Ростуризм исключил "Натали Турс" из реестра туроператоров

Эксперты обсуждают, что последует за решением Ростуризма исключить из реестра три юридических лица «Натали Турс», о котором стало известно вчера вечером

Вчера вечером Ростуризм сообщил, что он, как и ожидалось рядом экспертов, исключил из единого федерального реестра туроператоров три юридических лица, от имени которых осуществляла туроператорскую деятельность компания "Натали Турс".

"…исключить из единого федерального реестра туроператоров сведения о следующих туроператорах, осуществляющих туроператорскую деятельность с использованием обозначения "Натали турс" (Natalie tours): ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали", ООО туроператор "Натали Турс", — говорится в приказе, подписанном главой ведомства Олегом Сафоновым.

Как подчеркивается в документе, компании исключены "в связи с аннулированием с 4 июля 2018 г. всех заказов/туристских услуг".

Туроператорам будет направлено уведомление о принятии Ростуризмом решения об их исключении из единого федерального реестра туроператоров.

В документе подчеркивается, что прекращение туроператором туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта не освобождает туроператора от обязанности обеспечить туристам оказание входящих в туристский продукт услуг по заключенным договорам о реализации туристского продукта.

Как отметила в интервью «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, "исключение юридических лиц "Натали Турс" из единого федерального реестра туроператоров запускает механизм компенсации ущерба за счет финансовых гарантий.

Но подавляющему большинству туристов это не поможет. Надежда на 150 млн фингарантий, которые упоминались во всех сообщениях о "Натали Турс", растаяла, хотя и эти деньги не спасли бы ситуацию".

Ирина Тюрина напомнила, что практически все 12 тыс. туров, аннулированных "Натали Турс", были проданы компанией "Панорама тур". Сумма ее фингарантий, предоставленных компанией "Ингосстрах", – 50 млн рублей, плюс 5,6 млн в фонде персональной ответственности "Турпомощи".

"Простой арифметический подсчет покажет, что возврат по каждому туру составит чуть более 4,5 тыс. рублей. А то, что возмещение должно выплачиваться из фингарантий именно того юрлица, которое указано в договоре о реализации турпродукта, подтвердили в компании "Ингосстрах": это соответствует отраслевому закону", — пояснила она.

Пресс-секретарь РСТ также рассказала, что ООО "Агентство путешествий Натали" продавало туры в интернете, то есть напрямую туристам. "Фингарантии этой компании 50 млн рублей плюс 1 млн 130 тыс. рублей в фонде персональной ответственности. Сколько было продано туров и сколько претензий поступит по этому юрлицу, пока неизвестно. У ООО "Туроператор Натали Турс" фингарантии оформлены на 500 тыс. рублей, то есть эта компания работала на рынке внутреннего туризма. По количеству проданных туров информации также нет", — сообщила она.

По данным РСТ, единственное юрлицо, которое не исключено из реестра, — ООО "Центр туризма "Согласие", работавшее под маркой New Travelers. "Это новый проект "Натали Турс": компания вступила в "Турпомощь" в декабре 2017 года, а операционную деятельность начала в апреле нынешнего. Туроператор специализировался на создании индивидуального турпродукта для взыскательных путешественников. И есть надежда, что туристы, у которых договор с этим оператором, получат все деньги, заплаченные за аннулированные поездки: фингарантии "Согласия" – 50 млн рублей, а туров было продано, судя по реестру, не более пяти-шести", — заключила Ирина Тюрина.

Она подчеркнула, что решение Ростуризма освобождает турагентства от прессинга со стороны их клиентов: "Не имея возможности предъявить претензии непосредственно "Натали Турс", они требовали вернуть деньги от тех, кому платили, то есть турагентствам. Теперь же имеют полное право обращаться в страховую компанию".

Напомним, что вчера Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», отметил в беседе с нашим корреспондентом: «Эта мера нужна, в первую очередь, для защиты прав туристов. Теперь они могут обращаться в страховые компании за денежными компенсациями, не дожидаясь официального заявления от туроператора.

Все знают о ситуации с «Натали Турс». Г-н Воробьев сказал, что постарается «реанимировать» свою компанию до 1 октября или объявит себя банкротом. Теперь, если он не сможет исправить ситуацию, Ростуризм сам может принять решение о его исключении и туристы смогут наконец вернуть хотя бы часть своих денег».

В свою очередь, учредитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов заявил, что, «если Ростуризм «отзовет лицензию» у «Натали Турс», то туроператор может оспорить это решение в суде».

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/TOURBUS.RU