Новости Владимир Воробьев решил заняться въездным туризмом Наши эксперты комментируют заявление гендиректора «Натали Турс» о желании «создать хорошую систему для туроператора по въездному туризму»

Гендиректор «Натали Турс» впервые за долгое время прервал молчание, опубликовав на своей странице в сети Facebook комментарий относительно своих дальнейших планов в связи с продажей компании New Travelers и планами по возрождению системы бронирования «Нотатения», Напомним, что в сентябре владельцем одного из новых проектов г-на Воробьева - New Travelers - стала Ксения Мостовая, а генеральным директором назначена Анна Пыско. В ходе общения со СМИ, г-жа Мостовая пояснила, что Владимир Воробьев будет выступать ее консультантом по вопросам ведения бизнеса. Между тем, на днях пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина заявила, что «Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев возобновил туроператорскую деятельность на базе одного из юрлиц «Натали» – «Центра туризма «Согласие». Компания называется New Travelers, она объявила о старте продаж». New Travelers реализует пакетные туры на основе регулярной перевозки, также предлагает бронирование авиаперелетов и других туристических услуг. На официальном сайте New Travelers заявлено, что компания предоставляет услуги по двенадцати направлениям в Европе, а также странам Карибского бассейна, Дальнего Востока, Азии, Африки и Индийского океана. Ирина Тюрина заявила также, что «на рынке считают, что, как бы ни дистанцировался Владимир Воробьев от New Travelers, как бы ни обозначал свою деятельность – техническим сопровождением, консультациями и т.д., можно не сомневается, что именно он руководит бизнесом этой компании». Как пишет теперь г-н Воробьев, «Посчитал необходимым дать пояснения по вопросу, связанному с возобновлением продаж компанией New Travelers, ранее входившей в группу компаний «НТ» и появившимися в прессе размышлениями о якобы моем непосредственном управлении ею.

Компания New Travelers, работающая в сфере выездного туризма, поменяла собственника (бенефициара) и генерального директора в сентябре 2018 года. Я буду консультировать нового собственника ещё некоторое время (2-3 месяца), преимущественно по вопросам бизнес планирования, агентских продаж, пр. В дальнейшем не планирую занимать никаких исполнительных должностей ни в компании New Travelers, ни в какой либо другой российской компании в области выездного туризма… Надеюсь, что компания New Travelers станет новым домом для многих сотрудников «НТ» и не только».



Также г-н Воробьев отмечает: «приятно было услышать хорошие слова о технологиях динамического пакетирования («Натекния»), в разработке и внедрении которых я принимал непосредственное участие».

В этой связи он сообщает: «В последнее время меня занимает один вопрос: возможно ли на базе движка «Натекнии» года за два, например, создать хорошую систему для туроператора по въездному туризму и если да, то по какой бизнес модели такой высокотехнологичный туроператор должен работать?» После опубликования этого сообщения ряд экспертов заявил о желании г-н Воробьева вновь вернуться на рынок – но теперь уже в сектор въездного туризма. Между тем в беседе с нашим корреспондентом Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин» отметил: «Сомневаюсь, что Владимир Воробьев сможет успешно вернуться на рынок, пусть и с помощью «Натекнии». Нужно понимать, что сейчас его бренд «токсичен». Даже если он постарается выйти на западный рынок, партнеры будут относиться к нему с недоверием. Хотя, конечно, любой технологичный бизнес имеет огромные перспективы. Сейчас такое время, что больше внимания уделяется не успешности проекта г-на Воробьева, а его персоне. Для успеха ему нужно как можно больше дистанцироваться от проекта. Не надо афишировать свою связь с руководством нового стартапа». Со своей стороны, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», добавил: «У г-на Воробьева сохраняется оптимистичный настрой. Он очень умный человек и прекрасно понимает, что въездной рынок в условиях непростой экономической ситуации перспективен. Плюс никто его там особенно не знает, что значительно облегчит ему новый выход на рынок. Однако рассчитывать на огромные заработки в это сфере я бы не советовал. Хотя, конечно, свою «копеечку» он всегда сможет заработать». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка