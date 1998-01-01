Cтраховая компания ERV будет проверять «РоссТур» перед тем, как начать выплаты пострадавшим туристам

Страховщик рассказал, какие действия он предпримет для «установления причин и размера реального ущерба»

Страховая компания ERV с сегодняшнего дня начала принимать заявления клиентов туроператора "РоссТур" на выплату компенсаций за оплаченные, но не состоявшиеся туры, сообщили нам в пресс-служба страховщика.

"ООО "Развитие общественной системы сервиса и туризма" объявило о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта с 16 октября 2018 года, что подтверждено приказом Ростуризма.

На момент официального объявления у АО "ЕРВ Туристическое Страхование" действует договор страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта с компанией от 27 марта 2018 года на сумму 50 млн руб", — говорится в сообщении.



ERV напоминает клиентам туроператора, что для получения компенсаций они должны предоставить заявления о выплате страхового возмещения, а также копии паспортов участников поездки, оригинал договора о реализации турпродукта и документы о перечислении средств, документы, подтверждающие ущерб или дополнительные расходы на авиабилеты и гостиницы.

Страховщик начал формировать список требований документов для туристов по договору, а также устанавливает причины и размер ущерба. В связи с этим компания проводятся также действия по установлению причин и размера реального ущерба.

В частности, ERV ожидает со стороны компании «Развитие общественной системы сервиса и туризма», что она исполнит свои обязательства и предоставит страховщику:

- документы, подтверждающие законность и обоснованность продажи турпродукта, сформированного иностранным туроператором;

- документы, подтверждающие формирование компанией «Развитие общественной системы сервиса и туризма» туристского продукта и реализацию его туристам;

- информацию о направлении платежей с 1 января 2018 года от «Развития общественной системы сервиса и туризма» за реализованные туристские продукты, сформированные иностранными туроператорами;

- документацию о сотрудничестве с иностранными туроператорами;

- реестр заключенных договоров о реализации туристского продукта, действующих на дату страхового случая.

Как комментируют сегодня в РСТ, «Такой список дополнительных требований со стороны ERV подтверждает, что, как и предполагалось, страховая компания будет очень тщательно анализировать каждый пакет документов на компенсацию, чтобы понять, был ли это собственный тур «РоссТура» или это продукт другого туроператора, то есть агентский тур, который не подлежит компенсации из фингарантий «РоссТура».

Такой подход страховщика тем более оправдан, что в начале скандала глава «РоссТура» Александр Недополз, а затем и многие турагентства призывали «задним числом» по договоренности с туристом вставить в договор туроператора-настоящего поставщика продукта.

Юристы предупредили, что это – мошеннические действия в чистом виде, чреватые уголовным преследованием. Все это сейчас предстоит проверить ERV».

Напомним, что вчера Ростуризм объявил о прекращении туроператорской деятельности центра бронирований "РоссТур" по причине невозможности исполнить все обязательства по договорам о реализации турпродукта. Сведения о компании исключены из единого федерального реестра туроператоров.

Ростуризм также сообщил, что всего, по сведениям «РоссТура», его путевки приобрели 1214 туристов на общую сумму 51,5 млн руб.

/TOURBUS.RU