Новости Руководитель компании DANKO Оксана Люлинцева: «Это катастрофический вынужденный шаг» Сегодня еще туроператор с двадцатилетним стажем объявил о прекращении деятельности

Сегодня днем сайт туркомпании DANKO, в течении двух десятков лет успешно работавшей на европейских и прежде всего на итальянском направлении, объявил о прекращении деятельности. Сайт компании сейчас не работает, на нем размещено лишь обращение от лица гендиректора компании Оксаны Люлинцевой следующего содержания: «В связи со сложившимися неблагоприятными рыночными условиями туроператор DANKO приостанавливает свою деятельность, начиная с 7 сентября 2018 г. Все продажи прекращены. Туры, которые начинаются с 8 сентября 2018 г., будут аннулированы. Телефон для справок: 8 (495) 788-48-68. Адрес электронной почты: info@danko.ru Сложная рыночная ситуация заставила нас пойти на этот катастрофический, вынужденный шаг. Решение о приостановлении деятельности туроператора DANKO является крайне тяжелым. Наша компания существует много лет и за это время зарекомендовала себя как надежный партнер и добросовестный участник туристического рынка. Наша команда – это профессиональные, порядочные люди, каждый из которых душой болел за общее дело, всецело погружаясь в рабочий процесс. После 20 лет продуктивной работы я вынуждена приостановить туроператорскую деятельность своей компании. Для меня и каждого из членов моей команды это личная трагедия – мы до последней минуты боролись за возможность оказывать качественные услуги, прилагали максимум усилий, верили в себя, делали невозможное. В итоге – крах всех наших усилий и надежд. Приношу вам свои самые искренние извинения за эту боль и разочарование». Также на сайте сообщается, что «все туристы, забронировавшие и оплатившие туристский продукт у туроператора Danko на будущий период, застрахованы в страховой компании АО «ЕРВ Туристическое Страхование» на общую сумму 50 млн. рублей. Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг. Сейчас мы занимаемся подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховую компанию». Отметим, что вначале на сайте говорилось, что оператор прекращает работу лишь на месяц - по 5 октября. Однако примерно через час эта формулировка исчезла. Как отмечалось ранее на заблокированном сейчас сайте компании, «туроператор «ДАНКО Трэвел Компани» был основан в 1997 году. Благодаря многолетнему опыту работы в туризме и отличным знаниям в предлагаемых направлениях, сотрудники компании рады реализовать любые мечты о путешествиях в более чем 30 стран мира. На протяжении многих лет «ДАНКО Трэвел Компани» отдает приоритет в работе постоянным партнерам - туристическим агентствам и сетевым структурам в данной области». АТОР информирует, что в страховой компании ERV готовы принимать заявления от пострадавших туристов. Ожидается, что вся необходимая информация появится на сайте страховщика в понедельник, 10 сентября. АТОР также сообщает, что "на данный момент за границей находится около 100-150 клиентов DANKO. Все они обеспечены проживанием и обратными билетами. Вывоз силами «Турпомощи» не потребуется. В глубину DANKO продано около 800 туров. Все они не состоятся". В то же время эксперты сообщают, что еще в минувшем году финансовое положение компании резко ухудшилось после того, как чартерная компания оператора на крыльях а/к Red Wings, «Ямал» и «Якутия» оказалась неудачной. Согласно реестру Ростуризма, в 2017 году отправил на отдых за рубеж 15353 туриста. В этом году оператор не ставил собственных чартерных программ, но, как видно, так и не смог преодолеть кризис. Сегодня вечером пресс-служба Ростуризма сообщила, что руководитель ведомства подписал приказ: «В соответствии со статьей 4.2 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», приказываю исключить из Единого федерального реестра туроператоров сведения о туроператоре ООО «ДАНКО ТРЭВЕЛ КОМПАНИ» (реестровый номер РТО 001382, ИНН 7704524814) в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта». Наш портал следит за развитием событий. /TOURBUS.RU

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