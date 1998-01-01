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Аэропорт Денпасара заработал после нового извержения вулкана

Московское представительство Минтуризма Индонезии и Ростуризм прокомментировали нам последствия очередной активизации вулкана Агунг на острове Бали

Сегодня в 10:30 утра по московскому времени Международный аэропорт Нгурах-Рай (Денпасар) был открыт и возобновил прием и отправление рейсов внутренних и международных рейсов, - сообщили нам в представительстве Министерства туризма Республики Индонезии.

По информации министерства, вулкан Агунг на острове Бали вновь активизировался вчера, 28 июня, выбросив столб пепла на высоту 2500 м. В 23:00 по местному времени аэропорт был временно закрыт.

Совет по туризму острова Бали прокомментировал данную ситуацию как неопасную для туристов. Территория отчуждения обозначена специалистами-вулканологами в радиусе 4 км от вершины вулкана, тогда как основные туристические зоны находятся в противоположной части острова.

Власти острова рекомендуют всем отдыхающим внимательно относиться к официальной информации от менеджмента отелей и запрашивать необходимую информацию по работе аэропорта и расписанию рейсов. Туристам, чьи рейсы были отменены из-за активности вулкана Агунг, будут предложены специальные цены для проживания в отелях Бали.

Желающим продолжить свое путешествие по Индонезии Совет по туризму рекомендует рассмотреть вариант поездки на автобусе или пароме до острова Ява, города Сурабая (время в пути от Денпасара составит около 12 часов). Министерство туризма активно взаимодействует с менеджментом отелей, которые подтверждают готовность максимально содействовать туристам в организации таких поездок.

Для получения дополнительной информации по специальным тарифам отелей путешественники могут связаться с контактным центром Совета по туризму Бали по телефону +6281246119889 / +6287754689166 (возможно с помощью приложения WhatsАpp).

Посольство РФ в Джакарте призывает россиян соблюдать повышенные меры осторожности, не выезжать самостоятельно и без сопровождения в центральные и северо-восточные районы острова, где находится вулкан Агунг.

В случае извержения вулкана рекомендуется использовать респираторные маски, носить защитные солнечные очки и закрытую одежду для предотвращения ожогов, без необходимости не выходить на улицу.

В Ростуризм не поступало обращений от российских туристов в связи с извержением вулкана Агунг и закрытием аэропорта на индонезийском острове Бали, - сообщили нам в ведомстве.

Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, находящимся на Бали, а также планирующим поездку на остров в ближайшие дни, учитывать информацию о временном закрытии аэропорта Нгурах-Рай, следить за сообщениями местных властей и подтверждать у туроператоров даты вылета, — отмечает пресс-служба.

Напомним, что вулкан Агунг начал извергаться на Бали в ноябре 2017 года, вулканический пепел поднялся на высоту 1,5 км, засыпав тонким слоем близлежащие населенные пункты. Из-за появления облака пепла несколько дней был закрыт международный аэропорт Денпасара из-за образовавшегося над ним облака пепла. В связи с отменой нескольких сотен рейсов на острове застряли десятки тысяч иностранных туристов. Зарубежный турпоток на остров после этого начал снижаться, поэтому власти Индонезии попросили отельеров предложить скидки в 40-50% для привлечения туристов.

/TOURBUS.RU