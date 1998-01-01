Эксперты: Запуск прямых рейсов повысит интерес туристов к Саудовской Аравии

Как мы сообщали ранее, авиакомпания Red Wings получила допуски Росавиации к регулярным рейсам в Саудовскую Аравию. Запуск прямых перелетов будет способствовать росту интереса к направлению и снижению стоимости туров, сообщают сегодня «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии.

По данным Росавиации, рейсы в столицу королевства Эр-Рияд Red Wings сможет выполнять из Уфы, Москвы, Кавминвод, Сочи, Грозного (от 3 до 7 раз в неделю).

Кроме того, Росавиация выдала перевозчику допуски в Джидду, второй по величине город в Саудовской Аравии, который называют ее экономической столицей. На постоянной основе – из Кавминвод, Казани, Сочи, Уфы (от 1 до 5 раз в неделю) и на временной — из Москвы (до 7 раз в неделю). Постоянные права на допуск из Москвы имеются у авиакомпании "Ютэйр".

"Между нашими странами до пандемии летал прямой рейс. Даже тогда он пользовался хорошим спросом, а сейчас отношения между нашими странами очень активно развиваются, это одна из наиболее дружественно настроенных к России стран.

Саудовская Аравия гораздо более востребована у российских туристов, чем раньше. Например, если в прошлом году мы бронировали туры не чаще раза в неделю, то сейчас – ежедневно. При этом есть высокий запрос и на полеты в Россию у саудовских туристов", — рассказал генеральный директор компании "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.

Как отметил г-н Арутюнов, сейчас российские туристы летают в Саудовскую Аравию транзитными рейсами, а это достаточно дорого.

"Страна вообще не дешевая, потому что здесь туризм делает первые шаги, отели только дорогие. В Саудовскую Аравию едут в познавательные туры, это всегда дороже, чем просто пляжный отдых. Плюс большие расстояния, сложная транспортная логистика.

Виза электронная, простая в получении, но стоит порядка $100", — сказал он.

По словам эксперта, Саудовская Аравия намерена активно наращивать турпоток из РФ.

"Как ожидается, с осени начнет летать авиакомпания Saudiа. Ведутся переговоры также с "Аэрофлотом". На наш взгляд, спрос на направлении вполне позволит загружать как минимум ежедневные рейсы", — сообщил он.

В 2023 году российские туристы совершили в Саудовскую Аравию 106 тыс. поездок — в два раза больше, чем годом ранее. В 2030 году королевство рассчитывает принимать ежегодно 150 млн иностранных туристов, - сообщаент «Интерфакс».

/TOURBUS.RU