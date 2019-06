Новости Последний «осколок» «Натали Турс» прекратил существование Стали известны подробности прекращения деятельности туроператора New Travelers

Туроператор New Travelers, чье юридическое лицо ООО "Центр туризма "Согласие" ранее входило в группу компаний "Натали Турс", прекращает деятельность из-за неспособности найти замену обанкротившемуся страховщику, - сообщает «Интерфакс». "Компания работала, нареканий к ней не было. Сейчас они уведомили Ростуризм, что не смогли найти страховую компанию взамен "Наско", у которой с мая была отозвана лицензия", — рассказал директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. По его словам, с 1 июля New Travelers будет исключена Ростуризмом из единого федерального реестра из-за неспособности предоставить данные о новом страховщике. "Перед туристами за рубежом у туроператора неисполненных обязательств нет, от клиентов в России мы жалоб пока также не получали. Ситуация чрезвычайной не является", — сказал г-н Осауленко. Он добавил, что в фонде персональной ответственности туроператора сейчас чуть более 117 тысяч рублей. "Хватит ли этих денег на выплаты туристам – неизвестно, поскольку пострадавших у нас пока нет. Данные о количестве проданных вперед путевок также отсутствуют", — отметил директор "Турпомощи". В пресс-службе Ростуризма сообщили, что запросили информацию о ситуации с клиентами у компании. "Туроператор в своем ответе сообщил, что денежные средства туристам возвращены, и предоставил соответствующие платежные документы", — добавили в ведомстве. В свою очередь, пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина сегодня сообщила, что, "как заявляет директор New Travelers Ксения Мостовская, у компании были очень небольшие продажи: за границей находятся 14 ее туристов, и они должны планово вернуться 6 июля. Вперед оплачено порядка 20 заявок, по ним деньги переведены всем поставщикам услуг, и туристы могут ими воспользоваться. Три семьи отказались лететь, им 26 июня вернули деньги". Она отметила, что глава компании решила не продолжать деятельность и не искать нового страховщика в связи с низкой маржинальностью бизнеса. "Больше всего туристов компания отправляла в Европу и Индонезию. По словам Мостовской, у New Travelers большие убытки, в последнее время она многое закрывала собственными деньгами, включая возврат за три аннулированных тура. Компании сильно помешало то, что ее ассоциировали с владельцем "Натали Турс" Владимиром Воробьевым. Многие турагентства по этой причине не хотели с ней работать", — добавила эксперт. В то же время Ассоциация туроператоров России вчера сообщала о жалобах клиентов New Travelers на невозможность вылететь на отдых и вернуть свои деньги. По сведениям АТОР, туристы в январе внесли предоплату за сентябрьский тур в Италию в размере 100 тыс. рублей, на этой неделе в компании им сообщили, что тур не состоится, но деньги не возвращают. Напомним, что после того, как в июле 2018 года компания "Натали Турс" аннулировала все проданные туры, третьего сентября из реестра были исключены три ее юридических лица – ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "НАТАЛИ", ООО "Туроператор "Натали Турс". Единственное юрлицо, которое не было исключено из реестра, — ООО "Центр туризма "Согласие", которое с апреля прошлого года работало под брендом New Travelers. Как тогда стало известно, этот новый проект "Натали" в области VIP-туров развивал хорошо известный в профессиональных туристических кругах советник генерального директора по продажам компании «Натали Турс» Дмитрий Фесик (до 2014 года он являлся гендиректором компании «Южный Крест»). В самом конце сентября у New Travelers сменился собственник – им стала Ксения Мостовская. Как писал тогда РБК, ссылаясь на ее письменный ответ, Ксения Мостовая ранее не работала в туризме, занималась воспитанием ребенка и много времени проводила за границей. Г-жа Мостовская в интервью РБК тогда сообщила, что New Travelers продолжит работать в сфере выездного туризма. Между тем, как заявляла пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, по ее информации, «новый собственник «Согласия» Ксения Мостовская – подруга жены Владимира Воробьева, а ее муж имеет отношение к крупной сети парфюмерно-косметических магазинов. И предполагается, что управлять New Travelers, а вовсе не консультировать будет именно Владимир Воробьев. То есть, фактически, он начнет свой бизнес с нуля. Очень сомнительно, что в такое трудное для турбизнеса время кто-то согласился бы купить туристическую компанию с огромными долгами и таким негативным имиджем на рынке. Думаю, что сделать это могли только люди, которые хотели помочь главе «Натали Турс». В свою очередь, сам г-н Воробьев через некоторое время на своей странице в сети Фейсбук заявил, что «посчитал необходимым дать пояснения по вопросу, связанному с возобновлением продаж компанией New Travelers, ранее входившей в группу компаний «НТ» и появившимися в прессе размышлениями о якобы моем непосредственном управлении ею.

Компания New Travelers, работающая в сфере выездного туризма, поменяла собственника и генерального директора в сентябре 2018 года. Я буду консультировать нового собственника ещё некоторое время (2-3 месяца), преимущественно по вопросам бизнес-планирования и агентских продаж. В дальнейшем я не планирую занимать никаких исполнительных должностей ни в компании New Travelers, ни в какой-либо другой российской компании в области выездного туризма». Наш портал следит за развитием событий. / TOURBUS.RU

