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Сегодня страховая компания ERV закрывает первый реестр выплат пострадавшим клиентам «РоссТура»

По экспертным оценкам, в результате банкротства туркомпании-центра бронирования пострадали около 10 тысяч туристов

Первый реестр туристов и агентств, пострадавших от прекращения работы компании «РоссТур», будет закрыт с сегодняшнего дня, - сообщили нашему порталу в страховой компании ERV.

Как отметили в страховой компании, «в соответствии с «Правилами страхования гражданской ответственности туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта» cтраховщик обязан рассмотреть (принять решение о выплате или об аргументированном отказе) требования о выплате страхового возмещения не позднее 30 календарных дней.

Учитывая тот факт, что первый реестр заявлений был открыт 17 октября 2018 года, первые выплаты должны быть осуществлены не позднее 15 ноября 2018 года (на 30-й календарный день).

Таким образом, первый реестр заявлений от туристов ООО «РоссТур» будет закрыт в конце дня 14 ноября 2018 года».

Как отмечают также в компании, документы, поступившие после 14 ноября 2018 года, попадут во второй реестр. При этом второй реестр заявлений будет открыт в том случае, если страховая сумма в 50 млн руб. не будет исчерпана полностью после выплаты страхового возмещения по первому реестру заявлений.

«В случае если общий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает страховую сумму, удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в заявлениях к страховой сумме.

Расчет коэффициента пропорции производится, исходя из отношения страховой суммы по договору страхования (50 млн руб.) к общему размеру денежных средств, подлежащих выплате», - напомнили в компании.

Напомним, в начале октября «Пегас Туристик», «Корал Тревел», «Санмар» и «Интурист» прекратили сотрудничество с центром бронирования «РоссТур» из-за срыва графика оплаты туров. Глава «РоссТура» признал наличие серьезного кассового разрыва, однако точные цифры пострадавших туристов и объем задолженности до сих пор не обнародованы. Представленные «РоссТуром» в Ростуризм данные глава ведомства назвал сомнительными.

По экспертным оценкам РСТ, речь может идти о 10 тыс. туристов и задолженности не менее $3,3-5 млн. При этом на туроператорскую деятельность в «РоссТуре» приходилось не более 10% всего объема.

Cтраховая компания ERV потребовала от «РоссТура» дополнительные документы, подтверждающие создание турпродукта, чтобы при анализе каждого конкретного требования на компенсацию понимать, был ли это собственный тур «РоссТура» или это продукт другого туроператора, то есть агентский тур, который не подлежит компенсации из фингарантий.

По информации РСТ, ранее глава «РоссТура» Александр Недополз, а затем и многие турагентства также призывали задним числом по договоренности с туристом вставить в договор туроператора – настоящего поставщика продукта. Отраслевые юристы сразу предупредили, что это мошеннические действия, так что эта инициатива хода не получила.

Отметим также, что на минувшей неделе компания ERV закрыла второй реестр по выплатам пострадавшим туристам прекратившего деятельность в начале сентября туроператора "Данко".

По информации компании, за период составления второго реестра (с 9 октября по 6 ноября 2018 года) поступило 37 документально подтвержденных заявлений на выплату страхового возмещения в отношении 68 туристов.

Выплата страхового возмещения будет произведена с расчетом пропорции (коэффициента) в отношении каждого требования. Расчет коэффициента производится исходя из остатка от страховой суммы в размере 1 651 127 руб. и размера реального ущерба по второму реестру в сумме 2 899 869 руб.

Всего выплаты по двум реестрам будут произведены по 503 требованиям (1010 туристов).

/TOURBUS.RU