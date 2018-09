Новости Владимир Воробьев продал New Travelers Стало известно, что единственный проект «Натали Турс», который до сих пор не был исключен из реестра, нашел нового владельца

Как сообщает РБК, у единственного неисключенного из реестра проекта «Натали Турс» – New Travelers – сменился собственник. Напомним, что ранее Ростуризм исключил из реестра три юрлица туроператора «Натали Турс»: ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали», ООО «Туроператор Натали Турс». Право осуществлять туроператорскую деятельность осталось только у ООО «Центр туризма «Согласие». Это юрлицо проекта New Travelers по реализации VIP-туров, подконтрольного «Натали Турс». Как стало известно РБК, теперь у New Travelers новый собственник – им стала некая Ксения Мостовая. Как пишет РБК, ссылаясь на ее письменный ответ, Ксения Мостовая ранее не работала в туризме. Она занималась воспитанием ребенка и много времени проводила за границей. АТОР в свою очередь сообщает, что Ростуризму стало известно о смене собственника в ООО «Центр туризма «Согласие» на прошлой неделе. Официальное уведомление должно прийти в Ростуризм в течение десяти дней с момента регистрации в налоговом органе. После этого компания сможет продолжить заниматься туроператорской деятельностью. Ксения Мостовая в интервью РБК сообщила, что New Travelers продолжит работать в сфере выездного туризма. Несмотря на смену собственника, связь с «Натали Турс», по ее словам, не теряется. В первые месяцы нового владельца будет консультировать Владимир Воробьев. Кроме того, не меняется гендиректор. Согласно данным на сайте Федеральной налоговой службы, им остается Дмитрий Толстик, ранее возглавлявший в том числе ООО «Агентство путешествий «Натали». Напомним, что об этом новом проекте «Натали» стало известно в мае, тогда же выяснилось, что развивать его будет хорошо известный в профессиональных туристических кругах советник генерального директора по продажам компании «Натали Турс» Дмитрий Фесик (напомним, что до 2014 года он являлся гендиректором компании «Южный Крест», а после ее банкротства даже провел некоторое время под домашним арестом). В мае этого года г-н Фесик так объяснил нашему порталу появление новой компании: "Мы много общались с агентствами и сделали вывод, что полноценно обслуживать дорогие и сложные заказы можно только в рамках отдельной самодостаточной структуры с высокопрофессиональным персоналом, имеющим большой опыт работы в luxury-сегменте. Результатом стал вывод на рынок новой компании New Travelers в рамках группы компаний "Натали Турс" Идея проекта принадлежит Наталье и Владимиру Воробьевым". Также г-н Фесик рассказал, что компания New Travelers начала операционную деятельность с 1 апреля. Компания работала в формате B2B, подписав в середине мая 160 агентских договоров и имея в работе лишь 89 бронирований. Между тем, как заявила сегодня Ирина Тюрина, которую цитирует "Интерфакс", «как сообщают наши источники на рынке, новый собственник «Согласия» Ксения Мостовская – подруга жены Владимира Воробьева, а ее муж имеет отношение к крупной сети парфюмерно-косметических магазинов. И предполагается, что управлять New Travelers, а вовсе не консультировать, будет именно Владимир Воробьев. То есть, фактически, он начнет свой бизнес с нуля. Очень сомнительно, что в такое трудное для турбизнеса время кто-то согласился бы купить туристическую компанию с огромными долгами и таким негативным имиджем на рынке. Думаю, что сделать это могли только люди, которые хотели помочь главе «Натали Турс». Впрочем, сам Владимир Воробьев назвал сегодня информацию о рестарте своего бизнеса "очередным фейком". Как сообщил сегодня АТОР, Владимир Воробьев ищет инвестиции и для своей для системы бронирования «Натекния». Пока инвестор на этот проект не нашелся, хотя предложения делались многим компаниям. Согласно имеющейся, но не подтвержденной пока информации, рассматриваются варианты, когда владелец «Натали Турс» сохранит права на систему – то есть либо использование ее сторонней организацией, либо передача системы в операционное управление третьим лицам, которые оплачивали бы все текущие расходы, но сам владелец системы участвовал бы в бизнесе. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка