Новости На индонезийском острове Ломбок и соседнем Бали – новое мощное землетрясение, унесшее около ста жизней Управление по туризму Индонезии и эксперты комментируют очередное стихийное бедствие в популярном курортном регионе

Как сообщили нам в московском представительстве Туристического управления Индонезии, сильное землетрясение магнитудой cемь баллов и последующими афтершоками силой 5,4 и 4,3 балла произошло вчера к северу от острова Ломбок. Сообщается, что основные разрушения коснулись острова Ломбок, в то время как на Бали пострадали лишь два торговых центра и церковь в районах Денпасара и Куты. Сообщается о 91 погибшем местном жителе на о. Ломбок и двух погибших на о. Бали, туристы не пострадали. Международные аэропорты Селапаранг в г. Матарам (о. Ломбок) и Нгурах Рай в г. Денпасар (о. Бали) работают в штатном режиме. Несмотря на то, что предупреждения об опасности цунами сняты, сейсмологи продолжают тщательный мониторинг ситуации. Местные власти держат под контролем последствия землетрясения и просят туристов и жителей Индонезии не поддаваться панике и внимательно отнестись ко всем оповещениям со стороны Министерства туризма Индонезии и Туристического управления острова Бали. Следить за обновлением официальных новостей можно на сайте Indonesia.travel. «Министерство туризма Республики Индонезии надеется на содействие со стороны туристических операторов и средств массовой информации в грамотном освещении событий и своевременном оповещении туристов. Для отдыхающих на острове Бали в данный момент никакой опасности нет», - заключили в офисе по туризму. Отметим также, что, по информации СМИ, с пострадавших от мощного землетрясения индонезийских островов эвакуировано около 900 туристов, еще около 700 ждут эвакуации. Предыдущее мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на острове Ломбок в минувшее воскресенье – тогда в результате погибли 10 человек, 40 человек получили травмы, десятки зданий обрушились. Российских граждан среди погибших и пострадавших от землетрясения в Индонезии нет, сообщил между тем пресс-секретарь посольства России в Индонезии Денис Тетюшик. "Пострадавших граждан России нет. Были обращения по "горячей линии", посольство находится на связи с данными соотечественниками. Среди индонезийцев есть, к сожалению, как пострадавшие, так и погибшие. По "горячей линии" спрашивали в основном, как себя вести, какие действия предпринимать в ЧС. Мы даем профильные рекомендации. Ситуация в целом стабильная", — сказал представитель дипмиссии в эфире телеканала "Россия 24". В то же время пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что россияне в Индонезии предпочитают остров Бали, а на Ломбок ездят очень редко. Кроме того, лето – низкий сезон для направления. По информации АТОР, сейчас на бали могут находиться около тысячи россиян. Отметим, что в 2017 году в Индонезии побывали 112 тыс. российских туристов. Туроператоры, опрошенные АТОР, также сообщают о спокойной реакции туристов на происходящее: отказы от туров не зафиксированы. «Были лишь редкие звонки на горячую линию с просьбами проинформировать о ситуации. На Ломбоке нет туристов нашей компании, клиенты «ПАКС» выбирают преимущественно Бали и гораздо реже – Яву. В летний сезон организованный поток на Ломбок у нас стремится к минимуму», - говорит Любовь Чучмаева, директор по маркетингу туроператора «ПАКС». «Происходящее касается Ломбока, там нет наших туристов. По сообщениям индонезийских властей, на острове Бали опасности в настоящее время для отдыхающих иностранных граждан нет, равно как нет проблем и с авиасообщением», - сообщила руководитель PR-отдела туроператора ANEX Tour Алена Хитрова. Напомним, что стихийные бедствия, не способствующие росту турпотока, преследуют в последнее время этот регион. Так, в ноябре прошлого года на Бали начал извергаться вулкан Агунг, тогда вулканический пепел поднялся на высоту 1,5 км, засыпав тонким слоем близлежащие населенные пункты. Из-за появления облака пепла несколько дней был закрыт международный аэропорт Денпасара. В связи с отменой нескольких сотен рейсов на острове застряли десятки тысяч иностранных туристов. Зарубежный турпоток на остров после этого начал снижаться, поэтому власти Индонезии попросили отельеров предложить скидки в 40-50% для привлечения туристов. Вновь вулкан Агунг активизировался месяц назад - 28 июня, выбросив столб пепла на высоту 2500 м. После этого аэропорт острова снова был временно закрыт, хотя на этот раз Совет по туризму острова Бали прокомментировал данную ситуацию как неопасную для туристов. /TOURBUS.RU

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