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На соседнем с Бали острове Ломбок произошло разрушительное землетрясение

Министерство туризма Индонезии прокомментировало нам последствия для туристической сферы стихийного бедствия в популярном курортном регионе

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье на соседнем с островом Бали индонезийском острове Ломбок, в результате погибли 10 человек, сообщает агентство EFE со ссылкой на службу гражданской обороны страны. Кроме того, 40 человек получили травмы, десятки зданий обрушились.

Власти страны предупреждают местных жителей о необходимости быть начеку в связи с продолжающимися эхо-толчками.

В связи с землетрясением на восточной части о-ва Ломбок 29 июля 2018 года, Министерство туризма Республики Индонезия выразило глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших, - сообщили нам в пресс-службе ведомства.

Согласно официальному заявлению от 29 июля, кризисное управление Министерства туризма Индонезии ведет постоянный мониторинг и координацию ситуации с правительством острова Ломбок.

Всем пострадавшим от землетрясения оказывается необходимая помощь, население своевременно информируется обо всех рекомендациях местных властей. Ведутся восстановительные работы по ликвидации последствий землетрясения.

По данным службы наблюдения, землетрясение не создало угрозу цунами, уровень опасности для вулканов Риджани и Агунг, расположенного на соседнем о. Бали, не изменился. Однако власти острова временно приостановили возможность пеших прогулок к пику вулкана Риджани в связи с угрозой новых оползней и просят туристов выбирать другие направления для отдыха на Ломбоке.

Путешественникам рекомендуется внимательно отнестись ко всем оповещениям со стороны Министерства туризма Индонезии и следить за обновлением новостей на официальном сайте Indonesia.travel.

«Министерство туризма Республики Индонезии надеется на содействие со стороны туристических операторов и средств массовой информации в грамотном освещении событий и своевременном оповещении туристов. Для отдыхающих на индонезийских островах Ломбок, Бали, Флорес в данный момент никакой опасности нет», - заключили в туристическом ведомстве.

Напомним, что стихийные бедствия, не способствующие росту турпотока, преследуют в последнее время этот регион. Так, в ноябре прошлого года на Бали начал извергаться вулкан Агунг, тогда вулканический пепел поднялся на высоту 1,5 км, засыпав тонким слоем близлежащие населенные пункты. Из-за появления облака пепла несколько дней был закрыт международный аэропорт Денпасара.

В связи с отменой нескольких сотен рейсов на острове застряли десятки тысяч иностранных туристов. Зарубежный турпоток на остров после этого начал снижаться, поэтому власти Индонезии попросили отельеров предложить скидки в 40-50% для привлечения туристов.

Вновь вулкан Агунг активизировался месяц назад - 28 июня, выбросив столб пепла на высоту 2500 м. После этого аэропорт острова снова был временно закрыт, хотя на этот раз Совет по туризму острова Бали прокомментировал данную ситуацию как неопасную для туристов.

/TOURBUS.RU