

Почти половина опрошенных использует сайты или приложения с авиабилетами (42%). Также во множественных ответах респонденты указывали и авторские каналы о путешествиях в YouTube (39%), в Telegram (25%), социальные сети блогеров (23%) и каналы в Дзене (12%).

В рейтинг самых популярных городов и стран, о которых создают контент, вошли Турция, Таиланд, Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Чаще всего авторы делились позитивными впечатлениями про отдых на турецком побережье и в Москве. Негативный опыт авторы связывают с путешествиями в Стамбул и на курорты Таиланда.

Те, кто не смотрел тревел-контент перед путешествием, чаще оказывались недовольны своей поездкой: их доля оказалась больше на 16%. Они расстраивались из-за прикладных вещей: слишком высоких цен и отсутствия развлечений. Кроме того, именно эти респонденты сталкивались с неожиданностями в путешествии и оказывались не готовы к непогоде.

Путешественников, которые смотрели видео, фотографии и читали статьи перед поездкой, чаще других расстраивало расхождение между красивой картинкой и реальностью.

/TOURBUS.RU