Гендиректор чартерной авиакомпании iFly Евгений Филатов арестован по делу о получении крупной взятки

Генеральный директор чартерной авиакомпании Евгений Филатов арестован по решению Мещанского районного суда 10 июля, следует из картотеки суда, - сообщает РБК.

Сооснователь, коммерческий директор Tez Tour и совладелец iFly Александр Буртин (25%) подтвердил РБК задержание Филатова по делу о получении взятки. Подробностей он не сообщил. Источник в правоохранительных органах также подтвердил арест г-на Филатова.

Напомним, что iFly — российский чартерный перевозчик, начавший полеты в конце 2009 года, и выполняющий рейсы в Турцию, Таиланд, Италию и другие страны. В его эксплуатации находятся девять самолетов — восемь Airbus и один Boeing, следует из данных реестра Росавиации. Компания занимает 20-е место среди российских авиакомпаний по объему перевозок: по итогам 2017 года она перевезла 746,6 тыс. человек (на 85% больше, чем в 2016 году).

Помимо г-на Буртина совладельцами компании «Ай Флай» (она оперирует под брендом iFly) являются его сын Иван (66%) и компания «Шелковый путь» (9%), подконтрольная гонконгской Joy Tour Global Ltd.



«На взаимоотношениях туроператора Tez Tour и авиаперевозчика iFly это никак не скажется», — заявил РБК Буртин. По его словам, сейчас у iFly минимальные объемы в полетной программе Tez Tour.

Как уточнил представитель Tez Tour, туроператор летает на бортах iFly в Турцию, Испанию, Болгарию и Китай. «Основные партнеры авиакомпании в этом сезоне — другие туроператоры, ​в частности TUI и «Интурист», — отметил он.



В то же время представитель «Интуриста» рассказал, что доля iFly в общей перевозке в этом сезоне не превышает 5%: авиакомпания осуществляет для «Интуриста» прежде всего чартерные перевозки в турецкий Даламан. Представитель «TUI Россия» сообщил, что компания является одним из заказчиков рейсов iFly на турецком направлении, однако работает с ним через посредника.



Напомним, что в середине мая 2018 года Росавиация урезала чартерную программу iFly на июнь на 10% из-за многочисленных задержек и отмен рейсов с 15 апреля по 14 мая, а также отсутствия необходимого количества резервных судов. По итогам мая iFly, по данным ведомства, стала одним из рекордсменов по задержкам — 8,9% рейсов было задержано более чем на два часа. ​

3 июля Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что организовала проверку из-за инцидента с пассажирским самолетом iFly, экстренно севшим в аэропорту Внуково. Самолет пошел на посадку, поскольку сработал датчик — упал уровень гидравлической жидкости.

При этом у Росавиации были претензии к iFly еще в 2016 году. Ведомство ограничивало срок сертификата эксплуатанта компании с августа по октябрь, но позже ограничение было снято.



В свою очередь газета «Ведомости» уточняет, что г-н Филатов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.) в составе организованной группы или по предварительному сговору. Максимальное наказание за такое преступление - до 15 лет.

Когда стало известно об уголовном деле, Филатов находился в отпуске и исполняющим обязанности гендиректора был назначен Максим Гриненко, рассказал изданию неназванный менеджер I Fly. Решение, менять ли гендиректора, будет приниматься позже, в зависимости от развития ситуации, уточняет при этом г-н Буртин.

В Интервью «Ведомостям» г-н Буртин также подтвердил, что уголовное дело не отразилось на работе авиакомпании. По его словам, примерно 30-40% пассажиров I Fly - это туристы Tez Tour, но авиакомпания работает со многими туроператорами, так же как Tez Tour сотрудничает с большим количеством авиакомпаний.

«Статья "получение взятки" применяется к лицам, находящимся на госслужбе или работающим в компаниях с госучастием. К менеджерам частных коммерческих организаций применяется статья "коммерческий подкуп". В отсутствие дополнительной информации такая квалификация в данном случае выглядит странно», – прокомментировал создавшуюся ситуацию юрист, партнер компании «Лосев и партнеры» Вячеслав Лосев.

По информации интернет-ресурсов, Евгений Вячеславович Филатов родился в 1960 году в Душанбе. В 1982 году окончил Рижский Институт инженеров гражданской авиации. По распределению начал работу в аэропорту г. Душанбе. В 1993 году перешел на работу в авиакомпанию "Волга-Днепр", где прошел путь от менеджера службы организации и обеспечения полетов до заместителя коммерческого директора.

В ноябре 2005 года перешел на работу в ныне не существующую авиакомпанию правительства Москвы "Атлант-Союз", в октябре 2007 года был назначен ее генеральным директором. В мае 2013 гда стал руководителем авиакомпании I Fly.

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/TOURBUS.RU