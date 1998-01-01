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09 октября
Владимир Воробьев решил заняться въездным туризмом
Наши эксперты комментируют заявление гендиректора «Натали Турс» о желании «создать хорошую систему для туроператора по въездному туризму»
Гендиректор «Натали Турс» впервые за долгое время прервал молчание, опубликовав на своей странице в сети Facebook комментарий относительно своих дальнейших планов в связи с продажей компании New Travelers и планами по возрождению системы бронирования «Нотатения»,
Напомним, что в сентябре владельцем одного из новых проектов г-на Воробьева - New Travelers - стала Ксения Мостовая, а генеральным директором назначена Анна Пыско. В ходе общения со СМИ, г-жа Мостовая пояснила, что Владимир Воробьев будет выступать ее консультантом по вопросам ведения бизнеса.
Между тем, на днях пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина заявила, что «Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев возобновил туроператорскую деятельность на базе одного из юрлиц «Натали» – «Центра туризма «Согласие». Компания называется New Travelers, она объявила о старте продаж».
New Travelers реализует пакетные туры на основе регулярной перевозки, также предлагает бронирование авиаперелетов и других туристических услуг. На официальном сайте New Travelers заявлено, что компания предоставляет услуги по двенадцати направлениям в Европе, а также странам Карибского бассейна, Дальнего Востока, Азии, Африки и Индийского океана.
Ирина Тюрина заявила также, что «на рынке считают, что, как бы ни дистанцировался Владимир Воробьев от New Travelers, как бы ни обозначал свою деятельность – техническим сопровождением, консультациями и т.д., можно не сомневается, что именно он руководит бизнесом этой компании».
Как пишет теперь г-н Воробьев, «Посчитал необходимым дать пояснения по вопросу, связанному с возобновлением продаж компанией New Travelers, ранее входившей в группу компаний «НТ» и появившимися в прессе размышлениями о якобы моем непосредственном управлении ею.
Я буду консультировать нового собственника ещё некоторое время (2-3 месяца), преимущественно по вопросам бизнес планирования, агентских продаж, пр.
В дальнейшем не планирую занимать никаких исполнительных должностей ни в компании New Travelers, ни в какой либо другой российской компании в области выездного туризма… Надеюсь, что компания New Travelers станет новым домом для многих сотрудников «НТ» и не только».
Также г-н Воробьев отмечает: «приятно было услышать хорошие слова о технологиях динамического пакетирования («Натекния»), в разработке и внедрении которых я принимал непосредственное участие».
После опубликования этого сообщения ряд экспертов заявил о желании г-н Воробьева вновь вернуться на рынок – но теперь уже в сектор въездного туризма.
Между тем в беседе с нашим корреспондентом Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин» отметил: «Сомневаюсь, что Владимир Воробьев сможет успешно вернуться на рынок, пусть и с помощью «Натекнии». Нужно понимать, что сейчас его бренд «токсичен». Даже если он постарается выйти на западный рынок, партнеры будут относиться к нему с недоверием.
Хотя, конечно, любой технологичный бизнес имеет огромные перспективы. Сейчас такое время, что больше внимания уделяется не успешности проекта г-на Воробьева, а его персоне. Для успеха ему нужно как можно больше дистанцироваться от проекта. Не надо афишировать свою связь с руководством нового стартапа».
Со своей стороны, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», добавил: «У г-на Воробьева сохраняется оптимистичный настрой. Он очень умный человек и прекрасно понимает, что въездной рынок в условиях непростой экономической ситуации перспективен. Плюс никто его там особенно не знает, что значительно облегчит ему новый выход на рынок.
Однако рассчитывать на огромные заработки в это сфере я бы не советовал. Хотя, конечно, свою «копеечку» он всегда сможет заработать».
/TOURBUS.RU
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