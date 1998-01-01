Новости Ростуризм исключил «РоссТур» из реестра туроператоров Руководство Ростуризма сомневается в представленной «РоссТуром» отчетности и возлагает на агентства часть вины за произошедшее

Как говорится в опубликованном сегодня на сайте Ростуризма сообщении, «15 октября 2018 г. туроператор «РоссТур» уведомил Ростуризм о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности указанного туроператора исполнить все обязательства по договорам о реализации туристского продукта. В связи с этим сведения о компании исключены из единого федерального реестра туроператоров». Как отметили в Ростуризме, для клиентов «РоссТура», которые приобретали путевки у туроператора, с 16 октября наступил страховой случай. В единый федеральный реестр туроператоров внесены сведения о трех юридических лицах "РоссТур": ООО "Развитие Общественной Системы Сервиса и Туризма" (ООО "РоссТур"), ООО "Туроператор РТ-Центр" и ООО "Туроператор Р-Тур". Гражданская ответственность каждого застрахована в компании ERV на общую сумму 50 млн рублей. Ассоциация «Турпомощь» в понедельник также сообщила, что получила заявление от центра бронирований «РоссТур» об исключении компании из членов ассоциации. Кроме того, компания заявила, что в течение недели может объявить и о прекращении агентской работы, так как предполагаемый инвестор — сеть "Магазин горящих путевок" отказалась оплачивать долги ЦБ. Напомним, что 5 октября в Ростуризме прошло первое заседание по проблемам "РоссТура". На нем А. Недополз не ответил на вопросы о количестве туристов, которые могут пострадать в сложившейся ситуации, и об объеме задолженности перед ними. Теперь же предоставленные руководителем компании сведения о задолженности вызывают в Ростуризме сомнения. Как заявила сегодня «Интерфаксу» начальник правового управления Ростуризма Изо Арахамия, «по данным «РоссТура», которые они предоставили в понедельник, 1214 туристов воспользовались туроператорскими услугами компании, то есть в их договорах значится именно «РоссТур». В центре бронирований также сообщили, что сумма компенсаций составит примерно 51,5 млн рублей». По словам г-жи Арахамия, подобные цифры вызывают сомнения, поскольку у «РоссТура» филиалы открыты более чем в 10 регионах. «Стоит отметить, что если предоставленная «РоссТуром» информация приуменьшена, то помимо фингарантий в 150 млн в страховой компании ERV, у них есть 598 тыс. рублей в фонде персональной ответственности ассоциации «Турпомощь». Во вчерашнем интервью РИА «Новости» глава Ростуризма Олег Сафонов также заявил, что «число туристов и размер задолженности перед ними выглядят сильно заниженными». Он добавил, что направил обращение по «РоссТуру» в правоохранительные и контрольно-надзорные органы. В ведомстве считают «необходимым принять меры в связи с угрозой нарушения прав и законных интересов туристов». По словам Олега Сафонова, причина резонансных историй с центрами бронирования – «в непрозрачной многоуровневой схеме взаимодействия турагентского и туроператорского сегментов, в возникновении не предусмотренных договорами о реализации турпродукта дополнительных посреднических звеньев между потребителями и туроператорами». Руководитель Ростуризма предположил, что финансовые операции с деньгами туристов могли осуществляться «посредниками с нарушением действующего законодательства». При этом часть вины за случившееся г-н Сафонов возложил и на турагентов. «Получив от клиента деньги за путевку, они, вместо того чтобы, как положено по закону, направить их сформировавшему турпродукт туроператору, обозначенному в договоре, передавали средства посреднику, который распоряжался ими, не имея на то правовых оснований. Использование в коммерческой деятельности схем, находящихся вне правового регулирования, рано или поздно выливается в крупные финансовые потери», - заявил глава ведомства. /TOURBUS.RU

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